MÚSICA

Caetano Veloso e Maria Bethânia vencem o Grammy

Artistas baianos ganharam o gramofone de Melhor Álbum de Música Global , com 'Caetano e Bethânia ao vivo'; anúncio foi feito neste domingo (1/2)

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
01/02/2026 20:40 - atualizado em 01/02/2026 20:43

<p>Caetano Veloso e Maria Bethânia estão entre os indicados ao Grammy 2026 na categoria Melhor Álbum de Música Global com Caetano e Bethânia Ao Vivo, registro de uma turnê histórica que reuniu os irmãos após décadas.</p>
Caetano Veloso e Maria Bethânia venceram o Grammy com o registro de uma turnê histórica, que reuniu os irmãos após décadas crédito: Divulgação

Caetano Veloso e Maria Bethânia foram premiados com o Graamy de Melhor Álbum de Música Global com “Caetano e Bethânia ao vivo".

O anúncio foi feito na noite deste domingo (1/2), na prévia da cerimônia de entrega dos gramofones, em Los Angeles.

Caetano e Bethânia não viajaram para estar presentes na premiação, em que competiram com “Sounds Of Kumbha”, de Siddhant Bhatia; “No sign of weakness”, de Burna Boy; “Eclairer le monde – Light the world”, de Youssou N’Dour; “Mind explosion (50th Anniversary Tour Live)”, de Shakti, e “Chapter III: We return to light”, de Anoushka Shankar, Alam Khan e Sarathy Korwar.

Este é o primeiro Grammy de Bethânia. Caetano teve cinco indicações e duas vitórias anteriores, pelo álbum “Livro” e como produtor de “João voz e violão”, de João Gilberto.

