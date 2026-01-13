Entretenimento
Fenômeno global, Bad Bunny já superou números de Taylor Swift e Shakira; veja
Em apenas 12 shows, o artista arrecadou 107 milhões de dólares (cerca de R$ 576 milhões), superando marcas históricas de ícones como Shakira e Karol G. Foto: Reprodução do Instagram @badbunny.brasil
A estreia aconteceu no Caribe, com duas apresentações na República Dominicana, que reuniram mais de 64 mil pessoas e renderam US$ 7,9 milhões. Foto: Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
No México, Bunny realizou oito shows esgotados no Estadio GNP Seguros, atraindo 518 mil espectadores e arrecadando US$ 86,7 milhões, com média superior a US$ 10 milhões por noite — um feito inédito no estádio. Foto: Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Apesar de Shakira ter vendido mais ingressos no total em 12 datas no mesmo local, o porto-riquenho a superou financeiramente, mesmo com menos apresentações. Foto: Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
A nova etapa começa agora na América do Sul, com shows no Chile e no Brasil, e ainda restam cerca de 75% da turnê mundial, incluindo estreias na Austrália, Japão e Europa. Foto: Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Mantido o ritmo atual, a expectativa é que Bad Bunny supere sua própria turnê de 2022, na qual arrecadou US$ 314 milhões, consolidando a Debí Tirar Más Fotos como a maior turnê de sua trajetória. Foto: Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Nascido em Vega Baja, em Porto Rico, Benito Antonio Martínez Ocasio, popular Bad Bunny, cresceu alimentando o desejo de viver da música. Foto: Reprodução do Instagram @badbunny.brasil
Antes de alcançar reconhecimento internacional, ele cursou comunicação audiovisual na universidade e trabalhou como empacotador em um supermercado, enquanto produzia canções de forma independente. Foto: Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Em 2016, ele começou a divulgar suas músicas no SoundCloud, ainda fora do circuito das grandes gravadoras. Foto: Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
A originalidade do som chamou atenção rapidamente. O que o diferenciou foi sua capacidade de fundir o trap latino e o reggaeton com influências que vão do pop ao rock tradicional. Foto: Divulgac?a?o
O primeiro grande impulso veio com o single “Soy Peor”, lançado ainda em 2016, que o colocou no radar da cena urbana latina. Foto: Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Dois anos depois, apresentou ao público seu álbum de estreia, "X 100PRE", seguido por projetos impactantes como "YHLQMDLG" e "El Último Tour del Mundo". Foto: Reprodução do Instagram @badbunny.brasil
"El Último Tour del Mundo", inclusive, entrou para a história ao se tornar o primeiro disco inteiramente em espanhol a liderar a Billboard 200, nos Estados Unidos. Foto: Reprodução do Instagram @badbunny.brasil
A consagração definitiva aconteceu em 2022, com "Un Verano Sin Ti", álbum que permaneceu 13 semanas no topo da Billboard 200 e se tornou o mais reproduzido de todos os tempos no Spotify. Foto: Divulgac?a?o
A partir daí, Bad Bunny se firmou como um fenômeno global, acumulando prêmios como Grammy e Billboard Music Awards, além de influência cultural sem precedentes para um artista latino contemporâneo. Foto: Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Paralelamente à música, ele expandiu sua atuação para o cinema e a televisão. Em 2022, integrou o elenco de "Trem Bala", contracenando com Brad Pitt. Foto: Divulgac?a?o
No ano seguinte, participou de "Cassandro", filme inspirado na trajetória real do lutador mexicano Saúl Armendáriz. Foto: Reproduc?a?o
Em 2025, voltou às telas em "Um Maluco no Golfe 2", ao lado de Adam Sandler, e em "Ladrões", com Austin Butler. Foto: Scott Yamano/Netflix
Bad Bunny também marcou presença na TV ao atuar na 3ª temporada da série "Narcos", da Netflix, ampliando ainda mais seu alcance artístico além da música. Foto: Reprodução
Em 2025, o artista foi o mais ouvido do mundo no Spotify pela quarta vez — ele já havia conquistado o feito em 2020, 2021 e 2022 — batendo artistas pop globais como Taylor Swift. Foto: Reprodução do Instagram @badbunnyprnation