Grammy premia Lady Gaga, Bad Bunny e Kendrick Lamar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lady Gaga venceu o prêmio de melhor álbum de pop vocal no Grammy. Entre os principais premiados da noite, Bad Bunny venceu o Grammy de melhor álbum de música urbana por "Debí Tirar Más Fotos". Em seu discurso, ele protestou contra o ICE em um discurso que pregou pela paz e pelo amor e preencheu a Crypto.com Arena, em Los Angeles, de aplausos.

"Fora ICE. Não somos selvagens, animais ou alienígenas. Somos seres humanos e somos americanos", disse o cantor porto-riquenho. O artista concorre às categorias de gravação do ano e álbum do ano.

Entre os principais premiados da noite, a cantora britânica Olivia Dean venceu o prêmio de artista revelação. Kendrick Lamar, por sua vez, conquistou o prêmio de melhor álbum de rap pelo disco "GNX". O rapper americano é o artista mais nomeado desta 68ª edição do prêmio e disputa as categorias principais com artistas como Bunny e Lady Gaga.

A cerimônia, transmitida no Brasil pela TNT e pelo HBO Max, teve início com uma apresentação de Bruno Mars e Rosé, que cantaram a música "Apt.", indicada aos prêmios de gravação do ano e música do ano. O evento seguiu, então, com o discurso de abertura do humorista Trevor Noah, que apresenta o evento pela última e sexta vez consecutiva.

Em seu discurso, o comediante citou a prisão de Diddy, rapper e magnata da música condenado a quatro anos e dois meses de prisão por transporte de mulheres para fins de prostituição, entre as mudanças no mundo musical que aconteceram desde a última vez que Lauryn Hill se apresentou no Grammy, há quase três décadas - a cantora apresentará um tributo aos artistas D'Angelo e Roberta Flack.

Em seguida, Sabrina Carpenter subiu ao palco com uma roupa de aeromoça e apresentou "Manchild", indicado às categorias de gravação do ano e música do ano. Entre os destaques também estiveram as apresentações dos músicos indicados ao prêmio de artista revelação, quando The Marias, Addison Rae, Katseye, Leon Thomas, Alex Warren, Sombr e Dean se revezaram antes que a última recebesse o troféu.

Outro momento que chamou a atenção antecedeu a entrega do prêmio de melhor álbum de música urbana para Bunny, quando o comediante Marcello Hernández, que apresentou a categoria ao lado de Karol G, citou músicos latinos como Gloria Stefan, uma das artistas de origem cubana mais famosas e conhecida por hits como "Dr. Beat", "Conga" e "1-2-3".

"Minha mãe nos acordava às 8h nos acordava para limpar a casa e tocava Gloria Estefan, Juan Luís Guerra", disse Hernández. "Os músicos dessa categoria estão definido a sua geração, representando todos os latinos e estão deixando as músicas que os meus filhos vão ter de ouvir fazendo faxina", acrescentou.

Prêmios menores foram distribuídos desde 17h30, em evento exibido no canal de YouTube do Grammy. Gaga, indicada a sete categorias, já levou os prêmios de melhor gravação de dance pop e melhor gravação remixada por uma versão do sucesso "Abracadabra".

Durante a première, Lamar venceu a estatueta de melhor performance de rap melódico pela canção "Luther", que canta com SZA, e o troféu de melhor música de rap por "TV Off".

Bad Bunny, que é uma das principais apostas para o prêmio de álbum do ano, venceu o troféu de melhor performance de música global pela canção "Eoo".

Esperava-se que este fosse um Grammy repleto de protestos políticos ante a insatisfação da ala artística com o ICE, órgão americano que vem perseguindo imigrantes com violência nos Estados Unidos.

A cantora Kehlani, por exemplo, xingou o ICE com palavrão ao receber o prêmio de melhor performance de R&B por "Folded". Já Shaboozey disse dedicar a sua vitória em melhor performance de country em duo ou grupo aos "imigrantes que construíram os Estados Unidos", e Dean, neta de imigrantes, creditou o seu prêmio à coragem de seus antepassados.

Caetano Veloso e Maria Bethânia, únicos brasileiros indicados neste Grammy, venceram o troféu de melhor álbum de música global por "Caetano e Bethânia Ao Vivo". Os artistas não compareceram à premiação.

