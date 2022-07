No show "Afeto e luta", Bruna Caram homenageia lado político de Gonzaguinha

Cantora paulista faz hoje em Belo Horizonte o show "Afeto e luta", com repertório do compositor, que também terá uma versão em disco (foto: Bianca Bunier/Divulgação)

A cantora Bruna Caram apresenta neste sábado (9/7) o show "Afeto e luta", em homenagem a Gonzaguinha (1946-1991), com as participações das cantoras Carol Reigado e Thaís Felicori. O roteiro e a pesquisa de repertório são assinados pelo jornalista, professor e político baiano Jean Wyllys.









O show, ela conta, teve origem numa live que realizou durante a pandemia. “Decidi gravar um disco em homenagem a esse grande compositor. E encontrei duas vertentes que são as que mais me tocam no trabalho dele, aquelas canções amorosas, as que clamam por justiça, as de luta e aquelas que pedem por uma sociedade melhor e mais justa.”









Nanan Gonzaga, filha de Gonzaguinha, acompanha as gravações. “Ela está dirigindo a minha voz no estúdio para as gravações. E há muito tempo vem me contando histórias da vida real, de todas as canções que vou trazer ao palco e ao disco que ainda vou lançar”, afirma Bruna.

Histórias

Algumas dessas histórias ela menciona no show. “Para mim é uma grande satisfação voltar a Minas. Desde a minha última turnê, antes da pandemia, não venho a BH, e agora tenho o prazer de vir. Terei a participação de duas cantoras de BH que são a Thaís Felicori, com quem lancei recentemente o single da música ‘Festa’, de Gonzaguinha, e a Carol Reigado, também cantora maravilhosa.”





"Fiquei encantada com quantas canções de Gonzaguinha eram pertinentes para os dias de hoje. Passei a cantá-las e decidi gravar um disco em homenagem a esse grande compositor. E encontrei duas vertentes que são as que mais me tocam no trabalho dele, que são aquelas canções amorosas, as que clamam por justiça, as de luta e aquelas que pedem por uma sociedade melhor e mais justa" Bruna Caram, cantora







Algumas canções de Gonzaguinha, ela observa, “não iriam sair do repertório nunca, como é o caso de ‘Explode coração, ‘Eu nem ligo’ e ‘Sangrando’ que é uma música sobre cantar”. Bruna comenta que, além de cantora, é treinadora vocal e comanda uma escola de canto em São Paulo. “É uma música que me diz muito.” Por outro lado, o show traz também “Viver, amar, valeu”, canção “que ele mesmo não gravou em seus discos”, segundo diz.





A cantora comenta que é a primeira vez que vai para a estrada apresentar um show antes do disco pronto. “Lancei uma faixa no ano passado que foi o ‘Redescobrir’, com o Zé Renato, e vamos lançar mais duas nos próximos meses. O disco terá 10 músicas. Agora vamos lançar os singles pelo selo Orangeira Music. O próximo single será ‘Explode coração’.”





"AFETO E LUTA - BRUNA CARAM CANTA GONZAGUINHA"

Neste sábado (9/7), às 20h, na Casa Outono Café & Cultura (Rua Outono, 571, Carmo). Ingressos: R$ 44. Mais informações: 31.99906-0624.