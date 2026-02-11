James Van Der Beek, astro de 'Dawson's Creek', morre aos 48 anos

James Van Der Beek, o ator que se tornou um ícone da cultura pop ao interpretar Dawson Leery na série "Dawson's Creek", morreu aos 48 anos. A notícia foi confirmada por sua esposa, Kimberly Van Der Beek, em uma publicação nas redes sociais. O ator lutava contra um câncer colorretal desde 2023.

Em um comunicado oficial, a família declarou: "Nosso amado James David Van Der Beek faleceu pacificamente esta manhã. Ele encarou seus últimos dias com coragem, fé e graça". O ator deixa a esposa Kimberly e seus seis filhos.

Leia Mais

Uma carreira que começou cedo

Nascido em 8 de março de 1977, Van Der Beek iniciou sua carreira de ator ainda no ensino médio, participando de produções teatrais Off-Broadway. Sua paixão pela atuação o levou a buscar papéis no cinema e na televisão desde jovem.

O fenômeno 'Dawson's Creek'

A grande oportunidade surgiu quando ele foi escalado para o papel principal de "Dawson's Creek". Após a audição em 1997, a série estreou em 1998 e rapidamente se tornou um fenômeno cultural, catapultando Van Der Beek e seus colegas de elenco ao estrelato. Seu personagem, o sonhador Dawson Leery, marcou uma geração de adolescentes no final dos anos 90.

Além de Capeside

Após o fim de "Dawson's Creek", o ator diversificou sua carreira com papéis que desafiavam sua imagem. Atuou em filmes como "Regras da Atração" e, na televisão, destacou-se em séries como "Don't Trust the B---- in Apartment 23", onde interpretava uma versão caricata de si mesmo, "CSI: Cyber" e a comédia "What Would Diplo Do?".

A batalha contra o câncer

Van Der Beek foi diagnosticado com câncer colorretal em estágio 3 em agosto de 2023. Ele tornou sua condição pública em novembro de 2024, usando sua plataforma para conscientizar sobre a importância dos exames preventivos. Em suas redes sociais, ele compartilhou detalhes de sua jornada com transparência e coragem, inspirando muitos de seus seguidores. Seu legado vai além de seu papel mais famoso, incluindo uma carreira versátil e uma inspiradora luta pessoal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Este conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor humano.