"Golden", do filme "Guerreiras do K-Pop", venceu o Grammy de melhor canção escrita para mídia visual, primeiro k-pop laureado na história da premiação. Ainda em cinema, as atrizes e cantoras Cynthia Erivo e Ariana Grande, protagonistas de "Wicked", levaram o troféu de melhor performance de duo ou grupo pop pela música "Defying Gravity".

Pela vitória do filme "A Música de John Williams" na categoria de melhor filme musical, o cineasta Steven Spielberg completou o Egot, sigla formada pelas iniciais das principais honrarias da televisão, do cinema, do teatro e da música. Os prêmios da sigla incluem o Emmy, o Oscar, o Tony e o Grammy.

Confira a lista dos principais vencedores a seguir.

GRAVAÇÃO DO ANO

Bad Bunny - DTMF

Billie Eilish - Wildflower

Chappell Roan - The Subway

Doechii - Anxiety

Kendrick Lamar & SZA - Luther

Lady Gaga - Abracadabra

Rosé & Bruno Mars - Apt.

Sabrina Carpenter - Manchild



ÁLBUM DO ANO

Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos

Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out

Justin Bieber - Swag

Kendrick Lamar - GNX

Lady Gaga - Mayhem

Leon Thomas - Mutt



Sabrina Carpenter - Man's Best Friend

Tyler, the Creator - Chromakopia

MÚSICA DO ANO

Bad Bunny - DTMF

Billie Eilish - Wildflower



Doechii - Anxiety



Huntr/x - Golden



Kendrick Lamar & SZA - Luther



Lady Gaga - Abracadabra



Rosé & Bruno Mars - Apt.



Sabrina Carpenter - Manchild

ARTISTA REVELAÇÃO

Olivia Dean



Katseye



The Marias



Addison Rae



Sombr



Leon Thomas



Alex Warren



Lola Young



PRODUTOR DO ANO, NÃO-CLÁSSICO

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon



Blake Mills



Sounwave

COMPOSITOR DO ANO, NÃO-CLÁSSICO

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon



Tobias Jesso Jr.



Laura Veltz

MELHOR PERFORMANCE DE POP SOLO

Chappell Roan - The Subway



Justin Bieber - Daisies



Lady Gaga - Disease



Lola Young - Messy



Sabrina Carpenter - Manchild

MELHOR PERFORMANCE DE DUO OU GRUPO POP

Cynthia Erivo & Ariana Grande - Defying Gravity

Huntr/x - Golden

Katseye - Gabriela

Rosé & Bruno Mars - Apt.

SZA With Kendrick Lamar - 30 for 30

MELHOR ÁLBUM POP VOCAL

Justin Bieber - Swag

Lady Gaga - Mayhem

Miley Cyrus - Something Beautiful

Sabrina Carpenter - Man's Best Friend



Teddy Swims - I?ve Tried Everything but Therapy (Part 2)

MELHOR GRAVAÇÃO DE DANCE POP

Lady Gaga - Abracadabra



PinkPantheress - Illegal



Selena Gomez & Benny Blanco - Bluest Flame



Tate McRae - Just Keep Watching (From F1® the Movie)



Zara Larsson - Midnight Sun

MELHOR GRAVAÇÃO DE DANCE/ELETRÔNICA

Disclosure & Anderson .Paak - No Cap



Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax - Victory Lap



Kaytranada - Space Invader

Skrillex - Voltage



Tame Impala - End of Summer

MELHOR ÁLBUM DE DANCE/ELETRÔNICA

FKA twigs - Eusexua



Fred Again.. - Ten Days



PinkPantheress - Fancy That



Rüfüs Du Sol - Inhale / Exhale



Skrillex - F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol but Ur Not!!

