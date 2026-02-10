Bad Bunny dominou Super Bowl 2026, mas já cantou no evento em 2020

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O show do intervalo do Super Bowl de 2026 colocou Bad Bunny no centro das atenções globais — mas essa não foi a primeira vez do astro no evento. Antes de se tornar atração principal, na noite de domingo (8/2), o cantor porto-riquenho já havia pisado no palco do maior evento esportivo dos Estados Unidos em 2020, quando participou como convidado especial da apresentação comandada por Shakira e Jennifer Lopez.

Na ocasião, no Super Bowl LIV, realizado em Miami, Bad Bunny dividiu o palco com Shakira e J Balvin. O trio apresentou “I Like It”, hit originalmente gravado com Cardi B, além de um mash-up que incluiu “Callaíta”, música que mais tarde entraria no álbum “Un Verano Sin Ti” (2022).

A participação marcou a primeira aparição do artista no evento e ajudou a consolidar a presença da música latina em um dos palcos mais assistidos do mundo.

Já em 2026, o cenário foi completamente diferente. Bad Bunny comandou sozinho o Halftime Show do Super Bowl LX, tornando-se o primeiro artista latino a liderar a apresentação solo.

O show em Santa Clara, na Califórnia, transformou o intervalo em uma celebração direta da cultura porto-riquenha, com cenografia inspirada em elementos caribenhos e repertório majoritariamente em espanhol. A apresentação contou ainda com participações especiais de artistas como Ricky Martin e Lady Gaga.

A performance quebrou recordes de audiência, ultrapassando a marca de 135 milhões de espectadores e impulsionando buscas pelo nome do artista em mais de 1.000% nas horas seguintes ao evento. O espetáculo também veio em um momento de alta na carreira do cantor, poucos dias depois de ele vencer múltiplos prêmios Grammy.

