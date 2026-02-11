James Van Der Beek disse que câncer foi 'melhor coisa que aconteceu' a ele

O ator James Van Der Beek morreu hoje, aos 48 anos, nos Estados Unidos. Em sua última entrevista, em dezembro de 2025, o ator disse que estava se sentindo "muito melhor" do que quando recebeu o diagnóstico.

Van Der Beek disse que se sentia "muito, muito melhor do que há alguns meses". "Tem sido uma jornada mais longa do que eu pensei que seria. Exigiu mais de mim – mais paciência, mais disciplina, mais força do que eu sabia que tinha. Eu sabia que eu era forte, mas não sabia que era tão forte assim. Mas me sinto bem", disse, ao programa "Today", do canal NBC.

O ator afirmou que teve um pensamento positivo quando recebeu o diagnóstico. "Quando recebi a notícia, pensei: 'Essa vai ser a melhor coisa que já me aconteceu'. Uma voz na minha cabeça disse: 'Você vai fazer mudanças na sua vida que você nunca, nunca faria se não recebesse um diagnóstico tão extremo, e isso vai acrescentar anos felizes e saudáveis à sua vida", contou.

Segundo ele, a doença trouxe uma oportunidade de mudar hábitos. "Acho que eu nunca soube o que é desacelerar. Eu não sabia o que era observar tudo que como, tudo que coloco no meu corpo".

Van Der Beek disse que o câncer deu a ele o presente da "presença". "O câncer muda tudo. O câncer vai mudar a forma como vivo para o resto da minha vida. Antes do câncer, eu via lindos momentos como parte de um coletivo. Eu simplesmente tinha consciência de tudo. E agora sou capaz, muito mais, de me concentrar naquele exato momento. Então, a presença é realmente o presente que o câncer me deu", concluiu.

Na entrevista, Van Der Beek ainda explicou o motivo de ter aparecido tão abatido, por meio de vídeo, em um evento beneficente em setembro de 2025. "Eu perdi muito peso por causa de um vírus estomacal. Não tinha a ver com o câncer. Apesar de que, com a doença, tudo vira: 'Vamos aumentar esse vírus estomacal!'", contou. O evento foi promovido por colegas de elenco de "Dawson's Creek" para angariar fundos para o tratamento do ator.

A informação de sua morte foi confirmada no perfil oficial do ator nas redes sociais. "Nosso amado James David Van Der Beek morreu em paz nesta manhã. Ele enfrentou seus últimos dias com coragem, fé e serenidade. Há muito a compartilhar sobre seus desejos, seu amor pela humanidade e a sacralidade do tempo. Esses dias chegarão. Por ora, pedimos privacidade e paz enquanto lamentamos a perda de nosso amado marido, pai, filho, irmão e amigo", diz a mensagem, compartilhada no perfil de James e de sua esposa, Kimberly. O casal teve seis filhos.

A causa da morte não foi divulgada. Segundo o site TMZ, um representante do Gabinete do Médico Legista do Condado de Travis, no Texas, disse que a morte foi reportada às 6h44 da manhã do horário local.

James ganhou fama mundial ao viver Dawson Leery em "Dawson's Creek". A série, que foi ao ar entre 1998 e 2003, abordava temas como amizade, amores e amadurecimento de um grupo de jovens em uma cidade costeira dos Estados Unidos. O elenco incluía astros em início de carreira, como Joshua Jackson, Katie Holmes, Michelle Williams e Chad Michael Murray.

Após o sucesso na série, o ator estrelou produções como "Marcação Cerrada" (1999), "Regras da Atração" (2002) e "CSI: Cyber" (2015-2016), além de ter participado de séries como "How I met your mother" e "Don't Trust the B** in Apartment 23", onde interpretou a si próprio.

Em 2024, o astro revelou ter sido diagnosticado com câncer colorretal em estágio 3. Ele descobriu a doença em uma colonoscopia de rotina em agosto de 2023. James passou a usar suas redes sociais para conscientizar sobre a importância da detecção precoce da doença.

Em maio do ano passado, o ator foi escalado para um papel na série "Elle", derivada de "Legalmente Loira". Ele interpretaria Dean Wilson, candidato a prefeito da cidade em que a série se passa. Não ficou claro, no entanto, se ele conseguiu participar das gravações.

Seu último papel foi Charlie, na série "Muito esforçado" (Prime Video), lançada em 2025. Ele fez uma pequena participação na produção, como um membro da sociedade universitária Flesh & Gold. Ele também atuou em "O Bad Boy e Eu", filme lançado em 2024, interpretando o pai do protagonista.

O ator era casado desde 2010 com Kimberly Brook, com quem teve quatro meninas e dois meninos: Olivia, 15, Joshua, 13, Annabel, 11, Emilia, 9, Gwendolyn, 6, e Jeremiah, 2. Antes de ser casado com Kimberly, James foi casado com a atriz Heather McComb.