MELHOR ÁLBUM POP VOCAL TRADICIONAL

Harlequin - Lady Gaga

A Matter Of Time - Laufey

Wintersongs - Laila Biali



The Gift Of Love - Jennifer Hudson



Who Believes In Angels? - Elton John & Brandi Carlile



The Secret Of Life: Partners, Volume 2 - Barbra Streisand

MELHOR ÁLBUM DE ROCK

Deftones - Private Music

Haim - I Quit



Linkin Park - From Zero



Turnstile - Never Enough



Yungblud - Idols

MELHOR MÚSICA DE ROCK

Hayley Williams - Glum



Nine Inch Nails - As Alive as You Need Me to Be



Sleep Token - Caramel



Turnstile - Never Enough



Yungblud - Zombie

MELHOR PERFORMANCE DE ROCK

Amyl and the Sniffers - U Should Not Be Doing That



Hayley Williams - Mirtazapine



Linkin Park - The Emptiness Machine



Turnstile - Never Enough

Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II - Changes (Live From Villa Park / Back to the Beginning)

MELHOR PERFORMANCE DE HEAVY METAL

Dream Theater - Night Terror



Ghost - Lachryma



Sleep Token - Emergence



Spiritbox - Soft Spine

Turnstile - Birds

MELHOR PERFORMANCE DE MÚSICA ALTERNATIVA

Bon Iver - Everything Is Peaceful Love

The Cure - Alone

Hayley Williams - Parachute



Turnstile - Seein' Stars



Wet Leg - Mangetout

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

Bon Iver - SABLE, fABLE



The Cure - Songs of a Lost World



Hayley Williams - Ego Death at a Bachelorette Party



Tyler, the Creator - Don?t Tap the Glass



Wet Leg - Moisturizer

MELHOR MÚSICA DE R&B

Chris Brown Featuring Bryson Tiller - It Depends



Durand Bernarr - Overqualified



Kehlani - Folded



Leon Thomas - Yes It Is



Summer Walker - Heart of a Woman

MELHOR PERFORMANCE DE R&B

Chris Brown Featuring Bryson Tiller - It Depends



Justin Bieber - Yukon

Kehlani - Folded



Leon Thomas - Mutt (Live from NPR's Tiny Desk)



Summer Walker - Heart of a Woman

MELHOR PERFORMANCE DE R&B TRADICIONAL

Durand Bernarr - Here We Are



Lalah Hathaway - Uptown



Ledisi - Love You Too

Leon Thomas - Vibes Don't Lie



SZA - Crybaby

MELHOR ÁLBUM DE R&B

Coco Jones - Why Not More?



Giveon - Beloved



Ledisi - The Crown



Leon Thomas - Mutt



Teyana Taylor - Escape Room

MELHOR ÁLBUM DE R&B PROGRESSIVO

Bilal - Adjust Brightness



Destin Conrad - Love on Digital



Durand Bernarr - Bloom



Flo - Access All Areas



Terrace Martin & Kenyon Dixon - Come as You Are



MELHOR ÁLBUM DE RAP

Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out



Glorilla - Glorious



JID - God Does Like Ugly



Kendick Lamar - GNX



Tyler, the Creator - Chromakopia

MELHOR MÚSICA DE RAP



Clipse, John Legend, Voices of Fire, Pusha T & Malice - The Birds Don't Sing



Doechii - Anxiety



Glorilla - TGIF



Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay - TV Off



Tyler, the Creator Featuring Glorilla, Sexyy Red & Lil Wayne - Sticky

MELHOR PERFORMANCE DE RAP

Cardi B - Outside



Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice - Chains & Whips



Doechii - Anxiety



Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay - TV Off



Tyler, the Creator Featuring Teezo Touchdown - Darling, I

MELHOR PERFORMANCE DE RAP MELÓDICO

Fridayy & Meek Mill - Proud of Me



JID, Ty Dolla $ign & 6lack - Wholeheartedly



Kendrick Lamar & SZA - Luther

PartyNextDoor & Drake - Somebody Loves Me



Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody - WeMaj

MELHOR PERFORMANCE DE JAZZ

Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade - Windows (Live)

Lakecia Benjamin Featuring Immanuel Wilkins & Mark Whitfield - Noble Rise

Michael Mayo - Four

Nicole Zuraitis, Dan Pugach & Tom Scott Featuring Idan Morim, Keyon Harrold, Rachel Eckroth & Sam Weber - All Stars Lead to You (Live)

Samara Joy - Peace of Mind / Dreams Come True

MELHOR ÁLBUM DE JAZZ VOCAL

Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap - Elemental



Michael Mayo - Fly



Nicole Zuraitis, Dan Pugach & Tom Scott Featuring Idan Morim, Keyon Harrold, Rachel Eckroth & Sam Weber - Live at Vic?s Las Vegas



Samara Joy - Portrait

Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell - We Insist 2025!

