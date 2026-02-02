'Ninguém é ilegal em terra roubada', diz Billie Eilish no Grammy

"Honestamente, ninguém é ilegal numa terra roubada", disse ela, ao receber o troféu de música do ano por "Wildflower". "Eu sinto esperança nessa sala. A gente precisa continuar a se manifestar. Nossas vozes são importantes. Pessoas são importantes."
Minutos antes, Bad Bunny já havia feito um discurso contra a política anti-imigração do republicano quando o artista recebeu o prêmio de melhor álbum de música urbana. "Antes de dizer obrigado, eu quero agradecer a Deus e quero dizer fora ICE", disse ele, em referências ao Serviço de Imigração e Alfândega. O órgão tem sido alvo de críticas por causa das operações contra imigrantes.
"Não somos selvagens, animais ou alienígenas. Somos seres humanos e somos americanos", afirmou o cantor, acrescentando ser importante espalhar o amor. "O ódio acaba se tornando mais poderoso quando você se prende a ele. A única coisa mais poderosa que o ódio é o amor. Precisamos ser diferentes. Se lutarmos, precisamos lutar com amor."
O Grammy, considerado a premiação mais importante da música, acontece neste domingo (1º), em Los Angeles. Entre os principais artistas nomeados este ano estão o rapper Kendrick Lamar, recordista de indicações deste ano, nove no total, a cantora pop Lady Gaga e o próprio Bad Bunny, que compete com "Debí Tirar Más Fotos".
Cantam no palco da premiação Sabrina Carpenter, que concorre com o álbum "Man's Best Friend", Justin Bieber, à frente do disco "Swag", e a própria Lady Gaga, que deve apresentar a música "Abracadabra", indicada a gravação e canção do ano.
A cantora Billie Eilish revelou recentemente em entrevista num podcast que já levou um "ghosting" (termo usado quando alguém some de um relacionamento sem dar explicação e sem romper formalmente a relação). Reprodução Instagram
Ela não deu o nome do sumido, mas disse que ele simplesmente deixou de fazer qualquer contato. "Foi insano. Provavelmente o mais maluco que já me aconteceu", disse. Reprodução Instagram
Eilish superou outros artistas como Olivia Rodrigo, que ficou em 2Âº lugar e aparece nesta foto, e The Kid LAROI, que ficou em 3Âº. reproduÃ§Ã£o/instagram
Nascida em 2001, Billie Eilish já ganhou nove Grammys e vem conquistando cada vez mais espaço no cenário cultural mundial. divulgação
Em 2023, ela se tornou a artista mais jovem a conquistar dois Oscars. reprodução abc
Eilish e seu irmão Finneas conquistaram pela segunda vez a estatueta mais desejada do mundo do cinema graças à música “What Was I Made For?”, feita para o filme "Barbie" (2023). reprodução youtube
Billie Eilish superou o recorde anterior, que pertenciam à atriz alemã Luise Rainer, que havia vencido seu segundo Oscar aos 28 anos, em 1938. wikimedia commons Vandamm Studio
O feito também valeu para seu irmão que, com 26 anos, se tornou o segundo mais jovem a ganhar dois Oscars. reprodução abc
A primeira estatueta deles foi pela música "No Time to Die", do filme "007 - Sem Tempo para Morrer" (2021). reprodução youtube
Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, popular Billie Eilish, nasceu em Los Angeles, Califórnia, em 18 de dezembro de 2001. reprodução instagram
Ela ganhou fama em 2016 com seu single de estreia "Ocean Eyes". reprodução youtube
A canção foi escrita e produzida por seu irmão Finneas O'Connell, com quem colabora em músicas e shows ao vivo. flickr - Justin Higuchi
Seu estilo musical mistura elementos de pop, pop alternativo, eletropop e pop rock. wikimedia commons Raph_PH
Antes do feito no Oscar, Eilish já tinha se tornado a cantora mais jovem a ganhar um Grammy na categoria de "Álbum do Ano", pelo disco "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", lançado em 2019. reprodução
Nesta mesma edição do prêmio, a artista faturou outros quatro Grammys de uma só vez: Melhor Álbum Pop Vocal, Artista Revelação, Canção do Ano e Gravação do Ano. reprodução youtube
Eilish também é a artista mais jovem a ter sido indicada em todas as principais categorias do Grammy Awards. Reprodução Instagram
Seu estilo marcante é acompanhado de letras introspectivas que abordam temas como depressão, ansiedade e autodescoberta, conquistando uma legião de fãs que se identificam com sua autenticidade. Divulgação
Além do talento musical, Billie Eilish é conhecida por seu visual único e chamativo. Ela é adepta das roupas largas e do chamado "street style". reprodução instagram
Em uma entrevista dada em 2017, a cantora chegou a afirmar que "gosta de se vestir fora de sua zona de conforto para sentir que chama a atenção de todos ao seu redor". reprodução instagram
Desde 2014, a cantora também é ativista do veganismo e costuma defender o estilo de vida com certa frequência nas redes sociais. reprodução instagram
A artista já declarou que sofre de síndrome de Tourette, transtorno neuropsiquiátrico hereditário com diversos tiques físicos e pelo menos um tique vocal . Ela também tem sinestesia (fenômeno neurológico que causa uma mistura de diferentes sentidos em uma única experiência sensorial) e já sofreu com ao menos um episódio de depressão. reprodução instagram
Em uma entrevista dada para a revista "Rolling Stones" em 2019, Eilish revelou que, aos 13 anos, sofreu uma lesão no quadril que a obrigou a largar um grupo de dança. "Estava totalmente deprimida clinicamente. É uma loucura olhar para trás e não estar mais assim”, disse. Reprodução / Instagram