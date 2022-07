Influenciador Lucas Rangel inaugura prédio para trabalhos digitais em BH

Assim como Manhattan é o Polo Econômico de Nova York, o andar de Lucas e seu pai é o polo do 'LR Content' (foto: Isabella Veloso/EM/D.A press) O influenciador Lucas Rangel inaugurou, nesta quarta-feira (6/7), em Belo Horizonte, um prédio dedicado a trabalhos digitais. O edifício tem o tema “Nova York” e, cada andar, tem o nome de um bairro da cidade localizada nos Estados Unidos.





Lucas e seu pai ficam no andar ‘Manhattan’, uma das regiões mais importantes e Polo Econômico de Nova York.









Após 9 anos de carreira, Lucas e seu pai decidiram expandir os negócios e comprar um terreno ao lado da antiga sala para construir o prédio.

"É muito difícil, mas é muito gratificante", disse em entrevista exclusiva ao Estado de Minas.





O prédio fica na Rua Manoel Lobato, Bairro Ouro Preto, próximo à UFMG.

Lucas quer que a ‘LR Contents’ seja uma formadora de talentos que não têm outras oportunidades.

Jogada de marketing





Para divulgar o prédio, Lucas e sua equipe desenvolveram um projeto de marketing: eles postaram uma montagem do edifício com uma foto do influenciador à frente.





"Viralizou pelo hate", contou. Segundo ele, as pessoas só compartilharam a foto para ‘zoar’ a fachada do prédio, mas não para parabenizá-lo.