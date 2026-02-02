'Ninguém é ilegal em terra roubada', diz Billie Eilish no Grammy

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Assim como Bad Bunny, Billie Eilish usou seu discurso no Grammy para apoiar os imigrantes, comunidade que vem sofrendo com as políticas do governo Donald Trump.

Billie Eilish says "f*ck ice" during her #Grammys acceptance speech: "Nobody is illegal on stolen land. We need to keep fighting and speaking up. Our voices do matter." pic.twitter.com/Sz1um3afYJ — Variety (@Variety) February 2, 2026

"Honestamente, ninguém é ilegal numa terra roubada", disse ela, ao receber o troféu de música do ano por "Wildflower". "Eu sinto esperança nessa sala. A gente precisa continuar a se manifestar. Nossas vozes são importantes. Pessoas são importantes."

Minutos antes, Bad Bunny já havia feito um discurso contra a política anti-imigração do republicano quando o artista recebeu o prêmio de melhor álbum de música urbana. "Antes de dizer obrigado, eu quero agradecer a Deus e quero dizer fora ICE", disse ele, em referências ao Serviço de Imigração e Alfândega. O órgão tem sido alvo de críticas por causa das operações contra imigrantes.

"Não somos selvagens, animais ou alienígenas. Somos seres humanos e somos americanos", afirmou o cantor, acrescentando ser importante espalhar o amor. "O ódio acaba se tornando mais poderoso quando você se prende a ele. A única coisa mais poderosa que o ódio é o amor. Precisamos ser diferentes. Se lutarmos, precisamos lutar com amor."

O Grammy, considerado a premiação mais importante da música, acontece neste domingo (1º), em Los Angeles. Entre os principais artistas nomeados este ano estão o rapper Kendrick Lamar, recordista de indicações deste ano, nove no total, a cantora pop Lady Gaga e o próprio Bad Bunny, que compete com "Debí Tirar Más Fotos".

Cantam no palco da premiação Sabrina Carpenter, que concorre com o álbum "Man's Best Friend", Justin Bieber, à frente do disco "Swag", e a própria Lady Gaga, que deve apresentar a música "Abracadabra", indicada a gravação e canção do ano.

