Assine
overlay
Início Internacional
SUPER BOWL

Quem é o garoto no show de Bad Bunny que recebe um Grammy das mãos do cantor

Espectadores especularam que a criança seria Liam Ramos, menino equatoriano de 5 anos detido por agentes do ICE em Minneapolis em janeiro e depois liberado

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
09/02/2026 14:07

compartilhe

SIGA
x
Ator mirim Lincoln Fox participou do show de Bad Bunny e recebeu das mãos do cantor porto-riquenho o Grammy que ele conquistou na última premiação
Ator mirim Lincoln Fox participou do show de Bad Bunny e recebeu das mãos do cantor porto-riquenho o Grammy que ele conquistou na última premiação crédito: Reprodução/Super Bowl

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bad Bunny contou com a presença de um menino durante a apresentação no intervalo do Super Bowl neste domingo. Em certo ponto do show, um garoto foi mostrado assistindo a um trecho do recente discurso de Bad Bunny no Grammy na TV da sala de estar de sua família. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O cantor de "Me Porto Bonito" então entrou em cena para entregar um Grammy ao menino e deu um tapinha na cabeça dele antes de continuar sua apresentação. 

Espectadores levantaram nas redes sociais a possibilidade de que a criança seria Liam Ramos, um menino equatoriano de 5 anos detido por agentes do ICE, o serviço de imigração americano, em Minneapolis, em janeiro, e depois liberado. Mas isto logo foi desmentido. 

O garoto é, na verdade, o ator mirim Lincoln Fox. Ele disse, numa publicação em seu Instagram, que foi sua "verdadeira honra" participar da apresentação de Bad Bunny, esclarecendo os rumores de que se tratava de Ramos. Ele também afirmou que vai se lembrar deste dia para sempre. 

Fox é um menino de 5 anos que se define como meio argentino, meio egípcio em seu perfil. Como ator mirim, ele já participou de comerciais das redes Walmart e Target. A confirmação de sua participação na apresentação de Bad Bunny foi dada por um porta voz da NFL, a National Football League, a liga do futebol americano dos Estados Unidos. 

Leia Mais

Parte dos espectadores também sugere que o ator representa, na verdade, o próprio Bad Bunny quando criança, devido à similaridade de uma foto do cantor quando pequeno vestindo uma roupa praticamente igual à que Fox usou na transmissão. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até agora, Bad Bunny não esclareceu os rumores.

Tópicos relacionados:

bad-bunny estados-unidos grammy porto-rico show super-bowl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay