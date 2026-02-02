Grammy premia Lady Gaga, Bad Bunny e Kendrick Lamar
Kendrick Lamar foi o mais premiado da noite, com cinco categorias; premiação ficou marcada também pelos discursos contra o ICE
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lady Gaga venceu o prêmio de melhor álbum de pop vocal no Grammy. Entre os principais premiados da noite, Bad Bunny venceu o Grammy de melhor álbum de música urbana por "Debí Tirar Más Fotos". Em seu discurso, ele protestou contra o ICE em um discurso que pregou pela paz e pelo amor e preencheu a Crypto.com Arena, em Los Angeles, de aplausos.
"Fora ICE. Não somos selvagens, animais ou alienígenas. Somos seres humanos e somos americanos", disse o cantor porto-riquenho. O artista concorre às categorias de gravação do ano e álbum do ano.
Entre os principais premiados da noite, a cantora britânica Olivia Dean venceu o prêmio de artista revelação. Kendrick Lamar, por sua vez, conquistou o prêmio de melhor álbum de rap pelo disco "GNX". O rapper americano é o artista mais nomeado desta 68ª edição do prêmio e disputa as categorias principais com artistas como Bunny e Lady Gaga.
A cerimônia, transmitida no Brasil pela TNT e pelo HBO Max, teve início com uma apresentação de Bruno Mars e Rosé, que cantaram a música "Apt.", indicada aos prêmios de gravação do ano e música do ano. O evento seguiu, então, com o discurso de abertura do humorista Trevor Noah, que apresenta o evento pela última e sexta vez consecutiva.
Em seu discurso, o comediante citou a prisão de Diddy, rapper e magnata da música condenado a quatro anos e dois meses de prisão por transporte de mulheres para fins de prostituição, entre as mudanças no mundo musical que aconteceram desde a última vez que Lauryn Hill se apresentou no Grammy, há quase três décadas - a cantora apresentará um tributo aos artistas D'Angelo e Roberta Flack.
Em seguida, Sabrina Carpenter subiu ao palco com uma roupa de aeromoça e apresentou "Manchild", indicado às categorias de gravação do ano e música do ano. Entre os destaques também estiveram as apresentações dos músicos indicados ao prêmio de artista revelação, quando The Marias, Addison Rae, Katseye, Leon Thomas, Alex Warren, Sombr e Dean se revezaram antes que a última recebesse o troféu.
Outro momento que chamou a atenção antecedeu a entrega do prêmio de melhor álbum de música urbana para Bunny, quando o comediante Marcello Hernández, que apresentou a categoria ao lado de Karol G, citou músicos latinos como Gloria Stefan, uma das artistas de origem cubana mais famosas e conhecida por hits como "Dr. Beat", "Conga" e "1-2-3".
"Minha mãe nos acordava às 8h nos acordava para limpar a casa e tocava Gloria Estefan, Juan Luís Guerra", disse Hernández. "Os músicos dessa categoria estão definido a sua geração, representando todos os latinos e estão deixando as músicas que os meus filhos vão ter de ouvir fazendo faxina", acrescentou.
Prêmios menores foram distribuídos desde 17h30, em evento exibido no canal de YouTube do Grammy. Gaga, indicada a sete categorias, já levou os prêmios de melhor gravação de dance pop e melhor gravação remixada por uma versão do sucesso "Abracadabra".
Durante a première, Lamar venceu a estatueta de melhor performance de rap melódico pela canção "Luther", que canta com SZA, e o troféu de melhor música de rap por "TV Off".
Bad Bunny, que é uma das principais apostas para o prêmio de álbum do ano, venceu o troféu de melhor performance de música global pela canção "Eoo".
Esperava-se que este fosse um Grammy repleto de protestos políticos ante a insatisfação da ala artística com o ICE, órgão americano que vem perseguindo imigrantes com violência nos Estados Unidos.
A cantora Kehlani, por exemplo, xingou o ICE com palavrão ao receber o prêmio de melhor performance de R&B por "Folded". Já Shaboozey disse dedicar a sua vitória em melhor performance de country em duo ou grupo aos "imigrantes que construíram os Estados Unidos", e Dean, neta de imigrantes, creditou o seu prêmio à coragem de seus antepassados.
Caetano Veloso e Maria Bethânia, únicos brasileiros indicados neste Grammy, venceram o troféu de melhor álbum de música global por "Caetano e Bethânia Ao Vivo". Os artistas não compareceram à premiação.
"Golden", do filme "Guerreiras do K-Pop", venceu o Grammy de melhor canção escrita para mídia visual, primeiro k-pop laureado na história da premiação. Ainda em cinema, as atrizes e cantoras Cynthia Erivo e Ariana Grande, protagonistas de "Wicked", levaram o troféu de melhor performance de duo ou grupo pop pela música "Defying Gravity".
Pela vitória do filme "A Música de John Williams" na categoria de melhor filme musical, o cineasta Steven Spielberg completou o Egot, sigla formada pelas iniciais das principais honrarias da televisão, do cinema, do teatro e da música. Os prêmios da sigla incluem o Emmy, o Oscar, o Tony e o Grammy.
Confira a lista dos principais vencedores a seguir.
GRAVAÇÃO DO ANO
- Bad Bunny - DTMF
- Billie Eilish - Wildflower
- Chappell Roan - The Subway
- Doechii - Anxiety
- Kendrick Lamar & SZA - Luther
- Lady Gaga - Abracadabra
- Rosé & Bruno Mars - Apt.
- Sabrina Carpenter - Manchild
ÁLBUM DO ANO
- Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
- Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out
- Justin Bieber - Swag
- Kendrick Lamar - GNX
- Lady Gaga - Mayhem
- Leon Thomas - Mutt
- Sabrina Carpenter - Man's Best Friend
- Tyler, the Creator - Chromakopia
MÚSICA DO ANO
- Bad Bunny - DTMF
- Billie Eilish - Wildflower
- Doechii - Anxiety
- Huntr/x - Golden
- Kendrick Lamar & SZA - Luther
- Lady Gaga - Abracadabra
- Rosé & Bruno Mars - Apt.
- Sabrina Carpenter - Manchild
ARTISTA REVELAÇÃO
- Olivia Dean
- Katseye
- The Marias
- Addison Rae
- Sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
PRODUTOR DO ANO, NÃO-CLÁSSICO
- Dan Auerbach
- Cirkut
- Dijon
- Blake Mills
- Sounwave
COMPOSITOR DO ANO, NÃO-CLÁSSICO
- Amy Allen
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr.
- Laura Veltz
MELHOR PERFORMANCE DE POP SOLO
- Chappell Roan - The Subway
- Justin Bieber - Daisies
- Lady Gaga - Disease
- Lola Young - Messy
- Sabrina Carpenter - Manchild
MELHOR PERFORMANCE DE DUO OU GRUPO POP
- Cynthia Erivo & Ariana Grande - Defying Gravity
- Huntr/x - Golden
- Katseye - Gabriela
- Rosé & Bruno Mars - Apt.
- SZA With Kendrick Lamar - 30 for 30
MELHOR ÁLBUM POP VOCAL
- Justin Bieber - Swag
- Lady Gaga - Mayhem
- Miley Cyrus - Something Beautiful
- Sabrina Carpenter - Man's Best Friend
- Teddy Swims - I?ve Tried Everything but Therapy (Part 2)
MELHOR GRAVAÇÃO DE DANCE POP
- Lady Gaga - Abracadabra
- PinkPantheress - Illegal
- Selena Gomez & Benny Blanco - Bluest Flame
- Tate McRae - Just Keep Watching (From F1® the Movie)
- Zara Larsson - Midnight Sun
MELHOR GRAVAÇÃO DE DANCE/ELETRÔNICA
- Disclosure & Anderson .Paak - No Cap
- Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax - Victory Lap
- Kaytranada - Space Invader
- Skrillex - Voltage
- Tame Impala - End of Summer
MELHOR ÁLBUM DE DANCE/ELETRÔNICA
- FKA twigs - Eusexua
- Fred Again.. - Ten Days
- PinkPantheress - Fancy That
- Rüfüs Du Sol - Inhale / Exhale
- Skrillex - F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol but Ur Not!!
MELHOR ÁLBUM POP VOCAL TRADICIONAL
- Harlequin - Lady Gaga
- A Matter Of Time - Laufey
- Wintersongs - Laila Biali
- The Gift Of Love - Jennifer Hudson
- Who Believes In Angels? - Elton John & Brandi Carlile
- The Secret Of Life: Partners, Volume 2 - Barbra Streisand
MELHOR ÁLBUM DE ROCK
- Deftones - Private Music
- Haim - I Quit
- Linkin Park - From Zero
- Turnstile - Never Enough
- Yungblud - Idols
MELHOR MÚSICA DE ROCK
- Hayley Williams - Glum
- Nine Inch Nails - As Alive as You Need Me to Be
- Sleep Token - Caramel
- Turnstile - Never Enough
- Yungblud - Zombie
MELHOR PERFORMANCE DE ROCK
- Amyl and the Sniffers - U Should Not Be Doing That
- Hayley Williams - Mirtazapine
- Linkin Park - The Emptiness Machine
- Turnstile - Never Enough
- Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II - Changes (Live From Villa Park / Back to the Beginning)
MELHOR PERFORMANCE DE HEAVY METAL
- Dream Theater - Night Terror
- Ghost - Lachryma
- Sleep Token - Emergence
- Spiritbox - Soft Spine
- Turnstile - Birds
MELHOR PERFORMANCE DE MÚSICA ALTERNATIVA
- Bon Iver - Everything Is Peaceful Love
- The Cure - Alone
- Hayley Williams - Parachute
- Turnstile - Seein' Stars
- Wet Leg - Mangetout
MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA
- Bon Iver - SABLE, fABLE
- The Cure - Songs of a Lost World
- Hayley Williams - Ego Death at a Bachelorette Party
- Tyler, the Creator - Don?t Tap the Glass
- Wet Leg - Moisturizer
MELHOR MÚSICA DE R&B
- Chris Brown Featuring Bryson Tiller - It Depends
- Durand Bernarr - Overqualified
- Kehlani - Folded
- Leon Thomas - Yes It Is
- Summer Walker - Heart of a Woman
MELHOR PERFORMANCE DE R&B
- Chris Brown Featuring Bryson Tiller - It Depends
- Justin Bieber - Yukon
- Kehlani - Folded
- Leon Thomas - Mutt (Live from NPR's Tiny Desk)
- Summer Walker - Heart of a Woman
MELHOR PERFORMANCE DE R&B TRADICIONAL
- Durand Bernarr - Here We Are
- Lalah Hathaway - Uptown
- Ledisi - Love You Too
- Leon Thomas - Vibes Don't Lie
- SZA - Crybaby
MELHOR ÁLBUM DE R&B
- Coco Jones - Why Not More?
- Giveon - Beloved
- Ledisi - The Crown
- Leon Thomas - Mutt
- Teyana Taylor - Escape Room
MELHOR ÁLBUM DE R&B PROGRESSIVO
- Bilal - Adjust Brightness
- Destin Conrad - Love on Digital
- Durand Bernarr - Bloom
- Flo - Access All Areas
- Terrace Martin & Kenyon Dixon - Come as You Are
MELHOR ÁLBUM DE RAP
- Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out
- Glorilla - Glorious
- JID - God Does Like Ugly
- Kendick Lamar - GNX
- Tyler, the Creator - Chromakopia
MELHOR MÚSICA DE RAP
- Clipse, John Legend, Voices of Fire, Pusha T & Malice - The Birds Don't Sing
- Doechii - Anxiety
- Glorilla - TGIF
- Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay - TV Off
- Tyler, the Creator Featuring Glorilla, Sexyy Red & Lil Wayne - Sticky
MELHOR PERFORMANCE DE RAP
- Cardi B - Outside
- Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice - Chains & Whips
- Doechii - Anxiety
- Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay - TV Off
- Tyler, the Creator Featuring Teezo Touchdown - Darling, I
MELHOR PERFORMANCE DE RAP MELÓDICO
- Fridayy & Meek Mill - Proud of Me
- JID, Ty Dolla $ign & 6lack - Wholeheartedly
- Kendrick Lamar & SZA - Luther
- PartyNextDoor & Drake - Somebody Loves Me
- Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody - WeMaj
MELHOR PERFORMANCE DE JAZZ
- Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade - Windows (Live)
- Lakecia Benjamin Featuring Immanuel Wilkins & Mark Whitfield - Noble Rise
- Michael Mayo - Four
- Nicole Zuraitis, Dan Pugach & Tom Scott Featuring Idan Morim, Keyon Harrold, Rachel Eckroth & Sam Weber - All Stars Lead to You (Live)
- Samara Joy - Peace of Mind / Dreams Come True
MELHOR ÁLBUM DE JAZZ VOCAL
- Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap - Elemental
- Michael Mayo - Fly
- Nicole Zuraitis, Dan Pugach & Tom Scott Featuring Idan Morim, Keyon Harrold, Rachel Eckroth & Sam Weber - Live at Vic?s Las Vegas
- Samara Joy - Portrait
- Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell - We Insist 2025!
MELHOR ÁLBUM DE JAZZ INSTRUMENTAL
- Branford Marsalis Quartet - Belonging
- Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade - Trilogy 3 (Live)
- John Patitucci Featuring Chris Potter & Brian Blade - Spirit Fall
- Sullivan Fortner - Southern Nights
- Yellowjackets - Fasten Up
MELHOR ÁLBUM DE GRANDE CONJUNTO DE JAZZ
- Christian McBride - Without Further Ado, Vol 1
- Danilo Pérez & Bohuslän Big Band - Lumen
- Deborah Silver & The Count Basie Orchestra - Basie Rocks!
