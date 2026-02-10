Assine
CORRIDA PELO OSCAR

Oscar 2026: quem são os favoritos a Melhor Filme? Veja a lista completa

Com recorde de indicações para 'Pecadores' e vitórias para 'Uma batalha após a outra', a corrida pelo prêmio principal está acirrada. Conheça os indicados

Flor Sette Camara*
10/02/2026 14:02 - atualizado em 10/02/2026 14:06

Oscar 2026: quem são os favoritos a Melhor Filme? Veja a lista completa
Michael B. Jordan, estrela de 'Pecadores', campeão de indicações no Oscar crédito: Reprodução/ HBO Max

O Oscar 2026 acontecerá no dia 15 de março, e a disputa pela estatueta de Melhor Filme promete ser uma das mais memoráveis da história recente. O longa “Uma batalha após a outra”, dirigido por Paul Thomas Anderson, é uma das maiores apostas, impulsionado pela performance de seu protagonista, Leonardo DiCaprio, que também concorre como Melhor Ator.

O longa de Anderson vem acumulando troféus importantes, como o Globo de Ouro de Melhor Filme de Comédia, o Critics Choice Awards e o prêmio do National Board of Review. Com 13 indicações ao Oscar, o filme se consolidou como um dos favoritos.

No entanto, “Pecadores”, de Ryan Coogler, também fez história ao receber 16 indicações, quebrando o recorde que pertencia aos longas “A malvada” (1950), “Titanic” (1997) e “La la land” (2016) e tornando-se o filme mais indicado da história.

Conheça todos os indicados a Melhor Filme de 2026

A lista deste ano conta com 10 produções que disputam a principal estatueta da noite. Além dos dois favoritos, a competição inclui grandes nomes e produções aguardadas:

  • “Pecadores”: dirigido por Ryan Coogler e estrelado por Michael B. Jordan, fez história com um recorde de 16 indicações.

  • “Uma batalha após a outra”: de Paul Thomas Anderson, com Leonardo DiCaprio, é um dos favoritos da temporada com 13 indicações e vitórias no Globo de Ouro e Critics Choice.

  • “Hamnet”: com oito indicações ao Oscar, o drama de época protagonizado por Jessie Buckley foi vencedor do Globo de Ouro de Melhor Filme de Drama.

  • “Frankenstein”: a aguardada versão de Guillermo del Toro, com Oscar Isaac e Jacob Elordi no elenco.

  • “Bugonia”: o novo filme de Yorgos Lanthimos, que reúne o diretor com Emma Stone e Jesse Plemons.

  • “Marty Supreme”: o drama que também figura entre os 10 selecionados pela Academia, principalmente pela atuação de Timothée Chalamet.

  • “F1”: a produção sobre o mundo da Fórmula 1 estrelada por Brad Pitt.

  • O agente secreto”: estrelado por Wagner Moura, o filme brasileiro, recebeu a indicação no prêmio principal e em outras três categorias.

  • “Sonhos de trem”: drama de Clint Bentley baseado na novela de Denis Johnson.

  • “Valor Sentimental”: o drama familiar foi dirigido por Joachim Trier, e recebeu nove indicações ao Oscar.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

