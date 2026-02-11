Wagner Moura e Kleber Mendonça na foto do Oscar: 'Festa de formatura'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho viveram um momento especial na terça-feira (10/2), em Beverly Hills, nos Estados Unidos. Os dois participaram do tradicional Almoço dos Indicados ao Oscar, um dos eventos que antecedem a principal cerimônia do cinema mundial, e posaram para a aguardada foto oficial ao lado de grandes estrelas de Hollywood.

O encontro é conhecido por reunir todos os indicados da edição para um registro histórico. Nas redes sociais, Kleber Mendonça Filho descreveu a experiência de forma descontraída, comparando a ocasião a uma celebração de conclusão. O diretor do filme “O Agente Secreto” compartilhou a imagem do grupo e escreveu na legenda: "Acho que a melhor festa de formatura que eu já fui. Muito divertida".

Leia Mais

Na foto, os brasileiros aparecem ao lado de nomes como Leonardo DiCaprio, Emma Stone, Ethan Hawke e Michael B. Jordan. O almoço promovido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas funciona como uma confraternização entre os concorrentes, um momento mais relaxado antes da grande noite de premiação.

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho na foto oficial do Oscar Richard Harbaugh/Divulgação

A presença do cinema nacional, contudo, não se resumiu à dupla de “O Agente Secreto”. A produtora Emilie Lesclaux, esposa de Kleber e parceira no filme, também marcou presença no evento e no registro fotográfico. Além deles, o diretor de fotografia Adolpho Veloso, indicado por seu trabalho em “Sonhos de Trem”, integrou o grupo de talentos brasileiros celebrados pela Academia.

Adolpho Veloso (ao centro, de marrom) e Emilie Lesclaux (de azul à direita) na foto oficial dos indicados ao Oscar 2026 Richard Harbaugh/Divulgação

Este ano, a comitiva brasileira se destacou pelo número de representantes, superando edições anteriores. Em 2024, por exemplo, a atriz Fernanda Torres e os produtores Rodrigo Teixeira e Maria Carlota Bruno representaram o país pelo filme “Ainda Estou Aqui”.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.