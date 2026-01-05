Assine
overlay
Início Cultura
MÚSICA

Astro de Stranger Things desbanca Taylor Swift no Spotify

Joe Keery, o Steve da série, chegou ao topo do ranking mundial com a música 'End of beginning', assinada como Djo

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
05/01/2026 15:43 - atualizado em 05/01/2026 15:53

compartilhe

SIGA
x
Conhecido por viver Steve em Stranger Things, Joe Keery superou Taylor Swift e lidera o Top 50 mundial do Spotify com
Conhecido por viver Steve em Stranger Things, Joe Keery superou Taylor Swift e lidera o Top 50 mundial do Spotify com "End of Beginning" crédito: Netflix/Divulgação

Sucesso mundial, a série "Stranger things", cujo episódio final da quinta temporada foi ao ar na noite de réveillon, fez com que um de seus astros desbancasse Taylor Swift.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Há quase 80 dias, a cantora aparecia em primeiro lugar no ranking de dona da música mais tocada no Top 50 do mundo com "The fate of Ophelia".

Porém, o ator e cantor Joe Keery, o Steve da série, conseguiu ultrapassar a americana e assumiu o posto com a canção "End of beginning", do álbum "Decide" (2022).

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na música, Keery usa o nome Djo. A avalanche de comentários e de busca sobre "Stranger things" faz agora com que ele desponte também nessa área de atuação.

Tópicos relacionados:

musica spotify stranger-things streaming

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay