Miley Cyrus enfrenta questões do passado às vésperas do Grammy
-
Noiva do músico Maxx Morando, a cantora estaria interessada em ter uma conversa definitiva com o ex-marido Liam Hemsworth, com quem manteve um relacionamento marcado por idas e vindas ao longo de uma década.Foto: Reprodução X
-
Segundo relatos, porém, o desejo de “colocar os pingos nos is” tem causado desconforto à atual noiva do ator, Gabriella Brooks. Fontes apontam que Miley não gosta de assuntos mal resolvidos e ainda sente o peso do fim da relação.Foto: Reprodução/Instagram
-
Conheça mais sobre Miley! Ela nasceu em 23 de novembro de 1992, em Franklin, no estado do Tennessee, sob o nome de Destiny Hope Cyrus. Filha do cantor country Billy Ray Cyrus e de Tish Cyrus, cresceu em uma fazenda próxima a Nashville.Foto: Reprodução X
-
Ela é irmã de Brandi e Trace Cyrus, filhos de Tish com Baxter Neal Helson e adotados por Billy Ray, além de Christopher Cody, Braison Cyrus e Noah Cyrus, que também seguiram caminhos na música e no entretenimento.Foto: Reprodução X
-
-
Desde cedo, demonstrou interesse por atuação e música. Atuou na série “Doc”, estrelada por seu pai, e no filme “Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas”, de 2003, dirigido por Tim Burton, dando os primeiros passos.Foto: Divulgação
-
Em 2004, venceu mais de mil candidatas ao conquistar o papel principal da série “Hannah Montana”, do Disney Channel. A produção estreou em 2006. Billy Ray Cyrus interpretava o pai da personagem na série.Foto: Divulgação
-
O sucesso foi tamanho que a personagem ganhou um filme para os cinemas. “Hannah Montana: O Filme” estreou em 2009 e trouxe “The Climb” como um dos destaques da trilha sonora.Foto: Divulgação
-
-
A popularidade da série impulsionou trilhas sonoras extremamente bem-sucedidas. Em 2006, o primeiro álbum da franquia alcançou grandes vendas e consolidou Miley como um ícone da cultura pop juvenil.Foto: Divulgação
-
Paralelamente, Miley desenvolveu sua carreira solo. O álbum “Breakout”, de 2008, liderou as paradas pop, enquanto o EP “The Time of Our Lives”, lançado em 2009.Foto: Divulgação
-
Em 2010, lançou “Can’t Be Tamed”, álbum que marcou o afastamento definitivo da imagem associada à Disney. Pouco depois, se despediu de “Hannah Montana”, cuja série chegou ao fim em 2011.Foto: flickr - calmdownlove
-
-
A ruptura mais radical ocorreu em 2013, com o álbum “Bangerz”. As performances mais ousadas e os videoclipes de “We Can’t Stop” e “Wrecking Ball” geraram controvérsia, mas também garantiram seu primeiro single número um nos Estados Unidos.Foto: reprodução
-
Em 2017, apresentou “Younger Now”, disco de tom mais introspectivo e sonoridade próxima ao country pop. O single “Malibu” refletiu uma fase artística mais pessoal e contida.Foto: Divulgação
-
Em 2020, lançou “Plastic Hearts”, álbum de forte influência rock que alcançou o segundo lugar da Billboard 200. O trabalho trouxe faixas de destaque como “Midnight Sky”, a parceria com “Dua Lipa” em “Prisoner” e “Angels Like You”.Foto: divulgação
-
-
Em 2023, Miley lançou o single “Flowers”, seu segundo número um no Billboard Hot 100, que permaneceu oito semanas no topo. A música também gerou polêmica por associações com “When I Was Your Man”, de Bruno Mars, o que levou a acusações de plágio.Foto: Reprodução / YouTube
-
Em 2025, ela conquistou seu terceiro Grammy com “II Most Wanted”, colaboração com Beyoncé, vencedora na categoria Melhor Performance Country de Duo ou Grupo e, no mesmo ano, lançou o álbum visual “Something Beautiful”.Foto: Reprodução
-
Foi durante as filmagens de “A Última Música” que conheceu Liam Hemsworth. O relacionamento começou em 2009 e rapidamente ganhou atenção da mídia. Após idas e vindas, o casal anunciou o noivado em junho de 2012, mas terminou em setembro de 2013.Foto: Divulgação
-
-
Anos depois, Miley e Liam retomaram o relacionamento e se casaram em dezembro de 2018. O casamento, no entanto, foi breve e eles se separam em 2019, e Miley lançou “Slide Away”, música associada ao fim do relacionamento. O divórcio foi oficializado em 2020.Foto: Reprodução Youtube
-
Ao longo dos anos, Miley também se relacionou com outros nomes conhecidos, como Nick Jonas, Stella Maxwell, Cody Simpson, Patrick Schwarzenegger e Kaitlynn Carter. Em dezembro de 2025, confirmou o noivado com Maxx Morando, com quem se relaciona desde 2021.Foto: reprodução instagram