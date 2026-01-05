Assine
ENDIVIDADO

Renato Aragão tenta vender casarão por R$ 18 milhões no Rio

Segundo Lilian Aragão, esposa de Renato, o motivo da venda é que a propriedade se tornou muito grande para quatro pessoas

LV
LEONARDO VOLPATO
LV
LEONARDO VOLPATO
Repórter
05/01/2026 11:58

Interior da casa de Renato Aragão, que tem piscina e muitos quartos
Interior da casa de Renato Aragão, que tem piscina e muitos quartos crédito: Divulgação/Muller Imóveis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Renato Aragão, 90, tem uma propriedade localizada no Pontal Oceânico, no Recreio dos Bandeirantes (RJ), listada num site de vendas pelo valor de R$ 18 milhões. O imóvel tem uma dívida em IPTU de R$ 548 mil. Segundo a família, houve "um erro da administração". 

São 3.000 metros quadrados de área construída e 476 mil de terreno. O casarão, listado desde 2023, conta com guarita para controle de acesso, heliponto, sala de estar com mais de 100 metros quadrados, sala de costura, chapelaria, dois escritórios, biblioteca, sala de jantar e três lavabos. 

Leia Mais

Há também bar, adega, copa, cozinha planejada, churrasqueira e piscina na parte externa, salão de jogos e jardins com paisagismo exuberante. 

No segundo piso ficam as cinco suítes, sendo que a master conta com banheira de hidromassagem. A garagem comporta 20 carros. 

Segundo Lilian Aragão, esposa de Renato, o motivo da venda é que a propriedade se tornou muito grande para quatro pessoas. 

Além do casal, vivem na mansão a filha Lívian e a neta, Julia. A casa já teve alguns potenciais compradores, mas ainda não foi finalizado o negócio.

Tópicos relacionados:

divida imovel iptu renato-aragao rio-de-janeiro

