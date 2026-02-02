Assine
overlay
Início Internacional
NÃO GOSTOU

Trump ataca Grammy e apresentador da premiação após fala sobre Epstein

Trevor Noah ironizou suposta relação de Trump com o financista condenado por crimes sexuais. Presidente americano falou em processar anfitrião

Publicidade
Carregando...
L
ÍTALO LEITE
L
ÍTALO LEITE
Repórter
02/02/2026 09:41

compartilhe

SIGA
x
Aliado de Trump no Fed pode mudar rumos da economia americana
Trump ataca Grammy e apresentador da premiação crédito: Portal Giro 10

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou o Grammy e ameaçou processar o anfitrião da premiação, Trevor Noah, após fala do apresentador na cerimônia deste domingo (1º) sobre suposto envolvimento do líder americano com Jeffrey Epstein, financista condenado por crimes sexuais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

"O Grammy Awards é o PIOR, praticamente impossível de assistir! [...]. Noah disse, INCORRETAMENTE sobre mim, que Donald Trump e Bill Clinton passaram tempo na Ilha de Epstein. ERRADO!!! Não posso falar por Bill, mas nunca estive na Ilha de Epstein, nem perto dela", publicou Trump em sua rede, a Truth Social.

Noah, que apresentou o prêmio pela sexta e última vez, falou sobre Trump e Epstein após Billie Eilish levar o prêmio de música do ano por "Wildflower". 

"Esse é um Grammy que todo artista quer, quase tanto quanto Trump quer a Groenlândia. O que faz sentido, já que a ilha de Epstein se foi e ele [o presidente] precisa de uma nova para passar tempo com Bill Cliton", disse o apresentador citando o ex-presidente norte-americano que aparece em lote de arquivos do caso Epstein.

Ainda em sua publicação desta segunda, Trump falou em processar o apresentador, chamando o de "completo perdedor". "Prepare-se Noah, vou me divertir com você", afirmou o presidente.

A 68ª edição do Grammy foi marcada por discursos contra as políticas imigratórias do governo Trump.

O grande vencedor da noite, o cantor Bad Bunny, antes de levar o prêmio de álbum do ano, fez um discurso de forte caráter político ao subir no palco para receber o gramofone de melhor álbum de música urbana. De origem porto-riquenha, o cantor criticou a perseguição a imigrantes por parte do governo.

"Antes de dizer obrigado, eu quero agradecer a Deus e quero dizer fora ICE", disse ele, em referências ao Serviço de Imigração e Alfândega. O órgão tem sido alvo de críticas por causa das operações contra imigrantes.

A cantora Billie Eilish também usou seu discurso no Grammy para apoiar os imigrantes, comunidade que vem sofrendo com as políticas do governo Trump.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Honestamente, ninguém é ilegal numa terra roubada", disse ela, ao receber o troféu de música do ano. "Eu sinto esperança nessa sala. A gente precisa continuar a se manifestar. Nossas vozes são importantes. Pessoas são importantes."

Tópicos relacionados:

caso-epstein donald-trump epstein estados-unidos jeffrey-epstein trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay