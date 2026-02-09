Assine
overlay
Início Cultura
MÚSICA

Por que Bad Bunny recebeu só R$ 5.200 por seu show no Super Bowl

Os artistas aceitam o convite pela exposição gigantesca que o Super Bowl proporciona, o que pode acarretar mais streamings e convites para outros shows

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
09/02/2026 11:49

compartilhe

SIGA
x
Bad Bunny em cima de um carro cercado de pessoas durante apresentação na final 2025/2026 do Superbowl, nos Estados Unidos
Bad Bunny em cima de um carro cercado de pessoas durante apresentação na final 2025/2026 do Superbowl, nos Estados Unidos crédito: Reuters/Folha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quanto Bad Bunny recebeu para se apresentar no intervalo do Super Bowl deste domingo? Bem pouco. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A NFL, National Football League, a liga do futebol americano dos Estados Unidos, cobre os custos do show, que podem chegar a milhões de dólares, mas os artistas - tanto o porto-riquenho como os que se apresentaram em edições anteriores - recebem o cachê mínimo estipulado pelo sindicato Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists. 

Isto equivale a cerca de US$ 1.000, ou R$ 5.200, uma quantia insignificante para megaestrelas como Bad Bunny, Rihanna e The Weeknd. 

Leia Mais

Os artistas aceitam o convite pela exposição gigantesca que o Super Bowl proporciona, o que pode acarretar mais streamings e convites para outros shows e apresentações futuras, como foi o caso de Shakira, Justin Timberlake e Bruno Mars, que já tocaram no intervalo. 

"Quando você tem a oportunidade, como artista, de subir em um palco e alcançar 250 milhões de pessoas ao mesmo tempo, e isso sem contar as redes sociais, o streaming e a possibilidade de as pessoas assistirem novamente, acho que esse é um dos palcos mais importantes do entretenimento ao vivo", disse Jon Barker, vice-presidente sênior e chefe global de grandes eventos da NFL, ao site The Athletic, do New York Times. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O show do intervalo do Super Bowl é um dos momentos de maior audiência da TV americana, e também extrapola as fronteiras do país. A performance deste domingo deu continuidade ao ótimo momento vivido pelo cantor. Seu disco "Debí Tirar Más Fotos" foi consagrado como álbum do ano no Grammy na semana passada, a primeira vez que um disco todo em espanhol fatura o prêmio máximo.

Tópicos relacionados:

bad-bunny cultura estados-unidos grammy musica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay