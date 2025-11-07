Com 9 indicações, rapper americano Kendrick Lamar lidera lista de favoritos ao Grammy

O rapper americano Kendrick Lamar lidera, com nove indicações, a lista de favoritos para o Grammy, que será entregue em fevereiro, seguido por Cirkut, Jack Antonoff e Lady Gaga, com sete indicações cada, informou a Academia Fonográfica nesta sexta-feira (7).

O porto-riquenho Bad Bunny teve seis indicações, entre elas as de melhor canção, melhor gravação do ano e melhor álbum do ano por "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" (DTMF).

Sabrina Carpenter, Leon Thomas e Serban Ghenea também aparecem entre os favoritos, com seis indicações cada.

A grande disputa pelo prêmio de melhor álbum do ano será entre Lamar, com "GNX", Bad Bunny, com DTMF, Lady Gaga, com "Mayhem", Justin Bieber, com "Swag", Sabrina Carpenter, com "Man's Best Friend", o dueto Clipse (Pusha T & Malice), com "Let God Sort Em Out", Leon Thomas, com "Mutt", e Tyler, com "Chromakopia".

Os prêmios, que abrangem um total de 95 categorias, serão entregues em uma cerimônia em 1º de fevereiro em Los Angeles.

– Músico do momento –

Bad Bunny, ganhador de três Grammys, é o músico do momento: tem diversas indicações para o Grammy Latino na próxima semana, será a atração principal do show do intervalo do Super Bowl em fevereiro, e foi o apresentador da estreia da nova temporada de "Saturday Night Live".

O superastro de 31 anos se inspirou na música de sua terra natal, Porto Rico, para compor o álbum "DeBÍ TiRAR MáS FOToS".

A turnê mundial de divulgação do disco começará em 21 de novembro na República Dominicana.

Lamar já havia dominado a última edição do Grammy, quando ganhou cinco prêmios por "Not Like Us", seu hit viral dirigido ao rapper canadense Drake, que gerou milhares de memes.

No entanto, a canção não faz parte de seu álbum mais recente, "GNX", que lhe rendeu a nova série de indicações.

Lady Gaga, de 39 anos, fez um retorno espetacular aos palcos com "Mayhem", sua coleção de sucessos pop com um toque sombrio e dramático.

Seu hit, "Abracadabra", concorre como melhor canção do ano ao lado de "luther", de Lamar, e DTMF, de Bad Bunny.

Justin Bieber voltou com seu primeiro álbum em quatro anos, "Swag", e "Daisies" virou mais um sucesso número um para o canadense de 31 anos.

Bieber se juntará a Sabrina Carpenter e Karol G, também grandes indicadas, como uma das atrações principais do festival Coachella, que acontecerá no deserto da Califórnia em abril.

Também se destacam as três indicações de "Golden", canção da trilha sonora de "KPop Demon Hunters", filme de animação produzido pela Netflix que foi um enorme sucesso.

– As ausências –

A Academia Fonográfica anunciou mudanças na extensa lista de 95 categorias após consultas internas.

Mais de 3.800 novos membros foram admitidos na Academia, ampliando consideravelmente o número de votantes elegíveis para o Grammy.

Metade desses novos integrantes tem 39 anos ou menos, e 58% são pessoas negras ou de outras origens não brancas, informou a instituição no início desta semana.

Também foram enviados convites a todos os membros da Academia Latina de Gravação, responsável pela entrega dos Grammys Latinos na próxima semana em Las Vegas.

No cenário latino, outros nomes se destacam: a nova formação do grupo cubano Buena Vista Social Club foi indicada a melhor álbum de teatro musical, por seu sucesso na Broadway.

O renomado compositor e letrista mexicano Edgar Barrera, colaborador de estrelas como Karol G e Juanes, também foi novamente indicado a melhor compositor do ano.

O calendário, por vezes, não favorece as superestrelas do pop: por exemplo, Taylor Swift ficou de fora da lista com seu novo álbum, "The Life of a Showgirl", onipresente desde seu lançamento, em outubro.

O mesmo vale para a espanhola Rosalía, que lançou justamente nesta sexta-feira seu novo projeto, "Lux", uma inovadora incursão pelas músicas clássica e copla (gênero musical tradicional espanhol), cantada em mais de dez idiomas.

Ambas as artistas lançaram seus álbuns após o encerramento do período de elegibilidade do Grammy 2026, em 30 de agosto e, por isso, terão de esperar até o próximo ano.

