Saiba quem são os indicados e onde ver o Grammy 2026
Academia de Gravação realiza neste domingo (1/2) a 68ª edição do prêmio, que tem Kendrick Lamar como líder em indicações (nove), seguido por Lady Gaga, com sete
Kendrick Lamar, Lady Gaga e Bad Bunny buscam fazer história neste domingo (1º/2), na 68ª edição do Grammy, em Los Angeles. Neste ano, o rapper Lamar, que conquistou cinco estatuetas no ano passado, tem o maior número de indicações – nove –, incluindo as principais categorias: Gravação do Ano e Canção do Ano, com “Luther”, em parceria com SZA, e Álbum do Ano, por “GNX”.
Com sete indicações, Lady Gaga também disputa as principais categorias, com “Abracadabra” e o álbum “Mayhem”. A artista soma 45 indicações e 14 vitórias na carreira, mas ainda não venceu nas categorias principais.
Empatando com Gaga, os produtores Jack Antonoff e Cirkut receberam sete indicações cada um. Já Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Leon Thomas e o engenheiro de mixagem Serban Ghenea, têm seis.
Na categoria Álbum do Ano, concorrem: “Debí tirar más fotos”, de Bad Bunny; “Swag”, de Justin Bieber; “Man’s best friend”, de Sabrina Carpenter; “Let god sort em out”, de Clipse, Pusha T & Malice; “Mayhem”, de Lady Gaga; “GNX”, de Kendrick Lamar; “Mutt”, de Leon Thomas, e “Chromakopia”, de Tyler, the Creator.
Canção do ano
A disputa na categoria de Canção do Ano está acirrada. “Abracadabra”, de Lady Gaga; “Anxiety”, de Doechii; “APT.”, de Rosé e Bruno Mars; “Debí tirar más fotos”, de Bad Bunny; “Golden”, do filme “Guerreiras do Kpop”; “Luther”, de Kendrick Lamar e SZA; “Manchild”, de Sabrina Carpenter, e “Wildflower”, de Billie Eilish, compõem a lista de indicados.
Embora “Abracadabra” seja um forte candidato, “Manchild”, “Golden” e “Debí tirar más fotos” também são apontadas como favoritas pela crítica especializada. A presença do reggaeton, hip-hop e K-pop nas categorias principais pode refletir mudanças na composição dos votantes na Academia de Gravação, um ambiente que, em muitas ocasiões, foi considerado tradicionalista. Mais de 3,8 mil novos membros foram admitidos. Metade tem menos de 39 anos e 58% são pessoas não brancas, segundo a entidade.
O Brasil compõe a lista dos indicados à categoria de Melhor Álbum de Música Global com “Caetano e Bethânia ao vivo", de Caetano Veloso e Maria Bethânia. Os artistas baianos concorrem com “Sounds Of Kumbha”, de Siddhant Bhatia; “No sign of weakness”, de Burna Boy; “Eclairer le monde – Light the world”, de Youssou N’Dour; “Mind explosion (50th Anniversary Tour Live)”, de Shakti, e “Chapter III: We return to light”, de Anoushka Shankar, Alam Khan e Sarathy Korwar.
Esta é a primeira indicação de Bethânia ao Grammy Awards, aos 79 anos. Já Caetano, de 83, soma cinco indicações e duas vitórias, pelo álbum “Livro” e como produtor de “João voz e violão”, de João Gilberto.
Entre as atrações musicais confirmadas estão Lady Gaga, Addison Rae, Alex Warren, Clipse, Katseye, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Pharrell Williams, Sabrina Carpenter, Sombr, The Marías, Justin Bieber, Andrew Watt, Brandy Clark, Chad Smith, Lukas Nelson, Post Malone, Reba McEntire, Duff McKagan, Lauryn Hill, Slash, Rosé, Tyler, The Creator e Bruno Mars.
Um tributo a Ozzy Osbourne, que morreu em julho do ano passado, aos 76 anos, também está previsto, com Post Malone, Andrew Watt, Slash, Duff McKagan e Chad Smith. Em 2019, Post Malone gravou com Ozzy Osbourne e Travis Scott “Take what you want”.
GRAMMY 2026
A cerimônia será transmitida no Brasil pela TNT e pela HBO Max, a partir das 21h30 e terá o comediante Trevor Noah em sua última participação como anfitrião do evento.
*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes