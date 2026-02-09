Trump diz que show de Bad Bunny no Super Bowl foi nojento e afronta aos EUA
"Ninguém entende uma palavra do que esse cara está dizendo e a dança é repugnante, especialmente para as crianças pequenas que estão assistindo em todo o país"
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Donald Trump classificou o show de Bad Bunny no Super Bowl como "terrível" em uma publicação no Truth Social. "Pior apresentação de todos os tempos", escreveu o presidente.
Bad Bunny fez um show politizado, sem citar o ICE, o serviço de imigração americano do qual é crítico, ou Trump. No ápice da performance, ele jogou com a ideia de que América não se refere apenas aos Estados Unidos, e sim a todo o continente -seus dançarinos carregaram bandeiras de todos os países da região, enquanto o cantor porto-riquenho os elencava.
"É uma afronta à grandeza da América e não representa nossos padrões de sucesso, criatividade ou excelência. Ninguém entende uma palavra do que esse cara está dizendo, e a dança é repugnante, especialmente para as crianças pequenas que estão assistindo em todo o país e no mundo inteiro", escreveu Trump. Bunny canta suas músicas em espanhol.
O republicano concluiu a postagem com o lema de sua campanha, "Façam a América grande novamente". Em uma entrevista recente, o presidente disse que não compareceria a partida e chamou a escolha de Bad Bunny de "uma péssima decisão". Meses antes, quando o porto-riquenho foi anunciado, a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, disse que o ICE estaria em peso no jogo. A comentarista conservadora Tomi Lahren chegou a dizer, ainda, que Bunny não era um artista americano.