MELHOR ÁLBUM DE JAZZ INSTRUMENTAL

Branford Marsalis Quartet - Belonging



Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade - Trilogy 3 (Live)



John Patitucci Featuring Chris Potter & Brian Blade - Spirit Fall



Sullivan Fortner - Southern Nights



Yellowjackets - Fasten Up

MELHOR ÁLBUM DE GRANDE CONJUNTO DE JAZZ

Christian McBride - Without Further Ado, Vol 1

Danilo Pérez & Bohuslän Big Band - Lumen

Deborah Silver & The Count Basie Orchestra - Basie Rocks!

Kenny Wheeler Legacy Featuring The Royal Academy of Music Jazz Orchestra & Frost Jazz Orchestra - Some Days Are Better: The Lost Scores

Sun Ra Arkestra - Lights on a Satellite

The 8-Bit Big Band - Orchestrator Emulator

MELHOR ÁLBUM DE JAZZ LATINO

Arturo O'Farrill - The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico (Live at Town Hall)



Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra - Mundoagua - Celebrating Carla Bley



Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro - A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole



Miguel Zenón Quartet - Vanguardia Subterránea: Live at the Village Vanguard



Paquito D?Rivera - Madrid-New York Connection Band - La Fleur de Cayenne

MELHOR ÁLBUM DE JAZZ ALTERNATIVO

Ambrose Akinmusire - Honey From a Winter Stone



Brad Mehldau - Ride into the Sun



Immanuel Wilkins - Blues Blood



Nate Smith - Live-Action



Robert Glasper - Keys to the City Volume One

MELHOR PERFORMANCE DE COUNTRY SOLO

Chris Stapleton - Bad as I Used to Be (From F1® the Movie)

Lainey Wilson - Somewhere Over Laredo

Shaboozey - Good News

Tyler Childers - Nose on the Grindstone

Zach Top - I Never Lie

MELHOR PERFORMANCE DE COUNTRY EM DUO OU GRUPO

George Strait Featuring Chris Stapleton - Honky Tonk Hall of Fame



Margo Price Featuring Tyler Childers - Love Me Like You Used to Do



Miranda Lambert & Chris Stapleton - A Song to Sing



Reba McEntire, Miranda Lambert & Lainey Wilson - Trailblazer



Shaboozey & Jelly Roll - Amen

MELHOR MÚSICA DE COUNTRY

Lainey Wilson - Somewhere Over Laredo



Miranda Lambert & Chris Stapleton - A Song to Sing



Shaboozey - Good News



Tyler Childers - Bitin' List



Zach Top - I Never Lie

MELHOR ÁLBUM DE COUNTRY TRADICIONAL

Charley Crockett - Dollar a Day



Lukas Nelson - American Romance



Margo Price - Hard Headed Woman



Willie Nelson - Oh What a Beautiful World



Zach Top - Ain't in It for My Health

MELHOR ÁLBUM DE COUNTRY CONTEMPORÂNEO

Eric Church - Evangeline vs. the Machine



Jelly Roll - Beautifully Broken



Kelsea Ballerini - Patterns



Miranda Lambert - Postcards From Texas



Tyler Childers - Snipe Hunter



MELHOR ÁLBUM DE BLUES TRADICIONAL

Buddy Guy - Ain?t Done With the Blues

Charlie Musselwhite - Look Out Highway

Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush - Young Fashioned Ways

Maria Muldaur - One Hour Mama: The Blues of Victoria Spivey

Taj Mahal & Keb' Mo' - Room on the Porch

MELHOR ÁLBUM DE BLUES CONTEMPORÂNEO

Best Contemporary Blues Album



Eric Gales - A Tribute to LJK



Joe Bonamassa - Breakthrough



Robert Randolph - Preacher Kids



Samantha Fish - Paper Doll



Southern Avenue - Family

MELHOR ÁLBUM DE POP LATINO

Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué?



