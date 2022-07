Cliver Honorato faz show de disco inspirado em fala de Mourão

Show 'Indolente malandragem', homônimo ao segundo álbum do artista, mistura música e artes plásticas (foto: Felipe Oliveira/divulgação)

Uma indolência malandra na utopia artística de Cliver Honorato sobe ao palco do Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, neste sábado (9/7), às 21h, para única apresentação do repertório de seu novo disco autoral. O segundo álbum da carreira do músico belo-horizontino foi batizado em referência à fala do vice-presidente Hamilton Mourão sobre uma suposta herança de indolência e malandragem deixada por índios e negros ao Brasil atual. Cliver se reapropriou da declaração infeliz e preconceituosa de Mourão e batizou sua nova obra como "Indolente malandragem". Uma indolência malandra na utopia artística de Cliver Honorato sobe ao palco do Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, neste sábado (9/7), às 21h, para única apresentação do repertório de seu novo disco autoral. O segundo álbum da carreira do músico belo-horizontino foi batizado em referência à fala do vice-presidente Hamilton Mourão sobre uma suposta herança de indolência e malandragem deixada por índios e negros ao Brasil atual. Cliver se reapropriou da declaração infeliz e preconceituosa de Mourão e batizou sua nova obra como "Indolente malandragem".









"É uma sonoridade bem diferente do meu primeiro álbum. Será um show bem atualizado em relação ao que eu penso, ao que tenho ouvido, aos cantores que gosto. É uma sensação de ansiedade, Venho acompanhando de perto o processo por inteiro, como questões do cenário, do figurino, mais as coisas de praxe como ensaio. Acumulam-se muitas funções e você acaba ficando um pouco ansioso para ver a coisa acontecer", revela o cantor.





Já disponível nas plataformas digitais desde 27 de junho, o álbum conta com um conceito de distribuição que combina arte plástica e experimentação artística. Cliver comenta que achou interessante lançar o disco em formato físico em um momento em que as coisas não são mais tangíveis como outrora. O formato, entretanto, não é o CD tradicional como o público mais antigo está acostumado. "Indolente Malandragem" chega em caixas de remédios. O som está armazenado em um pendrive encartelado a ser destacado como pílula – o encarte, por sua vez, assume o formato de bula.





"O disco físico se tornou uma experiência utópica minha, que acabou sendo realizada e que dialoga com as artes plásticas também", afirma Cliver. O projeto do álbum foi desenvolvido em parceria com o artista e designer gráfico Amadeus Rocha, em quase um ano de pesquisa para atingir o formato ideal e adequado. "Ele é uma caixinha de remédio desconstruída, meio artesanal… Era uma vontade nossa que esse show tivesse um pouco desse aspecto, desde a fotografia analógica, à sonoridade um pouco década de 1980 com década de 1990."

PARCERIAS

A arte plástica também está presente no cenário do show. Sob responsabilidade de Leo Piló, a cenografia é feita com papelão, especialidade do artista. Já o figurino fica por conta de Silma Dornas. Além deles, Cliver conta com toda uma equipe na produção do disco e do show.





"O disco, modéstia à parte, está bem gostoso de escutar. A gente… Quando eu digo 'a gente', é porque esse projeto parte da minha vontade, mas no processo encontro o Felipe Clauss, que assina a produção do disco. Tive a sorte de encontrar nesse caminho pessoas que estiveram comigo nesse processo, de verdade, como ele, na produção musical e na guitarra; o Daniel Guedes, na percussão; e o Manassés Morais, no contrabaixo", detalha. O show conta ainda com participações especiais dos cantores paulistas Dani Black e Paulo Novais, vencedor do Grammy Latino.





* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro





SHOW “INDOLENTE MALANDRAGEM”

Neste sábado (9/7), às 21h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes). Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) pela bilheteria ou pelo Eventim.