Chega ao Brasil ‘Rivalidade ardente’, a série mais falada do ano

É muito provável que você já tenha ouvido falar da série “Rivalidade ardente”, especialmente pelo título original, “Heated rivalry”. E, mesmo que o nome não soe familiar, garanto que já viu os rostos dos atores Connor Storrie e Hudson Williams, ambos de 25 anos, pelo menos uma vez.



Desde a estreia da produção na América do Norte, em novembro passado, os dois se tornaram convidados requisitados em talk shows, premiações – a dupla anunciou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante em Série no Globo de Ouro – e até mesmo no mundo dos esportes. No fim de janeiro, Storrie e Williams participaram da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, na Itália, e conduziram a tocha.



Se antes eles conciliavam papéis pequenos com trabalhos em restaurantes para pagar as contas, hoje têm sucesso crescente, assim como os episódios. Segundo a Warner Bros. Discovery, o final da temporada nos EUA e Canadá, onde as exibições foram em capítulos semanais, alcançou audiência 300% superior à do episódio inaugural. Com o lançamento dos três primeiros capítulos na América Latina pelo HBO Max, nesta sexta-feira (13/2), a tendência é que os dados se multipliquem.



Temperamentos opostos

“Rivalidade ardente”, adaptação do livro homônimo de Rachel Reid, é um romance entre jogadores de hóquei em ascensão. Shane Hollander (Hudson Williams) é um prodígio canadense, gentil e disciplinado. Seus pais, sempre presentes, querem fazer dele o novo astro do esporte.



Por outro lado, o russo Ilya Rozanov, interpretado pelo texano Connor Storrie, é agressivo, inconsequente e não se dá bem com a família. A dinâmica é clássica: o bad boy imprevisível conquista o mocinho exemplar.



No entanto, como ambos são promessas da modalidade e disputam vagas, partidas e prêmios, a relação deles é mantida em segredo. Em público, a rivalidade é inflamada, muito incentivada pela mídia. Longe dos holofotes, eles transformam o ódio aparente em atração.



Os primeiros encontros entre Shane e Ilya ocorrem no episódio inicial, que se passa em 2008. O russo já tinha se relacionado com outros homens antes, mas o canadense vive tudo pela primeira vez. Até o fim do segundo episódio, a narrativa alcança 2014, acompanhando seis anos de encontros e desencontros do casal.



Já no terceiro capítulo, a trama se desloca para o romance paralelo entre o jogador Scott Hunter (François Arnaud) e o barista Kip Grady (Robbie Graham-Kuntz). Os dois protagonizam o livro “Game changer”, primeiro da série de seis volumes em que Rachel Reid escreve sobre romances queer no hóquei.



Vale destacar que o desempenho de “Rivalidade ardente”, produzida com orçamento modesto (cerca de 5 milhões de dólares canadenses por episódio) e liderada por atores antes pouco conhecidos, surpreendeu até os próprios criadores.



Devido às recorrentes cenas de sexo explícito, a autora admitiu à BBC que considerava o livro “inadaptável”, já que poucas produtoras se arriscariam a investir em uma série fiel à obra. O projeto acabou viabilizado pelo canal canadense Crave.



De fato, as cenas ocupam papel central na trama. Ao longo dos episódios, são os olhares, os flertes, as palavras de duplo sentido e os encontros sexuais que conduzem a relação entre os jogadores e o tom dos capítulos. Mas é justamente a ousadia do roteiro e da coreografia das sequências íntimas que conquistam a atenção e a curiosidade do público.



Antes mesmo da estreia global nesta sexta, a série se tornou o título adquirido mais assistido da história do HBO Max. A segunda temporada já está confirmada e adaptará o livro “The long game”, continuando a história de Shane e Ilya.





“RIVALIDADE ARDENTE”

• Os três primeiros episódios estreiam nesta sexta (13/2), no HBO Max. Os últimos três capítulos serão lançados em 20 de fevereiro.

