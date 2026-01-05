Renato Aragão tenta vender casarão por R$ 18 milhões no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Renato Aragão, 90, tem uma propriedade localizada no Pontal Oceânico, no Recreio dos Bandeirantes (RJ), listada num site de vendas pelo valor de R$ 18 milhões. O imóvel tem uma dívida em IPTU de R$ 548 mil. Segundo a família, houve "um erro da administração".



São 3.000 metros quadrados de área construída e 476 mil de terreno. O casarão, listado desde 2023, conta com guarita para controle de acesso, heliponto, sala de estar com mais de 100 metros quadrados, sala de costura, chapelaria, dois escritórios, biblioteca, sala de jantar e três lavabos.



Há também bar, adega, copa, cozinha planejada, churrasqueira e piscina na parte externa, salão de jogos e jardins com paisagismo exuberante.



No segundo piso ficam as cinco suítes, sendo que a master conta com banheira de hidromassagem. A garagem comporta 20 carros.



Segundo Lilian Aragão, esposa de Renato, o motivo da venda é que a propriedade se tornou muito grande para quatro pessoas.



Além do casal, vivem na mansão a filha Lívian e a neta, Julia. A casa já teve alguns potenciais compradores, mas ainda não foi finalizado o negócio.