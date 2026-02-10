Assine
LATINOS EM ALTA

Bad Bunny dominou Super Bowl 2026, mas já cantou no evento em 2020

Antes de comandar sozinho o show do intervalo, cantor porto-riquenho já havia subido ao palco do Super Bowl como convidado em 2020 com Shakira e J.Lo

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
10/02/2026 12:27

Bad Bunny subiu ao palco com Shakira, em 2020
Bad Bunny subiu ao palco com Shakira, em 2020 crédito: AFP / TIMOTHY A. CLARY

O show do intervalo do Super Bowl de 2026 colocou Bad Bunny no centro das atenções globais — mas essa não foi a primeira vez do astro no evento. Antes de se tornar atração principal, na noite de domingo (8/2), o cantor porto-riquenho já havia pisado no palco do maior evento esportivo dos Estados Unidos em 2020, quando participou como convidado especial da apresentação comandada por Shakira e Jennifer Lopez.

Na ocasião, no Super Bowl LIV, realizado em Miami, Bad Bunny dividiu o palco com Shakira e J Balvin. O trio apresentou “I Like It”, hit originalmente gravado com Cardi B, além de um mash-up que incluiu “Callaíta”, música que mais tarde entraria no álbum “Un Verano Sin Ti” (2022). 

A participação marcou a primeira aparição do artista no evento e ajudou a consolidar a presença da música latina em um dos palcos mais assistidos do mundo.

Já em 2026, o cenário foi completamente diferente. Bad Bunny comandou sozinho o Halftime Show do Super Bowl LX, tornando-se o primeiro artista latino a liderar a apresentação solo.

O show em Santa Clara, na Califórnia, transformou o intervalo em uma celebração direta da cultura porto-riquenha, com cenografia inspirada em elementos caribenhos e repertório majoritariamente em espanhol. A apresentação contou ainda com participações especiais de artistas como Ricky Martin e Lady Gaga. 

A performance quebrou recordes de audiência, ultrapassando a marca de 135 milhões de espectadores e impulsionando buscas pelo nome do artista em mais de 1.000% nas horas seguintes ao evento. O espetáculo também veio em um momento de alta na carreira do cantor, poucos dias depois de ele vencer múltiplos prêmios Grammy.

A nova turnê mundial do porto-riquenho Bad Bunny, iniciada no fim de 2025, está redefinindo os padrões de sucesso na indústria musical.- Reprodução do Instagram @badbunny.brasil
Em apenas 12 shows, o artista arrecadou 107 milhões de dólares (cerca de R$ 576 milhões), superando marcas históricas de ícones como Shakira e Karol G.-Reprodução do Instagram @badbunny.brasil
A estreia aconteceu no Caribe, com duas apresentações na República Dominicana, que reuniram mais de 64 mil pessoas e renderam US$ 7,9 milhões.- Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
No México, Bunny realizou oito shows esgotados no Estadio GNP Seguros, atraindo 518 mil espectadores e arrecadando US$ 86,7 milhões, com média superior a US$ 10 milhões por noite — um feito inédito no estádio.-Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Apesar de Shakira ter vendido mais ingressos no total em 12 datas no mesmo local, o porto-riquenho a superou financeiramente, mesmo com menos apresentações.-Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
A nova etapa começa agora na América do Sul, com shows no Chile e no Brasil, e ainda restam cerca de 75% da turnê mundial, incluindo estreias na Austrália, Japão e Europa.- Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Mantido o ritmo atual, a expectativa é que Bad Bunny supere sua própria turnê de 2022, na qual arrecadou US$ 314 milhões, consolidando a Debí Tirar Más Fotos como a maior turnê de sua trajetória.- Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Nascido em Vega Baja, em Porto Rico, Benito Antonio Martínez Ocasio, popular Bad Bunny, cresceu alimentando o desejo de viver da música.-Reprodução do Instagram @badbunny.brasil
Antes de alcançar reconhecimento internacional, ele cursou comunicação audiovisual na universidade e trabalhou como empacotador em um supermercado, enquanto produzia canções de forma independente.- Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Em 2016, ele começou a divulgar suas músicas no SoundCloud, ainda fora do circuito das grandes gravadoras.-Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
A originalidade do som chamou atenção rapidamente. O que o diferenciou foi sua capacidade de fundir o trap latino e o reggaeton com influências que vão do pop ao rock tradicional.-Divulgac?a?o
O primeiro grande impulso veio com o single “Soy Peor”, lançado ainda em 2016, que o colocou no radar da cena urbana latina.-Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Dois anos depois, apresentou ao público seu álbum de estreia,
A consagração definitiva aconteceu em 2022, com
A partir daí, Bad Bunny se firmou como um fenômeno global, acumulando prêmios como Grammy e Billboard Music Awards, além de influência cultural sem precedentes para um artista latino contemporâneo.-Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Paralelamente à música, ele expandiu sua atuação para o cinema e a televisão. Em 2022, integrou o elenco de
No ano seguinte, participou de
Em 2025, voltou às telas em
Bad Bunny também marcou presença na TV ao atuar na 3ª temporada da série
Em 2025, o artista foi o mais ouvido do mundo no Spotify pela quarta vez — ele já havia conquistado o feito em 2020, 2021 e 2022 — batendo artistas pop globais como Taylor Swift. - Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