Andrés Cepeda - Bogotá (Deluxe)



Karol G - Tropicoqueta



Natalia Lafourcade - Cancionera



Rauw Alejandro - Cosa Nuestra

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA

Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos



Feid - Ferxxo Vol X: Sagrado



J Balvin - Mixteip



Nicki Nicole - Naiki



Trueno - EUB Deluxe

Yandel - Sinfónico (En Vivo)

MELHOR ÁLBUM LATINO DE ROCK OU ALTERNATIVO

Aterciopelados - Genes Rebeldes



Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical - Astropical



Ca7riel & Paco Amoroso - Papota



Fito Páez - Novela



Los Wizzards - Algorhythm

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA GLOBAL

Caetano e Bethânia Ao Vivo - Caetano Veloso And Maria Bethânia

No Sign of Weakness - Burna Boy

Sounds Of Kumbha- Siddhant Bhatia

Eclairer le monde : Light the World - Youssou N'Dour

Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) - Shakti

Chapter III: We Return To Light - Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar

MELHOR PERFORMANCE DE MÚSICA GLOBAL

Angélique Kidjo - Jerusalema



Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar - Daybreak



Bad Bunny - Eoo



Ciro Hurtado - Cantando en el Camino



Shakti - Shrini's Dream (Live)



Yeisy Rojas - Inmigrante y Que?



MELHOR ÁLBUM DE REGGAE

Jesse Royal - No Place Like Home



Keznamdi - Blxxd & Fyah



Lila Iké - Treasure Self Love



Mortimer - From Within



Vybz Kartel - Heart & Soul

MELHOR PERFORMANCE DE MÚSICA AFRICANA

Ayra Starr & Wizkid - Gimme Dat



Burna Boy - Love



Davido Featuring Omah Lay - With You



Eddy Kenzo & Mehran Matin - Hope & Love



Tyla - Push 2 Start

MELHOR VIDEOCLIPE

Clipse - So Be It



Doechii - Anxiety



OK Go - Love



Sabrina Carpenter - Manchild



Sade - Young Lion

MELHOR CAPA DE ÁLBUM

Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos



Djo - The Crux



Perfume Genius - Glory

Tyler, the Creator - Chromakopia

Wet Leg - Moisturizer

MELHOR TRILHA SONORA PARA MÍDIA VISUAL (INCLUI CINEMA E TELEVISÃO)

'Como Treinar Seu Dragão' - John Powell, compositor

'Ruptura' - Theodore Shapiro, compositor

'Pecadores' - Ludwig Göransson, compositor (vencedor)

'Wicked' - John Powell & Stephen Schwartz, compositores

'Robô Selvagem' - Kris Bowers, compositor

MELHOR CANÇÃO ESCRITA PARA MÍDIA VISUAL

As Alive as You Need Me to Be [De 'Tron: Ares'] - Trent Reznor e Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)

Golden [De 'Guerreiras do K-Pop'] - EJAE e Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami) (vencedor)



I Lied to You [De 'Pecadores'] - Ludwig Göransson e Raphael Saadiq, compositores (Miles Caton)



Never Too Late [De 'Elton John: Never Too Late'] - Brandi Carlile, Elton John, Bernie Taupin e Andrew Watt, compositores (Elton John, Brandi Carlile)



Pale, Pale Moon [De 'Pecadores'] - Ludwig Göransson e Brittany Howard, compositores (Jayme Lawson)



Sinners [De 'Pecadores'] - Leonard Denisenko, Rodarius Green, Travis Harrington, Tarkan Kozluklu, Kyris Mingo e Darius Povilinus, compositores (Rod Wave)

MELHOR GRAVAÇÃO REMIXADA

Abracadabra (Gesaffelstein Remix) - Gesaffelstein, remixer (Lady Gaga, Gesaffelstein) (vencedor)

Don't Forget About Us - Kaytranada, remixer (Mariah Carey & Kaytranada)

A Dreams A Dream - Ron Trent Remix - Ron Trent, remixer (Soul II Soul)

Galvanize" - Chris Lake, remixer (The Chemical Brothers & Chris Lake)

Golden - David Guetta REM/X - David Guetta, remixer (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami)

MELHOR FILME MUSICAL