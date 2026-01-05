Assine
LUTO NO CINEMA

Morre Maria Ribeiro, atriz de 'Vidas Secas' e 'Terceira Margem do Rio', aos 102

Atriz nasceu no interior da Bahia e começou a a carreira no cinema de forma tardia, aos 35 anos; morte foi divulgada pela filha em rede social

05/01/2026 11:45

Maria Ribeiro, atriz, morreu aos 102 anos
Maria Ribeiro, atriz, morreu aos 102 anos crédito: Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maria Ribeiro, atriz conhecida por viver Sinhá Vitória em "Vidas Secas", filme de Nelson Pereira dos Santos, morreu na última terça-feira, 30, aos 102 anos. A morte foi divulgada pela sua filha, Wilma da Silva, no Facebook. 

Ribeiro nasceu em Sento Sé, na Bahia, em 1923. Se mudou para o Rio de Janeiro aos 15 anos, mas começou a carreira de atriz aos 35. Na capital carioca, ela trabalhava em um laboratório onde diretores do cinema novo revelavam os negativos de seus filmes. Foi ali que conheceu Nelson, que a convidou para atuar em seu filme.

A atriz estrelou também "A Hora e a Vez de Augusto Matraga", "Os Herdeiros", "O Amuleto de Ogum", "Soledade, A Bagaceira" e "Terceira Margem do Rio". Nos anos 2000, fez outros dois longas, "Como se Morre no Cinema" e "As Tranças de Maria".

