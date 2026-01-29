Menino equatoriano detido por agentes migratórios nos EUA está 'deprimido e triste', diz congressista

O menino equatoriano de cinco anos que foi detido em Minneapolis pela polícia migratória dos Estados Unidos está "deprimido e triste", informou na quarta-feira (28) o deputado democrata Joaquín Castro após visitá-lo no centro em que o menor permanece com o pai.

As imagens da detenção de Liam Conejo Ramos, que usava um gorro azul com orelhas de coelho e uma mochila do Homem-Aranha quando foi colocado sob custódia por um agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE), rodaram o mundo.

O menino e seu pai foram detidos em 20 de janeiro durante as operações anti-imigração no estado de Minnesota ordenadas pelo governo de Donald Trump. Durante as operações, dois cidadãos americanos morreram baleados por agentes federais nas últimas semanas.

Castro visitou o menino de cinco anos e seu pai, Adrián Conejo Arias, no centro de detenção para famílias migrantes de Dilley, no Texas.

"O pai diz que (o menino) não é o mesmo, que está dormindo muito porque está deprimido e triste", afirmou o representante democrata pelo Texas em um vídeo publicado na rede social X.

O congressista argumenta que a família está no país em situação legal e que ambos deveriam ser liberados. "Estou preocupado com a saúde mental dele", acrescentou Castro.

Na terça-feira, um juiz federal bloqueou temporariamente a possibilidade de deportação de Liam e seu pai. Segundo a imprensa local, ambos têm um processo pendente em um tribunal de imigração.

O juiz também impediu a transferência dos dois do centro de detenção de Dilley, local para onde são levadas famílias migrantes com filhos menores de idade detidas sob acusações de violação das leis de entrada no país.

Mais de 100 pessoas protestaram na quarta-feira diante do centro de detenção, mas a manifestação foi dispersada com gás lacrimogêneo pelas forças de segurança.

