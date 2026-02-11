Shakira em Copacabana: cantora tem uma longa relação com o Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora Shakira foi confirmada nesta quarta-feira (11/2) como a principal atração do evento "Todo mundo no Rio". O megashow gratuito está marcado para o dia 2 de maio, nas areias da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A apresentação promete ser um marco, mas a relação da artista colombiana com o Brasil começou muito antes dos grandes palcos e holofotes.

A primeira visita profissional aconteceu em 1996, quando ela desembarcou para uma extensa turnê do álbum "Pies descalzos". Na época, com apenas 18 anos, ela rodou o país e se apresentou em locais fora do circuito tradicional de shows internacionais.

Leia Mais

Cidades como Mogi das Cruzes, Santo André e Taubaté, em São Paulo, receberam a jovem artista. A cantora também fez pelo menos duas apresentações em Belo Horizonte: uma no Mineirinho e outra no estádio Independência.

Um dos shows mais curiosos daquela época ocorreu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, durante a 34ª Exposição Agropecuária do Camaru. O ingresso para ver de perto a futura estrela global custava apenas R$ 5.

Outras vindas

Além das apresentações, Shakira se tornou uma figura presente nos programas de auditório da TV brasileira nos anos 90. Ela participou de atrações populares como o "Domingo Legal", com Gugu Liberato, e os programas da Xuxa, onde arriscava um bom português e mostrava seu carisma ao público.

Anos depois, já consolidada como um fenômeno mundial, ela retornou em 2011 com a turnê "Sale el sol". Naquele ano, também subiu ao palco do Rock in Rio e cantou "País tropical" ao lado de Ivete Sangalo, um momento que ficou na memória dos fãs.

A parceria com artistas brasileiros se repetiu. Em 2014, Shakira voltou ao Rio de Janeiro para a cerimônia de encerramento da Copa do Mundo, no Maracanã. Ao lado de Ivete Sangalo e Carlinhos Brown, ela cantou a música "La La La", tema oficial da competição.

Já no último ano, a estrela voltou com o espetáculo "Las mujeres ya no lloran world tour", com shows no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Em participação no "Domingão com Huck", a cantora explicou por que escolheu o país para iniciar a turnê. "O Brasil abriu suas portas para minha música desde que eu tinha 18 anos, e não existe um público como o brasileiro", declarou Shakira, reforçando o carinho que nutre pelos fãs daqui.

Português

A cantora considera o português como sua segunda língua, sendo fluente no idioma. "Adoro o idioma, adoro a cultura e, cada vez que volto, me sinto como se estivesse em casa. Adoro o português, é a minha segunda língua. Aprendi o português quando tinha 18 anos, em um mês, super rápido, fazendo turnês aqui no Brasil. Eu conheço o Brasil muito bem...", contou em 2016, durante entrevista ao "Jornal Hoje".

Ela também gravou versões oficiais em português de sucessos do álbum “Pies descalzos” (1995/1996), incluindo "Estou aquí" (Estoy aquí), "Um pouco de amor" (Un poco de amor) e "Pés descalços" (Pies descalzos, sueños blancos). Essas faixas foram lançadas especificamente para o mercado brasileiro na época.

Em 2014, Shakira gravou a música "La la la (Brasil 2014)", com o brasileiro Carlinhos Brown. A faixa foi lançada para a Copa do Mundo de 2014,

Em fevereiro de 2025, Shakira foi vista cantou a música "Mama África" de Chico César, em um de seus show.

Doação especial

Em 2011, Shakira se encontrou com a então presidente Dilma Rousseff, Na ocasião, ela deu um violão autografado para a política. O instrumento foi doado a programas sociais do governo, com o objetivo de contribuir para as iniciativas voltadas ao combate da pobreza e à promoção da educação e nutrição infantil.



