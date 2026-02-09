De Lady Gaga a Bad Bunny: relembre shows do Super Bowl que geraram polêmica

A apresentação de Bad Bunny no Super Bowl aconteceu nesse domingo (8/2) e ganhou destaque mundial, impulsionado por elogios do grande público e críticas de figuras conservadoras. A performance do artista porto-riquenho, entrou em uma longa lista de shows que dividiram opiniões após seu show político enaltecendo a América Latina.

A apresentação do intervalo é um dos palcos de maior visibilidade do mundo, e a ousadia costuma ser um ingrediente chave. Relembre outros momentos que, somados ao de Bad Bunny, marcaram a história do evento.

Shows do Super Bowl que entraram para a história

Janet Jackson e Justin Timberlake (2004)

Ao fim da apresentação, um movimento no figurino de Janet Jackson expôs seu seio por uma fração de segundo. O episódio, conhecido como “wardrobe malfunction”, gerou uma polêmica gigantesca, resultou em multas de cerca de US$ 500 mil e mudou para sempre as regras de transmissão ao vivo nos Estados Unidos.

Madonna com M.I.A. (2012)

Durante a performance de “Give me all your luvin'”, a rapper M.I.A., uma das convidadas de Madonna, fez um gesto obsceno para a câmera. A atitude inesperada causou constrangimento e levou a um processo movido pela NFL contra a artista de US$ 1,5 milhão.

Beyoncé (2016)

A cantora apresentou seu single “Formation” em um espetáculo que fazia claras referências ao movimento Black Lives Matter e aos Panteras Negras, além de criticar a violência policial. A performance foi elogiada por sua força política, mas também criticada por setores mais conservadores da sociedade.

Shakira e Jennifer Lopez (2020)

A celebração da cultura latina promovida pelas duas estrelas foi um sucesso. No entanto, a energia e a sensualidade das coreografias renderam reclamações formais de telespectadores que consideraram a apresentação inadequada para o público familiar. JLo também causou polêmica ao revelar que não gostou de dividir o show com Shakira, por falta de tempo.

Lady Gaga (2017)

Em um país politicamente dividido, Lady Gaga iniciou seu show no topo do estádio cantando “God bless America”, “This land is your land” e “Born this way”. As mensagens de união e inclusão foram vistas por muitos como uma sutil crítica política.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata