João Gomes se emociona ao encontrar professora em show
Cantor reconheceu antiga professora em meio à multidão; conheça a história do artista que virou um dos maiores nomes do piseiro no Brasil em pouco tempo
O cantor João Gomes, um dos maiores nomes do piseiro no Brasil, emocionou o público ao reencontrar uma antiga professora durante um show recente em Petrolina (PE). A cena rapidamente viralizou nas redes sociais.
O João Gomes se emocionou ao reencontrar a professora que o alfabetizou. A forma como uma pessoa trata um professor diz muito sobre ela. Desconfiem de quem prega ódio à categoria dos educadores!pic.twitter.com/wHPjHsVonl— Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) October 13, 2025
Nascido e criado no sertão pernambucano, João Gomes sempre esteve imerso na cultura da vaquejada. Essa vivência foi a principal inspiração para suas primeiras composições, que misturavam a batida contagiante do piseiro, com elementos do Forró de Vaquejada ou Pisadinha Romântica e letras que falavam de amor e da vida simples do interior. O que era um passatempo de adolescente logo ganhou uma nova dimensão.
O ponto de virada na carreira do cantor foi o uso estratégico das redes sociais. Com um celular e um talento inegável, ele começou a publicar vídeos no TikTok e no Instagram, cantando suas próprias músicas. A voz grave e rouca e o estilo autêntico chamaram a atenção do público, transformando canções como “Meu pedaço de pecado” em verdadeiros hinos virais.
Em poucos meses, o sucesso que começou no ambiente digital se materializou em contratos com grandes gravadoras, shows lotados por todo o país e presença constante nas principais plataformas de streaming.
10 músicas de João Gomes para conhecer o artista
-
“Aquelas Coisas”: foi um dos três primeiros grandes hits que dominaram o Spotify logo após sua ascensão. Um forró romântico que mostra o lado mais "sofrência" e apaixonado do artista, provando sua versatilidade;
-
“Eu tenho a senha”: outro sucesso viral que consolidou sua voz grave e sua marca no piseiro. Uma canção que se tornou rapidamente popular nas redes e shows;
-
“Dengo”: ema música que demonstra a habilidade de misturar a batida do piseiro com um lirismo mais intenso e romântico, sendo uma das mais tocadas em todo o país;
-
“Se for amor (part. Vítor Fernandes)”: parceria importante que une duas grandes vozes do piseiro. É um excelente exemplo de como João Gomes se conecta com outros nomes do Nordeste;
-
“Coração de vaqueiro”: hino que celebra a cultura da vaquejada e a vida do sertão, ligando-o diretamente às suas origens. Traz a essência do ritmo que o inspirou;
-
“Piloto”: faixa que se destaca por ser mais animada e dançante, ideal para quem quer ouvir o piseiro em sua batida mais acelerada e contagiante;
-
“Só você e eu / amado (medley)”: medley (mistura de duas canções) que costuma fazer parte de seus shows ao vivo. "Amado" é um cover de Vanessa da Mata, mostrando sua conexão com a MPB e sua capacidade de reinterpretar sucessos;
-
“Digo ou não digo”: música que explora o dilema do amor não correspondido e a incerteza, com a melodia característica de sua fase inicial de sucesso;
-
“Mete um block nele”: Uma canção com uma pegada mais jovem e contemporânea, tratando de temas como redes sociais e relacionamentos modernos, ainda que com o ritmo do piseiro;
-
“Colo de menina (cover do Rastapé)”: um cover que o artista costuma cantar e que homenageia o forró tradicional. É uma ótima forma de entender as referências musicais que moldaram o artista.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.