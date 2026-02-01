O sucesso de João Gomes veio pra ficar? Críticos opinam

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Em novembro do ano passado, João Gomes conquistou o primeiro Grammy Latino da carreira, aos 23 anos, com o projeto “Dominguinho”, desenvolvido em parceria com os amigos Jota.Pê e Mestrinho. Apesar da vitória, o cantor não saiu totalmente satisfeito da cerimônia, realizada em Las Vegas.

Em entrevista ao programa “Roda Viva” (TV Cultura), ele contou que ficaria mais feliz se o prêmio tivesse vindo na categoria Forró, ainda inexistente na premiação, e não em Música de Raízes Brasileiras, como aconteceu.

Natural de Serrita, no sertão de Pernambuco, João Gomes é filho da agricultora Kátia e do barbeiro Fábio, de quem sempre fala com orgulho. Em 2025, tornou-se o nome mais comentado da música brasileira. A unanimidade com que público e crítica o acolhem é rara e chama a atenção.

Com perfil de bom moço, casado com a influenciadora Ary Mirelle e pai de dois filhos, João Gomes passou por mudanças importantes fora dos palcos. Eleito Homem do Ano pela revista “GQ”, o cantor viveu, no último ano, um processo que define como “reeducação emocional”.

O artista retomou a terapia e iniciou o uso de medicação psiquiátrica. Após um alerta médico sobre o início de gordura no fígado, adotou novos hábitos e se afastou do consumo de álcool, numa tentativa, segundo diz, de “colocar a cabeça no lugar”.



Fenômeno de público e crítica

A aceitação em massa surpreende. Anitta, outra artista brasileira de grande alcance, por exemplo, costuma reunir, na mesma medida, admiradores e detratores. João Gomes, por outro lado, é visto quase como um consenso. Para críticos de música, trata-se de uma questão complexa de avaliar. O cantor agrada tanto os setores populares quanto a chamada “elite intelectual”, que historicamente tende a desprezar produções culturais fora do cânone.

O historiador e professor da UFPE Gustavo Alonso acredita que parte dessa recepção passa pelo interesse do próprio artista e, consequentemente, de sua equipe, em dialogar com esses públicos. “Ele é ativo na busca por códigos de uma determinada elite cultural, de um público mais intelectualizado”, afirma. O cantor já divulgou, por exemplo, planos de lançar um livro de poemas ainda neste ano.

“João Gomes tinha tudo para ser como qualquer outro artista do piseiro, usar boné e cordão de ouro. Isso incomoda muito a MPB e um público mais intelectualizado. Ele não faz esse personagem. Pelo contrário. Acho que isso ajuda a compreender o interesse dessas elites e afins, por ele”, diz Alonso.



Artista com "escaninho próprio”

Já Lúcio Ribeiro, crítico de música, vê em João Gomes uma autenticidade rara no mercado. “Ele é desses artistas que têm uma luz própria, que penetram em vários espectros da música brasileira. É quase como se ele fosse um gênero. Essa autenticidade quase não cria antipatia, muito pelo contrário. Ele em si parece um gênero, tem que ter um escaninho próprio. O João Gomes perpassa qualquer tipo de gênero.”

Com cinco álbuns lançados e dezenas de singles, o artista transita com naturalidade entre festas de rodeio e festivais alternativos. A ambição, como afirmou na entrevista ao “Roda Viva”, é valorizar o forró e mostrar que poucos estilos no Brasil têm tanto significado quanto o gênero.

Técnico em agropecuária, João se mudou para Recife em busca de um ritmo de vida menos pacato. Nesse contexto, surgiu o projeto “Dominguinho”, que o ajudou a alcançar novos públicos. O EP, gravado de forma despretensiosa entre amigos, acabou virando hit e marcou um retorno a sonoridades mais tradicionais, com destaque para a sanfona, em contraste com o piseiro, mais eletrônico.

No último ano, João Gomes também ampliou sua presença em diferentes camadas da música brasileira, ao dividir o palco com nomes que vão de Gilberto Gil a Pabllo Vittar. A participação ao lado de Roberto Carlos no especial de fim de ano da Globo gerou certo burburinho, por suposta frieza do Rei. Ainda assim, o cantor se mantém distante de polêmicas maiores – outro fator que contribui para a ampla aceitação.



Papel de mediador

“O Brasil viveu durante muito tempo, sobretudo antes do advento das redes sociais, um racha muito grande entre artistas da MPB e outros gêneros. Talvez porque tivemos poucos mediadores desse processo. Pessoas que façam a leitura do popular e dialoguem, e vice-versa. Acho que o João passou a ocupar um pouco esse lugar, ele acaba sendo um mediador. É um papel muito interessante e muito delicado, porque demanda um certo vai e vem. Você não pode perder nenhum dos dois lados, se quer ocupar exatamente esse lugar”, avalia Gustavo Alonso.

Para 2026, anunciou turnê de “Dominguinho” que percorrerá França, Alemanha e Espanha. O projeto chega pela primeira vez a Belo Horizonte, no próximo sábado (7/2), com todos os 15 mil ingressos vendidos. Prever o futuro é difícil, e a continuidade da carreira de um artista depende de muitos fatores. Alonso evita arriscar na futurologia. “É um caminho bem complicado de ser pavimentado. Mas o que é interessante é que ele já construiu isso, já construiu, de certa forma, essa possibilidade”, afirma.

Já Lúcio Ribeiro pondera que o fenômeno é difícil de ser repetido e se arrisca a dizer que a fama deve continuar. “Acho difícil surgir outro João Gomes, algo tão marcante com a idade que ele tem. Não existe representante do forró com o alcance que ele conquistou. Ele tem 23 anos e penetra exatamente numa modernização de clássicos brasileiros”, avalia.