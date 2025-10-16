Miss Brasil emociona com homenagem a Ayrton Senna em concurso

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
A Miss Brasil 2025, Kaliana Diniz, protagonizou um momento emocionante durante o desfile de trajes típicos do Miss Grand International, realizado na última segunda-feira (13/10), em Bangkok, na Tailândia. A paraibana homenageou o piloto Ayrton Senna com um figurino tecnológico e impactante, que rapidamente viralizou nas redes sociais.
Durante a apresentação, Kaliana surpreendeu o público e os jurados com uma performance marcante. O capacete de seu traje se fechou por alguns segundos e, ao reabrir, projetou o rosto do tricampeão de Fórmula 1. A peça foi criada pelo estilista Bruno Oliveira, conhecido também pela fantasia de onça usada pela atriz Paolla Oliveira no Carnaval de 2024.
O traje de Kaliana Diniz é uma obra de alta tecnologia e precisão artesanal, com mais de 90 mil cristais aplicados manualmente. Para criar o efeito de projeção, o rosto de Senna foi modelado a partir de uma impressão 3D, e o capacete foi equipado com um sistema de engenharia mecânica para sua abertura e fechamento automatizados.
Inspiração em Ayrton Senna
Em suas redes sociais, Kaliana explicou que a escolha da homenagem vai além das pistas. Para ela, Ayrton Senna representa a "alma brasileira", uma combinação de fé, disciplina e amor pelo país. A miss destacou que, ao vestir o traje, sentiu a força e a energia do piloto, buscando inspirar o público com a mesma determinação.
O apresentador do concurso descreveu Senna como um símbolo de esperança e resiliência que transcendeu o automobilismo.
A grande final do Miss Grand International acontece no próximo sábado, dia 18, em Bangkok. A brasileira busca a segunda coroa para o país, repetindo o feito de Isabella Menin em 2022.
Relembre os feitos de Ayrton Senna
Ayrton Senna é um tricampeão mundial de Fórmula 1 (1988, 1990 e 1991);
Considerado um dos maiores pilotos da história, notável por sua velocidade pura;
Performances lendárias na chuva ("Rei da Chuva") e o domínio em Mônaco ("Rei de Mônaco", com 6 vitórias);
Na carreira, Senna teve 41 vitórias e 65 pole positions.
O que é o Miss Grand International?
O concurso é uma das principais disputas de beleza do mundo, ao lado do Miss Universo, Miss Mundo, Miss International e Miss Supranational.