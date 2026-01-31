Por que ouvir Taylor Swift ao volante pode aumentar riscos no trânsito

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Ouvir Taylor Swift pode não ser a melhor trilha sonora para quem está dirigindo. Uma pesquisa conduzida pela plataforma de comércio eletrônico de peças automotivas Ovoko e publicada no Ergonomics Journal. indica que o ritmo acelerado da música “The Fate of Ophelia” pode estimular comportamentos imprudentes no trânsito.

De acordo com a pesquisa, músicas com mais de 120 batidas por minuto (BPM) tendem a aumentar a distração dos motoristas. O mais recente hit da cantora tem 124 BPM, ultrapassando o limite considerado seguro pelos pesquisadores.

O levantamento foi conduzido pela plataforma de comércio eletrônico de peças automotivas Ovoko e publicado no Ergonomics Journal. Ao todo, 46 voluntários da cidade de Coventry, na Inglaterra — homens e mulheres em número igual — participaram de simulações de direção enquanto ouviam faixas da artista.

Os resultados mostraram que músicas acima de 120 BPM levaram os participantes a dirigir em velocidades mais altas, apresentar tempo de reação mais lento e demonstrar menor percepção de risco. Segundo os cientistas, o perigo aumenta quando o ritmo acelerado é combinado com graves intensos, estruturas rítmicas complexas ou letras emocionalmente evocativas.

Para Kazimieras Urbonas, representante da Ovoko, o estilo musical de Taylor Swift exige atenção redobrada ao volante. “As músicas dela costumam ter letras ricas em narrativa e emoção, o que pode ser especialmente prejudicial para motoristas que já têm dificuldade de manter o foco”, afirmou no artigo.

Além de “The Fate of Ophelia”, outras faixas do álbum “The Life of a Showgirl”, lançado em outubro de 2025, também foram classificadas como potencialmente problemáticas para a condução. Entre elas estão “Actually Romantic” (170 BPM), “The Life of a Showgirl” (156 BPM) e “Opalite” (125 BPM).

