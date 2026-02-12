Assine
Humberto Mauro e Noel Rosa no Cine Santa Tereza

Com entrada franca, mostra "Um pouquinho de Brasil" vai exibir a série "Brasilianas" nesta quinta (12/2), e o longa "Noel, poeta da Vila" amanhã (13/2)

Repórter
12/02/2026 02:00

Diretor Humberto Mauro está encostado em porteira de fazenda, olhando para a câmera
Curtas de Humberto Mauro voltados para o interior do Brasil entram em cartaz nesta quinta (12/2), no Cine Santa Tereza crédito: Reprodução

A mostra “Um pouquinho de Brasil”, em cartaz no Cine Santa Tereza, vai exibir, às 17h desta quinta-feira (12/2), as “Brasilianas” do diretor Humberto Mauro, pioneiro do cinema nacional. São sete blocos de curtas lançados de 1945 a 1956, com imagens do Brasil rural acompanhadas de canções populares.

A sessão começa com “Chuá... chuá” e “A casinha pequenina” (1945), passa por “Aboio e cantiga” (1954) e termina com “Meus oito anos” (1956), reunindo filmes de sete a 11 minutos.

Nesta sexta (13/2), às 19h, vai passar o filme “Noel, poeta da Vila” (2006), de Ricardo Van Steen, sobre a trajetória do compositor carioca Noel Rosa (1910-1937). O elenco reúne Rafael Raposo, Camila Pitanga, Flavio Bauraqui, Jonathan Haagensen, Paulo Cesar Pereio e Roberta Rodrigues.

Ingressos gratuitos para a mostra estão disponíveis na plataforma Sympla ou na bilheteria (meia hora antes da sessão). A sala fica na Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza.

cinema cultura humberto-mauro

