Humberto Mauro e Noel Rosa no Cine Santa Tereza
Com entrada franca, mostra "Um pouquinho de Brasil" vai exibir a série "Brasilianas" nesta quinta (12/2), e o longa "Noel, poeta da Vila" amanhã (13/2)
compartilheSIGA
A mostra “Um pouquinho de Brasil”, em cartaz no Cine Santa Tereza, vai exibir, às 17h desta quinta-feira (12/2), as “Brasilianas” do diretor Humberto Mauro, pioneiro do cinema nacional. São sete blocos de curtas lançados de 1945 a 1956, com imagens do Brasil rural acompanhadas de canções populares.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- James Van Der Beek, astro de Dawson's Creek, morre de câncer aos 48 anos
- James Van Der Beek marcou gerações como palhaço preso no corpo de galã
A sessão começa com “Chuá... chuá” e “A casinha pequenina” (1945), passa por “Aboio e cantiga” (1954) e termina com “Meus oito anos” (1956), reunindo filmes de sete a 11 minutos.
Leia Mais
Nesta sexta (13/2), às 19h, vai passar o filme “Noel, poeta da Vila” (2006), de Ricardo Van Steen, sobre a trajetória do compositor carioca Noel Rosa (1910-1937). O elenco reúne Rafael Raposo, Camila Pitanga, Flavio Bauraqui, Jonathan Haagensen, Paulo Cesar Pereio e Roberta Rodrigues.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ingressos gratuitos para a mostra estão disponíveis na plataforma Sympla ou na bilheteria (meia hora antes da sessão). A sala fica na Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza.