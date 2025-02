Renato Aragão, 90 anos: curiosidades da vida e carreira do eterno ‘Didi’

No dia 12/1, domingo da véspera de seu aniversário de 90 anos, o artista participou de uma celebração com missa no Cristo Redentor. No monumento carioca Renato Aragão viveu um dos momentos mais marcantes de sua vida em 1991, quando escalou a estátua, subiu em seu braço e beijou o rosto do Cristo. Foto: Reprodução Facebook UNICEF Brasil