Zé Vaqueiro reúne sucessos em nova coletânea

O cantor Zé Vaqueiro, um dos maiores nomes do forró, com mais de 2,9 bilhões de streams de áudio e vídeo na carreira, preparou um compilado com canções de grande sucesso de seu repertório.

Com foco no Verão e na vibração da estação, o artista traz faixas como Letícia, Volta Comigo BB, Maravilhosa, Coladin, Eu Tenho Medo e Meu Mel, com uma nova identidade visual e a energia de seus shows ao vivo.

Dono de hits que conquistaram o Brasil, o artista reúne as canções mais marcantes da sua trajetória neste lançamento pensado para conectar ainda mais o público ao seu som envolvente. Além da compilação Verão Com Zé Vaqueiro - As Mais Tocadas 2025, os fãs podem acompanhar as redes sociais do artista, com vídeos exclusivos das performances ao vivo.

Seu lançamento mais recente foi a canção Qualidade de Vida, em parceria com Léo Foguete, unindo dois jovens de estilos autênticos, vozes marcantes e histórias de vida de simplicidade, trabalho e superação. Antes, Zé Vaqueiro apresentou o primeiro DVD ao vivo da carreira, Ser Tão Eu, um divisor de águas em sua carreira.

Com faixas consagradas, como Maravilhosa e Baby, o álbum contou a história do artista por meio de um cenário impressionante, criado por Zé Carratu, e um repertório envolvente.

Gravado em Recife (PE), sua terra natal, o projeto contou com a participação de grandes amigos de Zé Vaqueiro, cujas colaborações trouxeram ainda mais energia à gravação, como João Gomes, Murilo Huf e Manu Bahtidão.

Ser Tão Eu chegou às plataformas de streaming, consolidando Zé Vaqueiro como uma das vozes mais importantes do forró moderno.

Ouça a compilação:

