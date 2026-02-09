Quem é o garoto no show de Bad Bunny que recebe um Grammy das mãos do cantor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bad Bunny contou com a presença de um menino durante a apresentação no intervalo do Super Bowl neste domingo. Em certo ponto do show, um garoto foi mostrado assistindo a um trecho do recente discurso de Bad Bunny no Grammy na TV da sala de estar de sua família.



O cantor de "Me Porto Bonito" então entrou em cena para entregar um Grammy ao menino e deu um tapinha na cabeça dele antes de continuar sua apresentação.



Espectadores levantaram nas redes sociais a possibilidade de que a criança seria Liam Ramos, um menino equatoriano de 5 anos detido por agentes do ICE, o serviço de imigração americano, em Minneapolis, em janeiro, e depois liberado. Mas isto logo foi desmentido.



O garoto é, na verdade, o ator mirim Lincoln Fox. Ele disse, numa publicação em seu Instagram, que foi sua "verdadeira honra" participar da apresentação de Bad Bunny, esclarecendo os rumores de que se tratava de Ramos. Ele também afirmou que vai se lembrar deste dia para sempre.



Fox é um menino de 5 anos que se define como meio argentino, meio egípcio em seu perfil. Como ator mirim, ele já participou de comerciais das redes Walmart e Target. A confirmação de sua participação na apresentação de Bad Bunny foi dada por um porta voz da NFL, a National Football League, a liga do futebol americano dos Estados Unidos.



Parte dos espectadores também sugere que o ator representa, na verdade, o próprio Bad Bunny quando criança, devido à similaridade de uma foto do cantor quando pequeno vestindo uma roupa praticamente igual à que Fox usou na transmissão.



Até agora, Bad Bunny não esclareceu os rumores.