- Kenny Wheeler Legacy Featuring The Royal Academy of Music Jazz Orchestra & Frost Jazz Orchestra - Some Days Are Better: The Lost Scores
- Sun Ra Arkestra - Lights on a Satellite
- The 8-Bit Big Band - Orchestrator Emulator
MELHOR ÁLBUM DE JAZZ LATINO
- Arturo O'Farrill - The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico (Live at Town Hall)
- Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra - Mundoagua - Celebrating Carla Bley
- Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro - A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole
- Miguel Zenón Quartet - Vanguardia Subterránea: Live at the Village Vanguard
- Paquito D?Rivera - Madrid-New York Connection Band - La Fleur de Cayenne
MELHOR ÁLBUM DE JAZZ ALTERNATIVO
- Ambrose Akinmusire - Honey From a Winter Stone
- Brad Mehldau - Ride into the Sun
- Immanuel Wilkins - Blues Blood
- Nate Smith - Live-Action
- Robert Glasper - Keys to the City Volume One
MELHOR PERFORMANCE DE COUNTRY SOLO
- Chris Stapleton - Bad as I Used to Be (From F1® the Movie)
- Lainey Wilson - Somewhere Over Laredo
- Shaboozey - Good News
- Tyler Childers - Nose on the Grindstone
- Zach Top - I Never Lie
MELHOR PERFORMANCE DE COUNTRY EM DUO OU GRUPO
- George Strait Featuring Chris Stapleton - Honky Tonk Hall of Fame
- Margo Price Featuring Tyler Childers - Love Me Like You Used to Do
- Miranda Lambert & Chris Stapleton - A Song to Sing
- Reba McEntire, Miranda Lambert & Lainey Wilson - Trailblazer
- Shaboozey & Jelly Roll - Amen
MELHOR MÚSICA DE COUNTRY
- Lainey Wilson - Somewhere Over Laredo
- Miranda Lambert & Chris Stapleton - A Song to Sing
- Shaboozey - Good News
- Tyler Childers - Bitin' List
- Zach Top - I Never Lie
MELHOR ÁLBUM DE COUNTRY TRADICIONAL
- Charley Crockett - Dollar a Day
- Lukas Nelson - American Romance
- Margo Price - Hard Headed Woman
- Willie Nelson - Oh What a Beautiful World
- Zach Top - Ain't in It for My Health
MELHOR ÁLBUM DE COUNTRY CONTEMPORÂNEO
- Eric Church - Evangeline vs. the Machine
- Jelly Roll - Beautifully Broken
- Kelsea Ballerini - Patterns
- Miranda Lambert - Postcards From Texas
- Tyler Childers - Snipe Hunter
MELHOR ÁLBUM DE BLUES TRADICIONAL
- Buddy Guy - Ain?t Done With the Blues
- Charlie Musselwhite - Look Out Highway
- Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush - Young Fashioned Ways
- Maria Muldaur - One Hour Mama: The Blues of Victoria Spivey
- Taj Mahal & Keb' Mo' - Room on the Porch
MELHOR ÁLBUM DE BLUES CONTEMPORÂNEO
- Best Contemporary Blues Album
- Eric Gales - A Tribute to LJK
- Joe Bonamassa - Breakthrough
- Robert Randolph - Preacher Kids
- Samantha Fish - Paper Doll
- Southern Avenue - Family
MELHOR ÁLBUM DE POP LATINO
- Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué?
- Andrés Cepeda - Bogotá (Deluxe)
- Karol G - Tropicoqueta
- Natalia Lafourcade - Cancionera
- Rauw Alejandro - Cosa Nuestra
MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA
- Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
- Feid - Ferxxo Vol X: Sagrado
- J Balvin - Mixteip
- Nicki Nicole - Naiki
- Trueno - EUB Deluxe
- Yandel - Sinfónico (En Vivo)
MELHOR ÁLBUM LATINO DE ROCK OU ALTERNATIVO
- Aterciopelados - Genes Rebeldes
- Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical - Astropical
- Ca7riel & Paco Amoroso - Papota
- Fito Páez - Novela
- Los Wizzards - Algorhythm
MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA GLOBAL
- Caetano e Bethânia Ao Vivo - Caetano Veloso And Maria Bethânia
- No Sign of Weakness - Burna Boy
- Sounds Of Kumbha- Siddhant Bhatia
- Eclairer le monde : Light the World - Youssou N'Dour
- Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) - Shakti
- Chapter III: We Return To Light - Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
MELHOR PERFORMANCE DE MÚSICA GLOBAL
- Angélique Kidjo - Jerusalema
- Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar - Daybreak
- Bad Bunny - Eoo
- Ciro Hurtado - Cantando en el Camino
- Shakti - Shrini's Dream (Live)
- Yeisy Rojas - Inmigrante y Que?
MELHOR ÁLBUM DE REGGAE
- Jesse Royal - No Place Like Home
- Keznamdi - Blxxd & Fyah
- Lila Iké - Treasure Self Love
- Mortimer - From Within
- Vybz Kartel - Heart & Soul
MELHOR PERFORMANCE DE MÚSICA AFRICANA
- Ayra Starr & Wizkid - Gimme Dat
- Burna Boy - Love
- Davido Featuring Omah Lay - With You
- Eddy Kenzo & Mehran Matin - Hope & Love
- Tyla - Push 2 Start
MELHOR VIDEOCLIPE
- Clipse - So Be It
- Doechii - Anxiety
- OK Go - Love
- Sabrina Carpenter - Manchild
- Sade - Young Lion
MELHOR CAPA DE ÁLBUM
- Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
- Djo - The Crux
- Perfume Genius - Glory
- Tyler, the Creator - Chromakopia
- Wet Leg - Moisturizer
MELHOR TRILHA SONORA PARA MÍDIA VISUAL (INCLUI CINEMA E TELEVISÃO)
- 'Como Treinar Seu Dragão' - John Powell, compositor
- 'Ruptura' - Theodore Shapiro, compositor
- 'Pecadores' - Ludwig Göransson, compositor (vencedor)
- 'Wicked' - John Powell & Stephen Schwartz, compositores
- 'Robô Selvagem' - Kris Bowers, compositor
MELHOR CANÇÃO ESCRITA PARA MÍDIA VISUAL
- As Alive as You Need Me to Be [De 'Tron: Ares'] - Trent Reznor e Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
- Golden [De 'Guerreiras do K-Pop'] - EJAE e Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami) (vencedor)
- I Lied to You [De 'Pecadores'] - Ludwig Göransson e Raphael Saadiq, compositores (Miles Caton)
- Never Too Late [De 'Elton John: Never Too Late'] - Brandi Carlile, Elton John, Bernie Taupin e Andrew Watt, compositores (Elton John, Brandi Carlile)
- Pale, Pale Moon [De 'Pecadores'] - Ludwig Göransson e Brittany Howard, compositores (Jayme Lawson)
- Sinners [De 'Pecadores'] - Leonard Denisenko, Rodarius Green, Travis Harrington, Tarkan Kozluklu, Kyris Mingo e Darius Povilinus, compositores (Rod Wave)
MELHOR GRAVAÇÃO REMIXADA
- Abracadabra (Gesaffelstein Remix) - Gesaffelstein, remixer (Lady Gaga, Gesaffelstein) (vencedor)
- Don't Forget About Us - Kaytranada, remixer (Mariah Carey & Kaytranada)
- A Dreams A Dream - Ron Trent Remix - Ron Trent, remixer (Soul II Soul)
- Galvanize" - Chris Lake, remixer (The Chemical Brothers & Chris Lake)
- Golden - David Guetta REM/X - David Guetta, remixer (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami)
MELHOR FILME MUSICAL
- 'Devo' - Devo (Chris Smith, diretor do vídeo; Danny Gabai, Anita Greenspan, Chris Holmes e Chris Smith, produtores do vídeo Live at the Royal Albert)
- 'Hall' - Raye (Paul Dugdale, diretor do vídeo; Stefan Demetriou e Amy James, produtores do vídeo)
- 'Relentless' - Diane Warren (Bess Kargman, diretora do vídeo; Peggy Drexler, Michele Farinola e Kat Nguyen, produtoras do vídeo)
- 'A Música de John Williams' - John Williams (Laurent Bouzereau, diretor do vídeo; Sara Bernstein, Laurent Bouzereau, Justin Falvey, Darryl Frank, Brian Grazer, Ron Howard, Meredith Kaulfers, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, Steven Spielberg e Justin Wilkes, produtores do vídeo) (vencedor)
- 'Peça por Peça' - Pharrell Williams (Morgan Neville, diretor do vídeo; Morgan Neville, Caitrin Rogers, Mimi Valdes e Pharrell Williams, produtores do vídeo)