Renato Aragão, 90 anos: humorista fala da mulher ‘controladora’ em entrevista
Em 26 de julho de 2025, o humorista participou de uma entrevista no canal YouTube Inteligência Ltda., e comentou com humor que sua esposa, Lílian Aragão, é “controladora”. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
Renato afirmou que a mulher acompanha de perto todas as suas atividades e os seus compromissos. Mas o tom foi descontraído, deixando claro que essa 'vigilância' é bem-vinda. Foto: Reprodução Instagram Lilian Aragão
Um dos nomes mais famosos da história do humor na TV e no cinema brasileiros, Renato Aragão, o eterno Didi, completou 90 anos no dia 13 de janeiro de 2025. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
Nascido em 13/1/1935 em Sobral, no interior do Ceará, Renato Aragão liderou o humorístico “Os Trapalhões” entre as décadas de 1970 e 1990. Saiba mais sobre a vida e a carreira desse icônico artista. Foto: Divulgação
Antônio Renato Aragão (nome de batismo) é filho de um escritor e poeta. Ele chegou a se formar em Direito pela Universidade Federal do Ceará, em 1957, mas jamais exerceu a profissão. Foto: Instagram/@renatoaragao
Em setembro de 1958, Renato Aragão sobreviveu a um acidente aéreo em Campina Grande, na Paraíba. O avião da extinta companhia Loide Aéreo Nacional, que tinha como destino Fortaleza, perdeu uma das asas ao chocar-se com um morro e caiu. Das 18 pessoas a bordo, 13 morreram. Entre os cinco sobreviventes estava o futuro humorista. Foto: Reprodução Instagram
Em 1964, o artista mudou-se para o Rio de Janeiro e acabou sendo contratado pela TV Tupi. Foi na extinta emissora que ele conheceu Dedé Santana, seu futuro e indissociável parceiro no universo do humor. Foto: Domínio público
Após atuar em programas humorísticos, ele criou na TV Excelsior o programa “Adoráveis Trapalhões”, antecessor de “Os Trapalhões”. No elenco, Renato Aragão teve ao seu lado Dedé, Ivon Cury, Ted Boy Marino e Wanderley Cardoso. Foto: Divulgação
O humorístico “Os Trapalhões” estreou em 1974, na TV Tupi, e transferiu-se três anos depois para a TV Globo, onde se tornaria um dos programas mais populares da emissora. Foto: Divulgação
O quarteto formado por Didi, Dedé, Mussum e Zacarias tornou-se um fenômeno da televisão brasileira nas noites de domingo. Em 1988, a escola de samba Unidos do Cabuçu levou para a Marquês de Sapucaí enredo em homenagem ao grupo: "O Mundo Mágicos dos Trapalhões" Foto: Divulgação
O personagem Didi Mocó ficou conhecido não só por seus trejeitos circenses como pelos bordões, como “Ô, Psit!, "Ô, da poltrona! e "Cuma?”. Foto: Rede Globo wikimedia commons
Renato também fez cinema. E após o prestígio dos Trapalhões na TV o quarteto também estendeu-se ao telão. A partir dos anos 1970, o grupo fez uma série de filmes com imenso sucesso de bilheteria no Brasil. Foto: Domínio público
Entre as produções mais bem sucedidas do grupo nas telonas estão “O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão” (1977), “Os Saltimbancos Trapalhões” (1981) e “Os Trapalhões na Guerra dos Planetas” (1981), todos com mais de 5 milhões de espectadores. Foto: Divulgação
Pelé, maior jogador da história do futebol, foi personagem de “Os Trapalhões e o Rei do Futebol” (1986). Foto: Divulgação
Nos anos 1990, o grupo despediu-se de dois de seus integrantes. Em 1990, Mauro Faccio Gonçalves, intérprete de Zacarias e sua risada inconfundível, morreu de complicações respiratórias. Quatro anos depois, Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum, teve complicações de um transplante de coração. Foto: Divulgação/TV Globo
Em 1998, Renato Aragão lançou um novo programa dominical na TV Globo, “A Turma do Didi”. A atração permaneceu no ar por 12 anos, até 2010. Foto: Divulgação
Em 1981, Renato Aragão casou-se com a empresária Lílian Taranto, união que dura até os dias atuais. Eles têm uma filha, Lívian Aragão, atriz nascida em 23/2/1999. Foto: Instagram
Além de Lívian, o humorista tem mais quatro filhos, todos frutos do casamento anterior de Renato Aragão com Marta Rangel: Paulo, Renato, Ricardo e Juliana. Foto: Reprodução de redes sociais
Em 1986, Renato Aragão tornou-se embaixador do “Criança Esperança”, promovido pela Globo em parceria com o Unicef. O humorista liderou o programa até 2019 e ficou bastante associado às ações pelos direitos das crianças no Brasil. Foto: Divulgação
No dia 12/1/2025, domingo da véspera de seu aniversário de 90 anos, o artista participou de uma celebração com missa no Cristo Redentor. No monumento carioca Renato Aragão viveu um dos momentos mais marcantes de sua vida em 1991, quando escalou a estátua. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Equipado com itens de proteção, Renato se arrastou pelo braço do monumento. E lançou pétalas de flores lá do alto, numa celebração à cidade. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Depois, ele retirou os fones de ouvido e se inclinou para beijar a mão de Cristo. Um dos momentos inesquecíveis da vida do humorista e que também deixou uma marca para muitas pessoas que acompanharam a imagem. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
