Fenômeno global, Bad Bunny já superou números de Taylor Swift e Shakira; veja

Redação Flipar
  • Em apenas 12 shows, o artista arrecadou 107 milhões de dólares (cerca de R$ 576 milhões), superando marcas históricas de ícones como Shakira e Karol G.
    Foto: Reprodução do Instagram @badbunny.brasil
  • A estreia aconteceu no Caribe, com duas apresentações na República Dominicana, que reuniram mais de 64 mil pessoas e renderam US$ 7,9 milhões.
    Foto: Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
  • No México, Bunny realizou oito shows esgotados no Estadio GNP Seguros, atraindo 518 mil espectadores e arrecadando US$ 86,7 milhões, com média superior a US$ 10 milhões por noite — um feito inédito no estádio.
    Foto: Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
  • Apesar de Shakira ter vendido mais ingressos no total em 12 datas no mesmo local, o porto-riquenho a superou financeiramente, mesmo com menos apresentações.
    Foto: Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
  • A nova etapa começa agora na América do Sul, com shows no Chile e no Brasil, e ainda restam cerca de 75% da turnê mundial, incluindo estreias na Austrália, Japão e Europa.
    Foto: Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
  • Mantido o ritmo atual, a expectativa é que Bad Bunny supere sua própria turnê de 2022, na qual arrecadou US$ 314 milhões, consolidando a Debí Tirar Más Fotos como a maior turnê de sua trajetória.
    Foto: Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
  • Nascido em Vega Baja, em Porto Rico, Benito Antonio Martínez Ocasio, popular Bad Bunny, cresceu alimentando o desejo de viver da música.
    Foto: Reprodução do Instagram @badbunny.brasil
  • Antes de alcançar reconhecimento internacional, ele cursou comunicação audiovisual na universidade e trabalhou como empacotador em um supermercado, enquanto produzia canções de forma independente.
    Foto: Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
  • Em 2016, ele começou a divulgar suas músicas no SoundCloud, ainda fora do circuito das grandes gravadoras.
    Foto: Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
  • A originalidade do som chamou atenção rapidamente. O que o diferenciou foi sua capacidade de fundir o trap latino e o reggaeton com influências que vão do pop ao rock tradicional.
    Foto: Divulgac?a?o
  • O primeiro grande impulso veio com o single “Soy Peor”, lançado ainda em 2016, que o colocou no radar da cena urbana latina.
    Foto: Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
  • Dois anos depois, apresentou ao público seu álbum de estreia,
    Foto: Reprodução do Instagram @badbunny.brasil
  Foto: Reprodução do Instagram @badbunny.brasil
  • A consagração definitiva aconteceu em 2022, com
    Foto: Divulgac?a?o
  • A partir daí, Bad Bunny se firmou como um fenômeno global, acumulando prêmios como Grammy e Billboard Music Awards, além de influência cultural sem precedentes para um artista latino contemporâneo.
    Foto: Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
  • Paralelamente à música, ele expandiu sua atuação para o cinema e a televisão. Em 2022, integrou o elenco de
    Foto: Divulgac?a?o
  • No ano seguinte, participou de
    Foto: Reproduc?a?o
  • Em 2025, voltou às telas em
    Foto: Scott Yamano/Netflix
  • Bad Bunny também marcou presença na TV ao atuar na 3ª temporada da série
    Foto: Reprodução
  • Em 2025, o artista foi o mais ouvido do mundo no Spotify pela quarta vez — ele já havia conquistado o feito em 2020, 2021 e 2022 — batendo artistas pop globais como Taylor Swift.
    Foto: Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