A cantora Shakira ganhou o Grammy de Melhor Álbum de Pop Latino por "Las Mujeres Ya No Lloran" (as mulheres já não choram). O trabalho é uma cutucada no ex-marido que a traiu com uma mulher mais jovem provocando o divórcio do casal. Entre os concorrentes, Shakira derrotou a brasileira Anitta. Ela dedicou o prêmio aos imigrantes que vivem incertezas nos EUA com a gestão de Donald Trump. reprodução de vídeo Shakira se prepara justamente para o início de sua turnê "Las Mujeres Ya No Lloran" e a expectativa é enorme entre seus fãs. A cantora colombiana anunciou sua chegada ao Brasil para dois shows, que acontecerão nos dias 11 de fevereiro, no Rio de Janeiro, e 13 de fevereiro, em São Paulo. Reprodução Instagram Mas o que realmente está causando grande burburinho é um vídeo vazado, onde Shakira aparece ensaiando para a turnê, vestida como uma sereia, em uma cena impressionante que gerou ainda mais empolgação. O vídeo foi rapidamente removido, mas como os fãs são rápidos, logo viralizou nas redes sociais. No teaser, Shakira surge com uma cauda de sereia, sentada sobre uma grande âncora suspensa no palco. Ela realiza acrobacias e, em seguida, dá um salto impressionante para um mergulho em uma piscina montada no palco. Reprodução de vídeo de Rede Social Ela mesma comentou que os ensaios ocorreram no México devido às proporções gigantescas do espetáculo, que promete ser uma experiência inesquecível para o público. Reprodução Instagram Esse vídeo vazado, embora breve, já serviu para criar uma enorme expectativa em torno do show, mostrando que a turnê de Shakira será visualmente deslumbrante, além de contar com uma série de sucessos de sua carreira. Reprodução Instagram O fato de ela ter escolhido o Brasil como ponto de partida para sua turnê também é significativo, já que o país sempre foi um lugar de grande carinho e apoio para a cantora. Reprodução Instagram Shakira afirmou que o público brasileiro tem uma conexão muito forte com sua música desde seus primeiros anos de carreira e que, por isso, o Brasil foi a escolha natural para o início dessa nova fase. A turnê, porém, não é o único motivo pelo qual Shakira tem sido notícia. Outro evento que gerou muita repercussão foi sua música "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", em parceria com o DJ e rapper argentino Bizarrap, lançada em 2023. Divulgação A canção, que fala sobre o fim de seu casamento com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué, foi bastante comentada nas mídias, não apenas pela qualidade da música, mas também pelas suas letra afiada e recheada de indiretas. Reprodução/Instagram Na letra, Shakira não poupa seu ex-marido, referindo-se diretamente às traições que marcaram o fim do relacionamento de 11 anos. Eles tiveram dois filhos: Sasha e Milan. A música foi lançada em janeiro de 2023 e logo se tornou um grande sucesso, quebrando recordes. reprodução instagram pique Ela conquistou o posto de maior estreia latina na histÃ³ria do YouTube, com mais de 100 milhÃµes de visualizaÃ§Ãµes em apenas alguns dias, alÃ©m de ter alcanÃ§ado o primeiro lugar nas paradas globais do Spotify. reproduÃ§Ã£o redes sociais Na letra de "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", Shakira revela sua dor e decepção com Piqué, deixando claro que o jogador a decepcionou no momento em que mais precisou dele. Ela também critica o comportamento narcisista de Piqué, abordando sua traição com Clara Chía, atual namorada do jogador. Além disso, a música se destaca pela forma como a cantora se exime de qualquer culpa pela crítica pública que Piqué tem recebido. Instagram @3gerardpique Ela deixa claro que sua única função é fazer música, sem se preocupar com o julgamento alheio. A letra, cheia de empoderamento feminino, também menciona a ex-sogra de Shakira. A cantora expressa frustração por ter sido forçada a viver tão perto da mãe de Piqué durante seu casamento. Reprodução Instagram Ela tambÃ©m faz referÃªncia aos problemas fiscais que enfrentou na Espanha devido Ã sua separaÃ§Ã£o e acusaÃ§Ãµes de sonegaÃ§Ã£o de impostos. Apesar das crÃ­ticas duras, Shakira afirma que, no final das contas, a experiÃªncia a tornou mais forte e mais determinada, deixando uma mensagem de resiliÃªncia e independÃªncia para as mulheres. ReproduÃ§Ã£o Instagram @shakira Essa mÃºsica tornou-se um sÃ­mbolo do empoderamento feminino e da superaÃ§Ã£o de desafios pessoais, e Ã© uma das faixas mais comentadas da brilhante carreira da cantora. ReproduÃ§Ã£o Instagram Com uma produção impecável, a canção tem uma letra que, além de provocar, revela uma Shakira mais madura e autêntica, que usa sua dor para criar arte e se reinventar. Reprodução Instagram O sucesso da música mostra o quanto os fãs se conectaram com sua história e com as mensagens de força e resistência que ela transmite. Shakira é uma artista que transforma sua dor e suas experiências pessoais em uma força criativa impressionante. O vídeo da sereia ensaiando para o show já mostra o tipo de espetáculo grandioso que a cantora promete para seus fãs. Reprodução Instagram Enquanto a música sobre Piqué é um exemplo claro de como ela utiliza sua vida pessoal como matéria-prima para suas composições, mantendo-se relevante e no centro das atenções da mídia e do público. Reprodução Instagram Por fim, o lançamento dessa turnê e o sucesso de sua música indicam que Shakira não apenas continua a ser uma das maiores estrelas da música latina, mas também uma artista que evolui e se reinventa constantemente. Reprodução Instagram O Brasil, que será o palco de sua estreia na turnê, com certeza verá uma Shakira ainda mais forte, mais envolvente e mais determinada a mostrar sua força tanto no palco quanto na música. Montagem Flipar Voltar Próximo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.