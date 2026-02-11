Shakira é a estrela do megashow em Copacabana, revela colunista

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, já tem sua próxima atração internacional confirmada. Segundo o jornalista Lauro Jardim informou nesta quarta-feira (11/2), a cantora colombiana Shakira será a estrela do megashow gratuito "Todo mundo no Rio", que acontece no dia 2 de maio. Até o momento, as informações oficiais não foram confirmadas.

A apresentação deve fazer parte da nova turnê mundial da artista, intitulada "Las mujeres ya no lloran world tour", com a qual a cantora se apresentou no país em 2025. O nome de Shakira já aparecia entre as especulações sobre quem seria o nome escolhido para comandar a festa nas areias cariocas. Ela teria assinado contrato com a produtora Bonus Track, organizadora do espetáculo, na noite de terça-feira.

Nas redes sociais, a notícia gerou grande repercussão entre os fãs. Muitos celebraram a escolha e já demonstram alta expectativa para a performance. A vinda da colombiana acontece em um momento de grande destaque para a música latina no cenário global, impulsionado por artistas que quebram recordes e dominam as paradas de sucesso.

O colunista ainda apontou que o show está marcado para começar às 21h45 e terá transmissão ao vivo pela Globo. Um artista ou banda de abertura deve ser anunciado nas próximas semanas para aquecer o público antes da atração principal.

Shakira e sua relação com o Brasil

Recentemente, a cantora entrou para o Guinness, o livro dos recordes, como a artista latina com a turnê de maior bilheteria da história. O feito reforça seu status como uma das maiores estrelas da música mundial e aumenta a expectativa para o que o público pode esperar do show em Copacabana.

Essa não será a primeira vez de Shakira no país. A artista tem uma longa e forte relação com os fãs brasileiros, com passagens que marcaram sua carreira. A primeira visita aconteceu em 1997, durante a turnê "Pies Descalzos". Desde então, ela retornou para apresentações memoráveis, incluindo uma performance no Rock in Rio de 2011, além de shows em 2018 e no ano passado. Sua fluência em português é um diferencial que sempre aproxima a cantora do público local.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.