Terremoto interrompe concurso de miss internacional
Abalo sísmico atingiu a costa central das Filipinas e deixou pelo menos 26 mortos
Um forte terremoto de magnitude 6,9 atingiu a costa central das Filipinas na terça-feira (30/9), durante a realização do Miss Asia Pacific International, concurso de beleza que acontece na cidade de Cebu. O tremor foi registrado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e deixou danos significativos em construções e vias públicas, além de causar interrupções no fornecimento de energia elétrica. Até o momento, ao menos 26 pessoas morreram na região, embora autoridades locais alertem que o número pode aumentar.
O epicentro do abalo sísmico foi localizado a cerca de 11 quilômetros a leste-sudoeste de Calape, município da província de Bohol, a aproximadamente 53 km de Cebu. O tremor ocorreu às 22h no horário local e foi capturado por câmeras durante o desfile das candidatas, mostrando o momento em que elas precisaram correr para se proteger.
Duas brasileiras participam da 42ª edição do concurso: Isabela Fernandes, de 28 anos, de Minas Gerais, e Anna Gomes, de 36 anos, do Mato Grosso. Ambas se pronunciaram nas redes sociais tranquilizando fãs e familiares.
A organização do concurso emitiu uma nota oficial garantindo que todas as candidatas e a equipe estavam "seguras e protegidas". Segundo o comunicado, medidas imediatas foram tomadas para assegurar o bem-estar de todos os envolvidos, e a entidade reforçou sua solidariedade ao povo de Cebu e a todos afetados pelo terremoto, oferecendo orações por segurança, recuperação e resiliência.
O Miss Asia Pacific International reúne participantes de países da Ásia, da região do Pacífico e de outras regiões do mundo, incluindo Brasil, Venezuela, Europa e África. O Brasil já venceu a competição em 2017, com a modelo catarinense Francielly Ouriques.
Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram candidatas e a equipe tentando se proteger no exato momento do abalo, enquanto a transmissão ao vivo do concurso foi interrompida. Autoridades locais continuam avaliando os danos e monitorando possíveis desabamentos ou novas vítimas.
As autoridades alertam a população para permanecer em segurança e seguir protocolos de emergência enquanto a situação é avaliada.
Quem são as brasileiras no concurso?
- Isabela Fernandes, de São Paulo, é a representante do Brasil na disputa.
- Modelo e ativista digital, Isabela é conhecida por promover a confiança e a autenticidade.
- Participou da apresentação oficial do concurso em Manila, onde teve a oportunidade de se apresentar ao público e à imprensa.
- Foi destaque na noite de gala do evento, realizada no Radisson Blu Cebu.
- Já a brasileira Anna Gomes é a representante do Reino Unido no concurso
- Modelo internacional e defensora da sustentabilidade, Anna é conhecida por seu trabalho em causas sociais e ambientais
- Também é a Miss Brasil Global em 2025.