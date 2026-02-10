Assine
OSCAR 2026

Tânia Maria passa por avaliação para saber se poderá viajar para o Oscar

Atriz de 'O agente secreto' que pretende acompanhar equipe do filme até Los Angeles está em tratamento por doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)

10/02/2026 19:07 - atualizado em 10/02/2026 19:08

<p>Em "O Agente Secreto", Tânia interpreta dona Sebastiana, personagem que oferece refúgio a Marcelo Alves – vivido por Wagner Moura – em Recife.</p>
Em 'O Agente Secreto', Tânia Maria interpreta dona Sebastiana, personagem que oferece refúgio a Marcelo Alves (vivido por Wagner Moura) em Recife crédito: Divulgação/Victor Jucá

A presença de Tânia Maria, de 79 anos, na cerimônia do Oscar ainda é incerta. Cotada para acompanhar o elenco de "O Agente Secreto", a atriz, que interpretou Dona Sebastiana no longa, está em tratamento de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e equipe médica avalia se ela terá condições de enfrentar o voo internacional até Los Angeles, onde ocorre a premiação, no próximo dia 15 de março.

"O Brasil inteiro torce para ver Dona Tânia no Oscar. Como a viagem de avião é longa, seguiremos avaliando com responsabilidade se ela poderá realizá-la com segurança. Estarei ao lado dela nesse processo", escreveu a médica Zaida Cavalcanti em publicação no Instagram.

Segundo a profissional, a eventual liberação depende de uma investigação detalhada, com exames específicos e acompanhamento regular. "Exames que nunca haviam sido realizados passam a trazer respostas importantes. Não para gerar medo, mas para orientar decisões e promover cuidado", afirmou.

Ela também elogiou a simpatia e gentiliza de Tânia Maria e sua receptividade com o tratamento. "Parabenizo não apenas pelo talento indiscutível, mas pela atitude consciente e cuidadosa com a própria saúde. Cuidar-se também é um ato de coragem e nunca é tarde."

A DPOC é uma condição pulmonar progressiva caracterizada por inflamação e obstrução crônica do fluxo de ar, englobando quadros como bronquite crônica e enfisema. Está associada ao tabagismo e pode causar tosse persistente, produção de muco e falta de ar.

Embora não tenha cura, o tratamento busca controlar os sintomas com broncodilatadores, reabilitação pulmonar e interrupção do fumo.Em voos longos, a menor pressão e a redução na concentração de oxigênio na cabine podem provocar hipoxemia -queda nos níveis de oxigênio no sangue-, o que exige avaliação prévia, sobretudo em pacientes com quadros moderados ou graves da doença.

