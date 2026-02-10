Assine
LIGAÇÃO CURIOSA

Atriz de "Valor Sentimental" aprendeu português vendo Wagner Moura na TV

Norueguesa contou que aprendeu português durante intercâmbio no Brasil ao assistir novelas e surpreendeu Wagner Moura ao falar o idioma fluentemente

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
10/02/2026 11:58

Atriz norueguesa Inga Ibsdotter Lilleaas e o brasileiro Wagner Moura
Atriz norueguesa Inga Ibsdotter Lilleaas e o brasileiro Wagner Moura crédito: @rob_latour / @shutterstock / redes sociais / reprodução

A atriz norueguesa Inga Ibsdotter Lilleaas, destaque do filme “Valor Sentimental”, revelou que aprendeu português assistindo a novelas brasileiras. Em participação no Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara, realizado nos Estados Unidos, no último final de semana, ela contou que Wagner Moura foi fundamental para que ela aprendesse a língua. 

Segundo ela, o contato com a língua começou durante o período em que viveu no Brasil na adolescência, quando via televisão para acelerar o aprendizado do idioma. Indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, Inga viveu um ano em Goiás, ainda no Ensino Médio.  

A artista contou que, na época, passava boa parte do tempo sozinha após a escola e costumava assistir a novelas. A própria atriz afirmou que, de certa forma, o trabalho de Moura nas produções televisivas ajudou em sua familiarização com o português.

“Quando eu aprendi português, eu assisti muita TV. Porque eu ia para a escola, mas depois eu voltava para casa e ficava em casa sozinha o dia todo. E eu assistia uma telenovela... não me lembro como se chamava, mas era estrelada por um ator incrível chamado Wagner Moura”, disse. 

Vale lembrar que Moura fez apenas duas novelas na carreira: a primeira foi “A lua me disse”, de 2005, e “Paraíso tropical”, de 2007. A participação no último folhetim é o que mais deu destaque para o ator, que interpretou o vilão Olavo. Na trama, o romance com a prostituta Bebel (Camila Pitanga) roubou a cena. 

Depois da declaração de Inga, Wagner Moura relembrou a primeira vez em que conheceu a atriz e contou que ficou surpreso ao ouvi-la falar português. “Eu estou tão orgulhoso! Eu conheci a Inga em Telluride e ela veio até mim falando português. Eu pensei: ‘Esse sotaque norueguês é bem parecido com o nosso’. Ela disse: ‘Oi, tudo bem, Wagner? Eu morei no Brasil’. Eu fiquei muito impressionado”, disse o ator. 

Moura ainda brincou que tem como objetivo trabalhar com a atriz no Brasil em um projeto falado em português.

Wagner Moura como Zico no longa-metragem "Carandiru" (2003), superprodução de Hector Babenco adaptada do livro homônimo de Drauzio Varella -Marlene Bergamo/Divulgação
Em "Tropa de elite" (2007), de José Padilha, Wagner Moura vive o Capitão Nascimento, um policial do Bope. O sucesso do filme fez com que expressões como "pede pra sair", ditas pelo Capitão, fossem incorporadas ao vocabulário do dia a dia-David Prichard/Divulgação
Na comédia musical, "Ó paí,ó" (2007), de Monique Gardenberg, Wagner Moura voltou a contracenar com Lázaro Ramos, retomando a parceria de sucesso do teatro, quando os dois atores baianos interpretaram o mesmo personagem na montagem "A máquina"-Europa Filmes/Divulgação
Na série "Narcos" (2015-2017), da Netflix, Wagner Moura vive o megatraficante colombiano "Pablo Escobar". Papel o tornou mundialmente conhecido-Juan Pablo Gutierrez/Netflix
No drama biográfico "Sérgio" (2020), de Greg Barker, o ator interoreta o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, morto num atentado no Iraque, em 2003-Netflix/Divulgação
Wagner Moura estreou na direção de longas com "Marighella", biografia do guerrilheiro Carlos Marighella, interpretado por Seu Jorge. O filme está disponível no Prime Video -O2 Filmes/Divulgação
No longa hollywoodiano "Guerra civil" (2024), de Alex Garland, o ator é Joel, jornalista que atravessa o país ao lado da fotógrafa Lee (Kirsten Dunst), para cobrir a conflagração que tomou conta do país -Diamond Films/Divulgação
Wagner Moura interpreta o professor Marcelo no novo filme de Kleber Mendonça Filho, "O agente secreto" (2025). Ele venceu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes -Reprodução redes sociais Kleber Mendonça Filho
