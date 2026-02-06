Caso Richthofen: conheça filmes e séries sobre o crime
Veja lista com as principais produções audiovisuais sobre o caso
Um dos crimes de maior repercussão no Brasil, o caso Suzane von Richthofen, continua a gerar interesse mais de duas décadas depois. Para quem deseja entender as diferentes facetas do crime, diversas obras audiovisuais exploram o assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen.
As produções exploram diferentes perspectivas e analisam as provas e os depoimentos. Confira a seguir um guia com os principais títulos sobre o caso.
Filmes e séries
‘Investigação criminal’ (2012)
A série documental dedicou um de seus episódios mais famosos ao caso Richthofen. Com imagens de arquivo e reconstituições, a produção detalha o trabalho da polícia para solucionar o crime. O episódio está disponível no Amazon Prime Video.
‘A menina que matou os pais’ (2020)
O filme apresenta a versão dos fatos contada por Suzane von Richthofen durante o processo judicial. A narrativa explora a dinâmica familiar e o relacionamento dela com Daniel Cravinhos, mostrando os eventos que, segundo ela, teriam motivado o crime.
‘O menino que matou meus pais’ (2020)
Lançado simultaneamente com “A menina que matou os pais”, o longa-metragem narra a mesma história, mas sob a perspectiva de Daniel Cravinhos. A obra oferece um contraponto à versão de Suzane, focando nos detalhes que levaram o casal a cometer o assassinato.
‘A menina que matou os pais – a confissão’ (2023)
A produção mais recente da trilogia foca nos dias que sucederam o assassinato. O roteiro detalha a investigação policial, os interrogatórios e as contradições que culminaram na confissão do trio e na resolução do caso.
‘Tremembé’ (2025)
Baseada nos livros de Ulisses Campbell, a série explora a vida dos presos de Tremembé, incluindo Suzane, interpretada por Marina Ruy Barbosa. Os capítulos narram a personalidade de Suzane e revelam detalhes de sua vida na prisão.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata