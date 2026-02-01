Anistia 79 é destaque na Mostra de Cinema de Tiradentes

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

O filme "Anistia 79" foi o grande destaque da 29ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. Dirigido pela carioca Anita Leandro, ele foi eleito o melhor longa pelo júri popular e também conquistou o Prêmio Carlos Reichenbach pela mostra competitiva Olhos Livres, concedido pelo júri oficial.

Somam-se, ainda, na mesma mostra, os prêmios Embratur, Cinecolor, DOT e NayMovie. Muito emocionada, Anita Leandro destacou a importância da preservação dos registros audiovisuais que contam a história do país e apresentam figuras importantes alijadas por uma engrenagem de apagamento da memória.

O Prêmio Helena Ignez de Destaque feminino, também concedido pelo júri oficial, foi para Gabriela Mureb (Munique/RJ), diretora de "Crash". O júri jovem elegeu "Para os guardados", dos mineiros Desali e Rafael Rocha, como o melhor filme da mostra competitiva Aurora. "Atravessa minha carne", de Marcela Boreia (GO/DF), conquistou o Prêmio Abraccine, pelo júri da crítica, na Mostra Autorias.

O Prêmio Canal Brasil de Curtas foi para "Grão", de Gianluca Cozza e Leonardo da Rosa (RS), que integrou a Mostra Foco. O olhar sobre o cotidiano das periferias também foi destaque da Mostra de Cinema de Tiradentes deste ano. Assim como "Para os guardados" e "Grão", o longa "Entrevista com fantasmas", de LK (RS/SP), também com esse foco, saiu com os prêmios CTAV, Mistika, NayMovie, The End e Universo da Mostra Foco, como melhor curta.