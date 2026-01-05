Astro de Stranger Things desbanca Taylor Swift no Spotify
Joe Keery, o Steve da série, chegou ao topo do ranking mundial com a música 'End of beginning', assinada como Djo
Sucesso mundial, a série "Stranger things", cujo episódio final da quinta temporada foi ao ar na noite de réveillon, fez com que um de seus astros desbancasse Taylor Swift.
Há quase 80 dias, a cantora aparecia em primeiro lugar no ranking de dona da música mais tocada no Top 50 do mundo com "The fate of Ophelia".
Porém, o ator e cantor Joe Keery, o Steve da série, conseguiu ultrapassar a americana e assumiu o posto com a canção "End of beginning", do álbum "Decide" (2022).
Na música, Keery usa o nome Djo. A avalanche de comentários e de busca sobre "Stranger things" faz agora com que ele desponte também nessa área de atuação.