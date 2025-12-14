Casamento de Taylor Swift já tem data marcada: saiba o significado por trás da escolha

Taylor percorreu os cinco continentes desde marÃ§o de 2023 com a turnÃª, definida como a mais lucrativa do mundo (arrecadou mais de 1 bilhÃ£o de dÃ³lares). Segundo a revista People, ao longo dos Ãºltimos dois anos, ela distribuiu 197 milhÃµes de dÃ³lares (R$ 1 bi) em bÃŽnus aos profissionais envolvidos em "The Eras Tour". Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram