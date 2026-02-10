Paramount eleva pressão para travar venda da WBD à Netflix

A Paramount Skydance, controlada por David Ellison, elevou a pressão sobre a Warner Bros. Discovery (WBD) ao reforçar sua oferta pela companhia com novas garantias financeiras aos acionistas. O movimento busca minar o acordo já firmado entre a WBD e a Netflix.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira (10/2), a Paramount afirmou que passará a pagar aos acionistas da WBD uma "consideração incremental em dinheiro" de US$ 0,25 por ação a cada trimestre em que a aquisição não for concluída após 31 de dezembro de 2026. O chamado ticking fee equivale a cerca de US$ 650 milhões por trimestre e funciona como uma compensação pelo eventual atraso na conclusão do negócio.

A Paramount também se comprometeu a arcar integralmente com a multa rescisória de US$ 2,8 bilhões prevista no contrato entre WBD e Netflix, caso os acionistas aceitem sua oferta de US$ 30 por ação pela Warner Bros. Discovery. O valor supera os US$ 27,75 por ação oferecidos pela Netflix para a aquisição dos estúdios de cinema e TV da Warner e da plataforma HBO Max.

Outro ponto central da proposta envolve o endividamento da WBD. A Paramount afirmou que eliminará um custo potencial de financiamento de US$ 1,5 bilhão associado à oferta de troca de dívida da companhia, ao garantir integralmente a operação e liberar a WBD de obrigações contratuais com detentores de títulos. Além disso, prometeu reembolsar os acionistas por esse valor caso a transação seja barrada por reguladores, sem reduzir a taxa de rescisão reversa de US$ 5,8 bilhões prevista no negócio.

Com os novos termos, a Paramount estendeu o prazo de sua oferta pública de aquisição até 2 de março de 2026. A Warner Bros. Discovery deve realizar uma assembleia no fim de março ou início de abril para que os acionistas votem o acordo com a Netflix. Até agora, o colegiado rejeitou oito investidas de Ellison e tem reiterado apoio ao acordo com a empresa de streaming.