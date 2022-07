'Acredito que BH é um celeiro de criadores', diz Lucas Rangel

O influenciador Lucas Rangel inaugurou a sede da 'LR Contents' no Bairro Ouro Preto, em BH (foto: Isabella Veloso/EM/D.A.Press)





Apesar de viajar com frequência para várias cidades do Brasil e do mundo, Lucas optou por construir a sede no Bairro Ouro Preto, em Belo Horizonte, sua cidade natal. Em entrevista ao Estado de Minas, ele explicou que pretende fazer da cidade um polo de criação de conteúdo. "Acredito que BH é um celeiro de criadores. Eu acredito no potencial mineiro", disse.





Assim como ele, outros influenciadores mineiros conquistaram espaço no mercado nacional, como Mari Maria, Isaías e Virgínia. "Sei que as pessoas falam de mídia e publicidade e pensam em ir para São Paulo ou Rio. Mas, não. Pode ficar em BH. Em BH também vai ter. BH vai estar no trecho", afirmou.





Para Lucas, fazer da capital mineira um dos polos de comunicação do Brasil é seu objetivo. "Por isso, colocamos a sede aqui. Por isso queremos dar oportunidades para investir em pessoas que não têm equipamentos", disse.

Prédio em BH





O empresário investiu R$ 12 milhões nesse projeto e pretende fazer da corporação uma agência que ajuda novos criadores (foto: Isabella Veloso/EM/D.A.Press) O prédio é temático, inspirado na cidade de Nova York, e conta com três andares: Bronx, Brooklyn e Manhattan. Além disso, um andar inteiro do imóvel é dedicado ao gerenciamento de trabalhos on-line, inclusive no metaverso.



Recentemente, Rangel investiu R$ 240 mil para criar o Luks, seu avatar dentro do mundo virtual.

