Filha leva Renato Aragão à Justiça por dívida
O acordo previa a devolução até dezembro de 2023, mas, segundo Juliana, apenas 77 mil reais foram pagos. Ela relata que a madrasta, Lilian Aragão, administrava os valores e exigia recibos que nem sempre eram guardados, já que Juliana não controlava suas finanças na época. Foto: Reprodução/Instagram
Após tentativas frustradas de resolver o caso de forma amigável, Juliana pede o pagamento integral do débito atualizado, mais juros e honorários. A Justiça ainda não analisou o mérito e Renato será citado para se manifestar. Foto: Rprodução Instagram
Em outubro, o humorista foi nomeado Embaixador do Cristo Redentor para a Cultura e o Turismo durante a celebração do 94º aniversário do monumento, em cerimônia realizada no alto do Corcovado, no Rio de Janeiro. Foto: Instagram Padre Omar
A escolha de Renato Aragão decorre de seu legado cultural e popular, reconhecendo sua contribuição para a arte e para o turismo nacional como figura querida e simbólica do Brasil. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Antônio Renato Aragão (nome de batismo) é filho de um escritor e poeta. Ele chegou a se formar em Direito pela Universidade Federal do Ceará, em 1957, mas jamais exerceu a profissão. Foto: Instagram/@renatoaragao
Em setembro de 1958, Renato Aragão sobreviveu a um acidente aéreo em Campina Grande, na Paraíba. O avião da extinta companhia Loide Aéreo Nacional, que tinha como destino Fortaleza, perdeu uma das asas ao chocar-se com um morro e caiu. Das 18 pessoas a bordo, 13 morreram. Foto: Reprodução Instagram
Em 1964, o artista mudou-se para o Rio de Janeiro e foi contratado pela TV Tupi. Foi na extinta emissora que ele conheceu Dedé Santana, seu futuro e indissociável parceiro no universo do humor. Foto: Domínio público
Após atuar em programas humorísticos, ele criou na TV Excelsior o programa “Adoráveis Trapalhões”, antecessor de “Os Trapalhões”. No elenco, Renato Aragão teve ao seu lado Dedé, Ivon Cury, Ted Boy Marino e Wanderley Cardoso. Foto: Divulgação
O humorístico “Os Trapalhões” estreou em 1974, na TV Tupi, e transferiu-se três anos depois para a TV Globo, onde se tornaria um dos programas mais populares da emissora. Foto: Divulgação
O quarteto formado por Didi, Dedé, Mussum e Zacarias tornou-se um fenômeno da televisão brasileira nas noites de domingo. Em 1988, a escola de samba Unidos do Cabuçu levou para a Marquês de Sapucaí enredo em homenagem ao grupo: "O Mundo Mágicos dos Trapalhões". Foto: Divulgação
O personagem Didi Mocó ficou conhecido não só por seus trejeitos circenses como pelos bordões, como “Ô, Psit!, "Ô, da poltrona! e "Cuma?”. Foto: Rede Globo wikimedia commons
Entre as produções mais bem sucedidas do grupo nas telonas estão “O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão” (1977), “Os Saltimbancos Trapalhões” (1981) e “Os Trapalhões na Guerra dos Planetas” (1981), todos com mais de 5 milhões de espectadores. Foto: Divulgação
O grupo, porém, despediu-se de dois de seus integrantes. Em 1990, Mauro Faccio Gonçalves, intérprete de Zacarias, morreu de complicações respiratórias. Quatro anos depois, Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum, teve complicações de um transplante de coração. Foto: Divulgação/TV Globo
Em 1998, Renato Aragão lançou um novo programa dominical na TV Globo, “A Turma do Didi”. A atração permaneceu no ar por 12 anos, até 2010. Foto: Divulgação
Em 1981, Renato Aragão casou-se com a empresária Lílian Taranto, união que dura até os dias atuais. Eles têm uma filha, Lívian Aragão, atriz nascida em 23/2/1999. Foto: Instagram
Além de Lívian, o humorista tem mais quatro filhos, todos frutos do casamento anterior de Renato Aragão com Marta Rangel: Paulo, Renato, Ricardo e Juliana. Foto: Reprodução de redes sociais
