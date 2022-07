Com o sucesso 'Capitão de areia', Xande Avião promete embalar o público que for à Esplanada do Mineirão (foto: DIVULGAÇÃO)



Os ritmos forró e piseiro vão tomar conta da Esplanada do Mineirão neste sábado (9/7), a partir do meio-dia, com a apresentação dos músicos nordestinos Xand Avião, João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Zé Vaqueiro, Nattan e Vitor Fernandes. É a primeira vez que o Festival Viiixe! se apresenta na capital mineira e os artistas se dizem animados, pois contam que já passaram outras cidades e tiveram os shows sempre lotados.









Um dos mais requisitados na atualidade, o pernambucano de Petrolina, Vitor Fernandes, diz que está muito feliz em fazer um show em BH. “Ainda mais, em um evento desse tamanho, que é o Festival Viiixe!, e ao lado de vários artistas renomados. O meu repertório terá de tudo um pouco. Será pra cima, pois não gosto de fazer show pra baixo. Estamos preparados para fazer um showzaço, para deixar a galera que vai prestigiar o evento com um gostinho de quero mais. Vou me apresentar com banda, será muito legal”, garante o músico.





Vitor conta que está já há alguns anos na “batalha”, mas revela que as coisas começaram a fluir somente de 2019 para cá. “Lancei no ano passado o álbum ‘Piseiro apaixonado’, que continua fazendo sucesso, mas estamos programando outro.Vamos gravar um DVD, agora com a presença do público, porque ficamos muito tempo parados por causa da pandemia e não pudemos fazer isso. Já estamos olhando um local ou cidade para gravarmos um CD/DVD.”





O músico ressalta que sempre gosta de lançar CD e DVD junto. “A gente manda o áudio para as plataformas digitais e o videoclipe para o YouTube. Aliás, todas as minhas músicas têm clipes, pois a gente sempre lança o áudio primeiro e depois grava o DVD. Lancei 12 faixas em seis meses e agora estamos nos preparando para lançar mais umas oito, número que poderá crescer para 12.”





Vitor ressalta que algumas músicas que não podem ficar de fora do repertório dos seus shows. “Não posso deixar de cantar nas minhas apresentações sucessos como ‘Vou falar que não quero’, ‘Acaso”, ‘Roxinho’, ‘Se for amor’ e ‘Saudade e solidão’, que são as mais tocadas hoje. ‘Vou falar que não quero’ é uma música que me levou para vários lugares, no Brasil inteiro, e já soma hoje mais de 300 milhões de visualizações”, orgulha-se o músico.





O artista lembra que a canção “Acaso” também está com mais de 300 milhões. “São números gigantes, fico até sem palavras para dizer algo, porque a gente trabalha para isso, mas acha sempre que não vai dar certo. Mas graças a Deus, as coisas deram e estão dando certo, a cada dia que passa. No mês passado, fiz 33 shows. A agenda está abençoada e só tenho a agradecer a Deus e trabalhar mais ainda para construir uma carreira duradoura.”

INSPIRAÇÃO

Vitor revela que a sua principal referência é o músico baiano Silvanno Salles. “Muitas pessoas não o conhecem... Ele canta arrocha, aquelas músicas apaixonadas. Tanto que se autodenomina 'Cantor Apaixonado’. Confesso que sempre me inspirei nele, porque canta músicas que falam de amor. Na verdade, sempre gostei de cantar canções que falam de amor, aquelas que representam, realmente, a vida das pessoas.”





O artista afirma que não é compositor, mas somente intérprete. “Apenas reúno os compositores, faço uma audição, escuto umas cinco músicas e digo: 'gostei desta e quero gravá-la'”.





Para o show desta noite em Minas, o músico está cheio de expectativa. “Vou tocar todos os meus sucessos. Já toquei em vários locais em BH, mas na Esplanada do Mineirão ainda não. Já tive ótimas referências do local e quem não for vai perder um grande show e com grandes artistas do gênero.”





Geraldo Estrela, um dos produtores do evento, conta que o Viiixe! nasceu da junção das empresas que hoje representam Xand Avião, João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Zé Vaqueiro, Nattan e Vitor Fernandes. “Em uma conversa importante, os representantes de cada artista, entenderam que era o momento de criar um festival para divulgar esses ritmos nordestinos. Algo grande, como os festivais sertanejos. Embrionário mesmo foi entender que o momento que cada um desses artistas era muito especial para ficar individualizado”, explicou;

NOVIDADES

Para o próximo ano, o produtor adianta que o Viiixe! terá algumas novidades. “Estamos pensando na possibilidade de gravar todos os shows e, talvez, lançar nas plataformas de streaming e de áudio. Quando começamos com o projeto, não imaginávamos que cresceria tão rápido e ficaria tão grande. Já nas primeiras apresentações conseguimos ver isso, pois o público comparecia em massa.Um projeto só com base no forró conseguir sair do Nordeste e ganhar todo o Brasil é uma grande vitória.”

FESTIVAL VIIIXE!

Neste sábado (9/7), a partir das 12h, na Esplanada do Mineirão (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001, Pampulha), shows com Xand Avião, João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Zé Vaqueiro, Vitor Fernandes e Nattan. Ingressos a partir de R$ 70 no site www.nenety.com.br.