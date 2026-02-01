Caetano Veloso e Maria Bethânia vencem o Grammy

Caetano Veloso e Maria Bethânia foram premiados com o Graamy de Melhor Álbum de Música Global com “Caetano e Bethânia ao vivo".

O anúncio foi feito na noite deste domingo (1/2), na prévia da cerimônia de entrega dos gramofones, em Los Angeles.

Caetano e Bethânia não viajaram para estar presentes na premiação, em que competiram com “Sounds Of Kumbha”, de Siddhant Bhatia; “No sign of weakness”, de Burna Boy; “Eclairer le monde – Light the world”, de Youssou N’Dour; “Mind explosion (50th Anniversary Tour Live)”, de Shakti, e “Chapter III: We return to light”, de Anoushka Shankar, Alam Khan e Sarathy Korwar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Este é o primeiro Grammy de Bethânia. Caetano teve cinco indicações e duas vitórias anteriores, pelo álbum “Livro” e como produtor de “João voz e violão”, de João Gilberto.