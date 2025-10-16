O que é o piseiro e como ele dominou o streaming no Brasil?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O piseiro é uma variação mais simples e eletrônica do forró, saiu do interior do Nordeste para conquistar as paradas de streaming de todo o Brasil. Nascido em festas populares, o piseiro ganhou esse nome por causa do chão batido de terra onde se dançava.

A sonoridade é marcada pelo uso de teclados eletrônicos e uma batida forte e repetitiva, que convida à dança. As letras, diretas e de fácil identificação, geralmente falam sobre amor, festas e a vida no campo.

A ascensão do gênero foi impulsionada pela internet. Artistas como Os Barões da Pisadinha foram pioneiros ao viralizar suas músicas em plataformas de vídeo e redes sociais, criando coreografias que foram replicadas por milhões de usuários. Com a chegada de novos nomes como Zé Vaqueiro e o próprio João Gomes, o piseiro se consolidou como uma potência nacional.

A simplicidade melódica e o apelo popular são os principais ingredientes do sucesso. A batida contagiante funciona tanto em grandes shows quanto em vídeos curtos para o TikTok, o que explica sua rápida disseminação entre o público jovem. Hoje, o ritmo já se mistura a outros estilos, com parcerias que vão do sertanejo ao funk.

Como montar a playlist de piseiro perfeita

Para quem quer mergulhar no ritmo que dominou o país, montar uma playlist com os principais sucessos é o primeiro passo. A seleção certa pode animar qualquer ambiente e mostrar a diversidade do gênero. Confira algumas dicas para não errar na escolha:

Comece pelos pioneiros: inclua músicas de Os Barões da Pisadinha, como "Tá Rocheda" ou "Basta Você Me Ligar". Eles são essenciais para entender a origem do sucesso do piseiro.

Adicione a nova geração: artistas como João Gomes ("Meu Pedaço de Pecado"), Zé Vaqueiro ("Letícia") e Tarcísio do Acordeon ("Meia Noite") representam a renovação do estilo e não podem faltar.

Explore as vozes femininas: Mari Fernandez se destacou com o hit "Não, Não Vou". Incluir artistas mulheres ajuda a ter uma visão mais completa da cena musical.

Busque por parcerias: o piseiro tem se unido a outros ritmos. Procure por colaborações com artistas do sertanejo, como a dupla Israel & Rodolffo, para diversificar sua seleção.

Use os recursos do streaming: plataformas como Spotify e Deezer possuem playlists editoriais dedicadas ao piseiro. Seguir essas listas é uma ótima maneira de descobrir novos artistas e lançamentos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.