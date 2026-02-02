'Fora ICE, não somos animais ou selvagens', diz Bad Bunny no Grammy

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Bad Bunny fez um discurso de forte caráter político ao subir no palco do Grammy para receber o prêmio de Álbum do Ano. De origem porto-riquenha, o cantor criticou a perseguição a imigrantes por parte do governo Donald Trump.

"Antes de dizer obrigado, eu quero agradecer a Deus e quero dizer fora ICE", disse ele, em referências ao Serviço de Imigração e Alfândega. O órgão tem sido alvo de críticas por causa das operações contra imigrantes.

"Não somos selvagens, animais ou alienígenas. Somos seres humanos e somos americanos", afirmou o cantor, acrescentando ser importante espalhar o amor. "O ódio acaba se tornando mais poderoso quando você se prende a ele. A única coisa mais poderosa que o ódio é o amor. Precisamos ser diferentes. Se lutarmos, precisamos lutar com amor."

Outro momento que chamou a atenção antecedeu a entrega do prêmio, quando o comediante Marcello Hernández, que apresentou a categoria ao lado de Karol G, citou músicos latinos como Gloria Stefan, uma das artistas de origem cubana mais famosas e conhecida por hits como "Dr. Beat", "Conga" e "1-2-3".

"Minha mãe nos acordava às 8h nos acordava para limpar a casa e tocava Gloria Estefan, Juan Luís Guerra", disse Hernández. "Os músicos dessa categoria estão definido a sua geração, representando todos os latinos e estão deixando as músicas que os meus filhos vão ter de ouvir fazendo faxina", acrescentou.

O Grammy, considerado a premiação mais importante da música, acontece neste domingo (1º), em Los Angeles. Entre os principais artistas nomeados este ano estão o rapper Kendrick Lamar, recordista de indicações deste ano, nove no total, a cantora pop Lady Gaga e o próprio Bad Bunny, que compete com "Debí Tirar Más Fotos".

Cantam no palco da premiação Sabrina Carpenter, que concorre com o álbum "Man's Best Friend", Justin Bieber, à frente do disco "Swag", e a própria Lady Gaga, que deve apresentar a música "Abracadabra", indicada a gravação e canção do ano.

