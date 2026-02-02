Assine
MANIFESTAÇÃO

Grammy 2026: artistas protestam contra polícia migratória dos EUA

No tapete vermelho do Grammy 2026, várias celebridades apareceram com um broche de "ICE OUT", "Fora ICE" em tradução livre

Khalil Santos - Correio Braziliense
02/02/2026 07:20

Kehlani e Joni Mitchell com broches contra a polícia imigratória dos EUA
Kehlani e Joni Mitchell com broches contra a polícia imigratória dos EUA crédito: Foto por NEILSON BARNARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP e Foto por FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

No tapete vermelho do Grammy 2026, que ocorre neste domingo (1º/2), várias celebridades apareceram com um broche de “ICE OUT”, que significa "Fora ICE" em tradução livre. O pin é uma manifestação contra o Immigration and Customs Enforcement (ICE), em português Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira, que gerou polêmicas em relação aos métodos de tratamento com os imigrantes. Em janeiro, o enfermeiro Alex Pretti, que era norte-americano, foi morto a tiros pelos agentes da polícia imigratória em Minneapolis.

Leia Mais

A cantora e compositora Kehlani apareceu com um dos broches no tapete de vermelho. Além disso, em entrevista no evento, disse: “Eu realmente queria dizer, vai se f** ICE. Mas eu acho que precisamos de alguma educação no tapete”. Mais tarde, quando a artista subiu ao palco da premiação para receber os prêmios de Melhor Performance em R&B e Melhor Música R&B, afirmou: “Eu espero que todo mundo se junte como uma comunidade de artistas e se pronunciem contra o que está acontecendo. Vou falar isso e f** o ICE.”

Outra artista que se posicionou contra a polícia imigratória foi a cantora e compositora Joni Mitchell, um dos nomes mais importantes da música norte-americana. Ela usou o broche para receber o prêmio de Melhor Álbum Histórico por Joni Mitchell Archives, Vol. 4: The Asylum Years.

O Grammy não foi o primeiro prêmio a registrar manifestações contra o ICE, mais cedo este ano, no Globo de Ouro, várias celebridades apareceram com o broche de “ICE OUT” e “Be Good” outro que fazia referência a primeira vítima assassinada pelo ICE, Renee Good que também foi morta a tiros em Minneapolis, nos EUA.

