Por que ouvir Taylor Swift ao volante pode aumentar riscos no trânsito

Ouvir Taylor Swift pode não ser a melhor trilha sonora para quem está dirigindo. Uma pesquisa conduzida pela plataforma de comércio eletrônico de peças automotivas Ovoko e publicada no Ergonomics Journal. indica que o ritmo acelerado da música “The Fate of Ophelia” pode estimular comportamentos imprudentes no trânsito.
De acordo com a pesquisa, músicas com mais de 120 batidas por minuto (BPM) tendem a aumentar a distração dos motoristas. O mais recente hit da cantora tem 124 BPM, ultrapassando o limite considerado seguro pelos pesquisadores.
O levantamento foi conduzido pela plataforma de comércio eletrônico de peças automotivas Ovoko e publicado no Ergonomics Journal. Ao todo, 46 voluntários da cidade de Coventry, na Inglaterra — homens e mulheres em número igual — participaram de simulações de direção enquanto ouviam faixas da artista.
Os resultados mostraram que músicas acima de 120 BPM levaram os participantes a dirigir em velocidades mais altas, apresentar tempo de reação mais lento e demonstrar menor percepção de risco. Segundo os cientistas, o perigo aumenta quando o ritmo acelerado é combinado com graves intensos, estruturas rítmicas complexas ou letras emocionalmente evocativas.
Para Kazimieras Urbonas, representante da Ovoko, o estilo musical de Taylor Swift exige atenção redobrada ao volante. “As músicas dela costumam ter letras ricas em narrativa e emoção, o que pode ser especialmente prejudicial para motoristas que já têm dificuldade de manter o foco”, afirmou no artigo.
Além de “The Fate of Ophelia”, outras faixas do álbum “The Life of a Showgirl”, lançado em outubro de 2025, também foram classificadas como potencialmente problemáticas para a condução. Entre elas estão “Actually Romantic” (170 BPM), “The Life of a Showgirl” (156 BPM) e “Opalite” (125 BPM).
A plataforma de streaming de música mais popular do mundo, Spotify, enfim revelou sua tão aguardada retrospectiva de 2025. Reet Talreja/Unsplash
Algumas curiosidades chamaram a atenção. Uma delas foi o recurso chamado "idade musical", no qual o aplicativo calcula uma idade simbólica do usuário com base nos seus gostos musicais ao longo do ano. Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
A novidade virou febre nas redes sociais e muita gente compartilhou memes sobre seus próprios resultados. Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
Outra curiosidade foi a ausência de mulheres no top 10 dos artistas mais ouvidos do Brasil. Os gêneros sertanejo, funk e trap dominaram a lista. Confira os destaques de cada ranking! Sérgio Cyrillo/Divulgação
Álbuns mais escutados em 2025 no Brasil: Se nos artistas mais ouvidos elas não apareceram, nos álbuns sim. Lauana Prado ficou em 9º com "Transcende" e Lady Gaga — a única estrangeira da lista — ficou em 8º, com "Mayhem". Divulgação/Ernna Cost
O top 3 dos álbuns mais escutados no Brasil em 2025 foi dominado pelo pagode e pelo sertanejo: "O Céu Explica Tudo", de Henrique e Juliano (3º), "Churrasquinho 3", do Grupo Menos É Mais (2º), e "Manifesto Musical 2", de Henrique e Juliano (1º). Divulgação/Deezer
Músicas mais escutadas em 2025 no Brasil: Essa lista foi dominada por funk e sertanejo, com um "intruso": o pagode do Grupo Menos É Mais. Divulgac?a?o
O top 3 das músicas mais ouvidas no Brasil ficou assim: dobradinha do Menos É Mais em 3º e 2º com "Coração Partido (Corazón Partío) e "P do Pecado - Ao Vivo", respectivamente, e "Tubarões", de Diego e Victor Hugo na 1ª colocação. Reprodução
Artistas mais escutados em 2025 no Brasil: O top 10 dos artistas mais ouvidos no Brasil tem Filipe Ret em 10º, Natanzinho Lima em 9º, MC Tuto em 8º, Matheus e Kauan em 7º e Zé Neto e Cristiano em 6º.
Já os cinco primeiros colocados foram: MC IG em 5º, Jorge e Mateus em 4º, MC Ryan SP em 3º, Grupo Menos É Mais em 2º, e Henrique e Juliano no topo do pódio. Reprodução/Instagram
Álbuns mais escutados em 2025 no mundo: A lista dos discos mais ouvidos no mundo em 2025 foi dominada pelo pop, com destaque para o porto-riquenho Bad Bunny, que abriu e fechou o ranking. Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
O top 3 dos álbuns mais escutados no mundo ficou desse jeito: "Hit me hard and soft", de Billie Eilish (3º), "KPop Demon Hunters", de KPop Demon Hunters, Huntr/X, Saja Boys (2º), e "Debí Tirar Más Fotos", de Bad Bunny (1º). Divulgação
Figuraram no top 3: "Apt.", de Rosé e Bruno Mars (3º), "Birds of a Feather", de Billie Eilish (2º), e "Die With A Smile", de Lady Gaga e Bruno Mars (1º). Divulgação
Artistas mais escutados em 2025 no mundo: Dois artistas que podem ser pouco conhecidos no Brasil abriram o top 10: a banda mexicana Fuerza Regida (10º) e o cantor e compositor indiano Arijit Singh (9º). Reprodução
De resto, a lista dos artistas mais ouvidos do mundo não teve grandes surpresas. Ariana Grande (em 8º), Bruno Mars (em 7º) e Kendrick Lamar (em 6º) são nomes conhecidos do grande público. Divulgação
Uma curiosidade é que nem mesmo toda a força dos fãs fervorosos da cantora norte-americana Taylor Swift foi suficiente para barrar o fenômeno porto-riquenho. Instagram @taylorswift
Assim ficou o top 5 dos mais escutados no mundo, do 5º ao 1º: Billie Eilish, Drake, The Weeknd, Taylor Swift e Bad Bunny. Reprodução do Instagram @badbunny.brasil