Como era o projeto de 'casa quadrada' que João Gomes rejeitou

O cantor João Gomes viralizou nas redes sociais por causa de um trecho de sua entrevista ao podcast Prosa Sertanejo, em que contou que não conseguiu tirar do papel o projeto de sua “casa dos sonhos” em Alphaville, condomínio de alto padrão em Petrolina (PE). O motivo: os arquitetos não aceitaram desenvolver o estilo rústico nordestino que ele desejava.

Gomes contou que sonha em ter uma casa inspirada nos casarões típicos do sertão nordestino — amplos, com alpendre e estética rústica. No entanto, a maioria dos profissionais que ele contatou apresentou propostas modernas, com linhas retas e forte presença de vidro, muito diferentes do estilo tradicional que ele e a esposa, Ary Mirelle, desejavam.

“Comprei o terreno, e na hora de fazer a casa não deu certo. Porque as casas que eu achava bonitas eram as do sertão, aqueles casarões grandões, de alpendre, e ninguém queria fazer essas casas no condomínio de Alphaville. Só queriam fazer as casas quadradas, com todo respeito aos arquitetos… Ninguém estava sabendo fazer a casa do jeito que eu queria. Tive que pagar o arquiteto, e o terreno está lá até agora. São dois, um do lado do outro”, contou. Ao todo , o cantor possui uma área de 600 m² para a construção.

Após o desabafo viralizar, a empresa Gama Arquitetura — responsável pela primeira proposta — divulgou nas redes sociais as imagens da fachada rejeitada. No post, o escritório assumiu falha de comunicação e explicou que já produziu novas versões.

“Nos desculpe, João. Faltou mais comunicação nessa primeira fachada. Mas, ao final da terceira revisão, o projeto foi aprovado e ficamos alegres com isso. Ah, o condomínio também aprovou o projeto”, escreveu a equipe.

O projeto divulgado mostra uma residência de alto padrão com estética contemporânea, bastante alinhada ao estilo predominante em condomínios de luxo. A casa aposta em linhas retas e volumetria moderna; pé-direito duplo; uso abundante de vidro; madeira natural na marcenaria, painéis e detalhes estruturais; deck amplo com piscina e portas de vidro; varanda suspensa com painéis de madeira no segundo pavimento; e paisagismo discreto, com foco no visual clean.

Mesmo tendo a aprovação de João junto ao escritório de arquitetura, o novo projeto ainda não tem aprovação do cantor para que as obras comecem. João Gomes e o grupo de arquitetos tiveram, ao todo, quatro reuniões, sendo a primeira em julho de 2023.