Antigo Marista Hall será reinaugurado com show do Fábio Jr.

Com um show de abertura de Fábio Jr., o Arena Hall, antigo Marista Hall, vai reabrir as portas em março. A reinauguração, no primeiro sábado (4), carrega a promessa de reinserir o palco no circuito cultural belo-horizontino, do qual já foi destaque.

O palco, com capacidade de receber até 5 mil pessoas, se destaca pela localização, na região central da capital, e pela estrutura. Ele conta com estacionamento, um teatro em separado e três andares. O espaço já recebeu grandes nomes da música brasileira e internacional, como Alanis Morissette, Gilberto Gil e Caetano Veloso.

Além de apresentações musicais, o espaço já abrigou jogos da Liga Nacional de Futsal e foi o local onde as Seleções Brasileiras, Masculina e Feminina de Handebol se prepararam para os Jogos Olímpicos de Verão.

A casa ficou fechada por três anos para reformas. Em setembro do ano passado, um acordo entre o Marista e o grupo gestor do Minascentro viabilizou a reabertura. O contrato de operação e administração do espaço é de 5 anos, mas pode ser renovado.