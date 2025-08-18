Renato Aragão, 90 anos: humorista fala da mulher ‘controladora’ em entrevista

Em setembro de 1958, Renato Aragão sobreviveu a um acidente aéreo em Campina Grande, na Paraíba. O avião da extinta companhia Loide Aéreo Nacional, que tinha como destino Fortaleza, perdeu uma das asas ao chocar-se com um morro e caiu. Das 18 pessoas a bordo, 13 morreram. Entre os cinco sobreviventes estava o futuro humorista. Foto: Reprodução Instagram