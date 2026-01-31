Assine
'THE FATE OF OPHELIA'

Por que ouvir Taylor Swift ao volante pode aumentar riscos no trânsito

Estudo publicado no Ergonomics Journal sugere que ouvir Taylor Swift ao dirigir pode influenciar comportamentos de risco no trânsito

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
31/01/2026 13:24

Música de Taylor Swift pode representar perigo para os motoristas
Música de Taylor Swift pode representar perigo para os motoristas

Ouvir Taylor Swift pode não ser a melhor trilha sonora para quem está dirigindo. Uma pesquisa conduzida pela plataforma de comércio eletrônico de peças automotivas Ovoko e publicada no Ergonomics Journal. indica que o ritmo acelerado da música “The Fate of Ophelia” pode estimular comportamentos imprudentes no trânsito.

De acordo com a pesquisa, músicas com mais de 120 batidas por minuto (BPM) tendem a aumentar a distração dos motoristas. O mais recente hit da cantora tem 124 BPM, ultrapassando o limite considerado seguro pelos pesquisadores.

O levantamento foi conduzido pela plataforma de comércio eletrônico de peças automotivas Ovoko e publicado no Ergonomics Journal. Ao todo, 46 voluntários da cidade de Coventry, na Inglaterra — homens e mulheres em número igual — participaram de simulações de direção enquanto ouviam faixas da artista.

Os resultados mostraram que músicas acima de 120 BPM levaram os participantes a dirigir em velocidades mais altas, apresentar tempo de reação mais lento e demonstrar menor percepção de risco. Segundo os cientistas, o perigo aumenta quando o ritmo acelerado é combinado com graves intensos, estruturas rítmicas complexas ou letras emocionalmente evocativas.

Para Kazimieras Urbonas, representante da Ovoko, o estilo musical de Taylor Swift exige atenção redobrada ao volante. “As músicas dela costumam ter letras ricas em narrativa e emoção, o que pode ser especialmente prejudicial para motoristas que já têm dificuldade de manter o foco”, afirmou no artigo.

Além de “The Fate of Ophelia”, outras faixas do álbum “The Life of a Showgirl”, lançado em outubro de 2025, também foram classificadas como potencialmente problemáticas para a condução. Entre elas estão “Actually Romantic” (170 BPM), “The Life of a Showgirl” (156 BPM) e “Opalite” (125 BPM).

